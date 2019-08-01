Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.488 0,19 BIST ANKARA 117.226 0,93 BIST ANTALYA 49.011 0,58 BIST BALIKESİR 58.141 2,16 BIST BURSA 142.373 0,23 BIST DENIZLI 81.048 -1,72 BIST ISTANBUL 101.386 -0,03 BIST IZMIR 157.029 -0,35 BIST KAYSERI 341.466 0,54 BIST KOCAELI 249.293 1,57 BIST KONYA 63.443 0,08 BIST TEKIRDAĞ 216.853 -1,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)