Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.160 -0,79
BIST ANKARA 114.022 -0,52
BIST ANTALYA 54.408 0,68
BIST BALIKESİR 45.444 -0,96
BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.160
|-0,79
|BIST ANKARA
|114.022
|-0,52
|BIST ANTALYA
|54.408
|0,68
|BIST BALIKESİR
|45.444
|-0,96
|BIST BURSA
|136.299
|-1,44
|BIST DENIZLI
|78.580
|-0,72
|BIST ISTANBUL
|96.252
|-0,72
|BIST IZMIR
|136.670
|-1,58
|BIST KAYSERI
|326.944
|-3,31
|BIST KOCAELI
|221.640
|-1,91
|BIST KONYA
|59.672
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|192.648
|3,87
Kaynak: AA