Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Balıkesirli çocuklarla buluşacak

19.09.2019 10:48

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Balıkesirli çocuklarla buluşacak.



Şirket açıklamasına göre, 11 yılda 700 kez perdelerini açarak 200 bin çocuğa ulaşan ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezonu Balıkesir'deki gösterimlerle başlıyor.



Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, yeni sezonu Balıkesirli çocuklar için, 21 Eylül'de saat 12.00 ve 14.00'te Bandırma Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ücretsiz oyunla açıyor.



Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak 11 yıldır sürdürdüğü gelecek nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmeye ve geleceği korumaya yönelik çalışmalarını gelecek dönemde de sürdürüyor. 2008 yılında bu yana 700 temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedefleyen tiyatro, bu yıl da özellikle tiyatroya ve sanatsal etkinliklere erişimin kısıtlı olduğu illerde sahne alacak.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, yeni sezonda da on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Balıkesir'in ardından başlayacağı bu yılki Anadolu turnesinde ise Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'de perdelerini açacak.



Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor



Açıklamaya göre, La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor.



Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

Kaynak: AA