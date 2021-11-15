Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.615.134.881Petkim2.149.010.016Kardemir (D)1.513.131.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.615.134.881
|Petkim
|2.149.010.016
|Kardemir (D)
|1.513.131.329
|Şişe Cam
|1.393.978.139
|Akbank
|1.198.742.993
|Halkbank
|1.174.425.540
|SASA Polyester
|1.170.637.706
|Tüpraş
|1.169.150.291
|ASELSAN
|1.153.469.664
|Koç Holding
|1.141.427.180
|Ereğli Demir Çelik
|983.534.194
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.648.003
|İş Bankası (C)
|922.684.375
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|891.412.939
|Koza Altın
|801.821.691
|Sabancı Holding
|792.672.566
|Vakıflar Bankası
|752.278.122
|Şekerbank
|652.373.011
|Emlak Konut GMYO
|641.575.122
|Ford Otosan
|585.659.771
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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