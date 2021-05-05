Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.044.017.324Garanti Bankası1.015.015.866Petkim937.441.990Koza Altın929.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.044.017.324 Garanti Bankası 1.015.015.866 Petkim 937.441.990 Koza Altın 929.116.666 Türk Hava Yolları 740.161.095 Ford Otosan 588.002.604 Kardemir (D) 584.418.961 Tüpraş 578.748.046 Hektaş 561.374.008 Pegasus 393.605.353 Şişe Cam 354.811.651 SASA Polyester 277.836.054 Bim Mağazalar 260.959.634 Akbank 253.479.718 Emlak Konut GMYO 253.392.255 Sabancı Holding 249.035.176 Gübre Fabrikaları 247.831.547 Koza Madencilik 245.065.471 Yapı ve Kredi Bankası 239.818.134 Jantsa Jant Sanayi 228.726.422 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu