Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.160 -0,79
BIST ANKARA 114.022 -0,52
BIST ANTALYA 54.408 0,68
BIST BALIKESİR 45.444 -0,96
BIST BURSA 136.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.160 -0,79
BIST ANKARA 114.022 -0,52
BIST ANTALYA 54.408 0,68
BIST BALIKESİR 45.444 -0,96
BIST BURSA 136.299 -1,44
BIST DENIZLI 78.580 -0,72
BIST ISTANBUL 96.252 -0,72
BIST IZMIR 136.670 -1,58
BIST KAYSERI 326.944 -3,31
BIST KOCAELI 221.640 -1,91
BIST KONYA 59.672 0,68
BIST TEKIRDAĞ 192.648 3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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