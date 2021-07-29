Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.6500,67BIST MANİSA1.4831,94BIST AYDIN1.2161,58BIST ANKARA2.0541,97BIST ANTALYA2.2970,46BIST BALIKESİR1.8800,19BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.650
|0,67
|BIST MANİSA
|1.483
|1,94
|BIST AYDIN
|1.216
|1,58
|BIST ANKARA
|2.054
|1,97
|BIST ANTALYA
|2.297
|0,46
|BIST BALIKESİR
|1.880
|0,19
|BIST BURSA
|3.050
|1,25
|BIST DENIZLI
|1.828
|0,23
|BIST ISTANBUL
|1.495
|1,58
|BIST IZMIR
|3.422
|1,26
|BIST KAYSERI
|11.351
|0,86
|BIST KOCAELI
|3.649
|1,66
|BIST KONYA
|2.402
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|9.920
|1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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