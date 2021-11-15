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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.615.134.881Petkim2.149.010.016Kardemir (D)1.513.131.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.615.134.881
Petkim2.149.010.016
Kardemir (D)1.513.131.329
Şişe Cam1.393.978.139
Akbank1.198.742.993
Halkbank1.174.425.540
SASA Polyester1.170.637.706
Tüpraş1.169.150.291
ASELSAN1.153.469.664
Koç Holding1.141.427.180
Ereğli Demir Çelik983.534.194
Yapı ve Kredi Bankası943.648.003
İş Bankası (C)922.684.375
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası891.412.939
Koza Altın801.821.691
Sabancı Holding792.672.566
Vakıflar Bankası752.278.122
Şekerbank652.373.011
Emlak Konut GMYO641.575.122
Ford Otosan585.659.771
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu

Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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