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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.614.927.623
Türk Hava Yolları 1.603.848.524
İş GMYO 708.599.

14.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:06
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.614.927.623
Türk Hava Yolları 1.603.848.524
İş GMYO 708.599.609
İş Finansal Kiralama 549.248.015
Petkim 543.432.093
Yapı ve Kredi Bank. 502.432.407
Tüpraş 478.547.457
Şişe Cam 454.598.920
Karsan Otomotiv 414.721.082
Halkbank 377.798.266
Gübre Fabrik. 338.048.806
Garanti Bankası 309.147.243
Türk Telekom 277.389.178
Akbank 258.668.153
Vakıflar Bankası 249.688.672
Tekfen Holding 229.321.849
Kardemir (D) 205.582.586
Koza Madencilik 194.034.057
Ereğli Demir Çelik 186.739.650
Odaş Elektrik 181.340.116
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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