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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam5.170.770.617Kardemir (D)3.335.024.771Garanti Bankası2.987.029.924ASELSAN2.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam5.170.770.617
Kardemir (D)3.335.024.771
Garanti Bankası2.987.029.924
ASELSAN2.470.589.939
Ereğli Demir Çelik2.013.917.868
Türk Hava Yolları1.985.070.149
SASA Polyester1.680.491.731
Akbank1.350.870.788
Yapı ve Kredi Bankası1.214.089.589
BİM Mağazalar1.210.240.552
Petkim1.078.512.887
İş Bankası (C)1.048.315.104
Koza Altın931.456.131
TAV Havalimanları806.894.327
Tüpraş790.162.636
Emlak Konut GMYO654.441.348
Koç Holding605.131.179
Doğan Holding569.359.143
Sabancı Holding562.162.287
Tekfen Holding561.075.171
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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