Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.044.017.324Garanti Bankası1.015.015.866Petkim937.441.990Koza Altın929.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.044.017.324
|Garanti Bankası
|1.015.015.866
|Petkim
|937.441.990
|Koza Altın
|929.116.666
|Türk Hava Yolları
|740.161.095
|Ford Otosan
|588.002.604
|Kardemir (D)
|584.418.961
|Tüpraş
|578.748.046
|Hektaş
|561.374.008
|Pegasus
|393.605.353
|Şişe Cam
|354.811.651
|SASA Polyester
|277.836.054
|Bim Mağazalar
|260.959.634
|Akbank
|253.479.718
|Emlak Konut GMYO
|253.392.255
|Sabancı Holding
|249.035.176
|Gübre Fabrikaları
|247.831.547
|Koza Madencilik
|245.065.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|239.818.134
|Jantsa Jant Sanayi
|228.726.422
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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