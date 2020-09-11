Borusan Sanat, bu yıl çevrim içi konserlerle müzikseverlerle buluşacak
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Borusan Sanat, bu yıl çevrim içi konserlerle müzikseverlerle buluşacak

Borusan Sanat, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek "İstanbul Müzik Festivali"ni destekleyen kurumlardan biri olarak festival kapsamında BİFO ve Borusan Quartet konserleriyle ekranlarda olacak.

Borusan Sanat, bu yıl çevrim içi konserlerle müzikseverlerle buluşacak
11.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:05

Borusan Sanat, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek "İstanbul Müzik Festivali"ni destekleyen kurumlardan biri olarak festival kapsamında BİFO ve Borusan Quartet konserleriyle ekranlarda olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın sürekli orkestrası olarak 2003-2018 yılları arasında, İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserlerini gerçekleştiren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu yıl da festival izleyicisiyle bir araya gelecek.

Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, piyanist Vikingur Olafsson'a eşlik etmişti. Mozart ve Schubert'in yapıtlarından oluşan programın kaydı, 30 Eylül'de çevrim içi olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin bu yılki sürprizleri arasında ayrıca "BİFO Özel" başlığını taşıyan üç konserlik bir seri de yer alıyor. Borusan Quartet'in, Beethoven ve Piazzolla yapıtlarını seslendireceği serinin ilk konserinin kaydı, 1 Ekim'de yayınlanacak.

"Baroktan Klasiğe" adlı ikinci konser 2 Ekim'de dinleyicilerle buluşacak. Lully ve Handel'in yapıtlarının yorumlanacağı ve BİFO'yu, Antonio Pirolli'nin yöneteceği bu konserde, mezzosoprano Ezgi Karakaya da solist olarak yer alacak.

Serinin üçüncü ve son konserinde ise, Murat Cem Orhan yönetimindeki BİFO, solist kariyerinin yanı sıra orkestra baş kemancısı da olan Pelin Halkacı Akın'a eşlik edecek. Max Richter'in "Recomposed: Vivaldi-The Four Seasons" albümünden eserlerin yorumlanacağı bu konser ise 5 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Çevrim içi olarak yayınlanacak olan tüm konserler, "online.iksv.org" adresinden takip edilebilecek.

Borusan Klasik Radyosu da eylül ayındaki hafta sonu kuşaklarını festivale ayıracak.

Kaynak: AA

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