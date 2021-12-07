Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam5.170.770.617Kardemir (D)3.335.024.771Garanti Bankası2.987.029.924ASELSAN2.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|5.170.770.617
|Kardemir (D)
|3.335.024.771
|Garanti Bankası
|2.987.029.924
|ASELSAN
|2.470.589.939
|Ereğli Demir Çelik
|2.013.917.868
|Türk Hava Yolları
|1.985.070.149
|SASA Polyester
|1.680.491.731
|Akbank
|1.350.870.788
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.214.089.589
|BİM Mağazalar
|1.210.240.552
|Petkim
|1.078.512.887
|İş Bankası (C)
|1.048.315.104
|Koza Altın
|931.456.131
|TAV Havalimanları
|806.894.327
|Tüpraş
|790.162.636
|Emlak Konut GMYO
|654.441.348
|Koç Holding
|605.131.179
|Doğan Holding
|569.359.143
|Sabancı Holding
|562.162.287
|Tekfen Holding
|561.075.171
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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