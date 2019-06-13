Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.578 -2,67
BIST ANKARA 110.524 -2,61
BIST ANTALYA 48.613 3,69
BIST BALIKESİR 48.279 -3,06
BIST BURSA 124.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.578 -2,67
BIST ANKARA 110.524 -2,61
BIST ANTALYA 48.613 3,69
BIST BALIKESİR 48.279 -3,06
BIST BURSA 124.802 -2,94
BIST DENIZLI 75.108 -2,25
BIST ISTANBUL 92.871 -2,33
BIST IZMIR 146.268 -0,85
BIST KAYSERI 290.302 -2,29
BIST KOCAELI 214.341 -1,65
BIST KONYA 63.409 -1,52
BIST TEKIRDAĞ 202.655 -3,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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