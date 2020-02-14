Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.614.927.623
Türk Hava Yolları 1.603.848.524
İş GMYO 708.599.
14.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.614.927.623
|Türk Hava Yolları
|1.603.848.524
|İş GMYO
|708.599.609
|İş Finansal Kiralama
|549.248.015
|Petkim
|543.432.093
|Yapı ve Kredi Bank.
|502.432.407
|Tüpraş
|478.547.457
|Şişe Cam
|454.598.920
|Karsan Otomotiv
|414.721.082
|Halkbank
|377.798.266
|Gübre Fabrik.
|338.048.806
|Garanti Bankası
|309.147.243
|Türk Telekom
|277.389.178
|Akbank
|258.668.153
|Vakıflar Bankası
|249.688.672
|Tekfen Holding
|229.321.849
|Kardemir (D)
|205.582.586
|Koza Madencilik
|194.034.057
|Ereğli Demir Çelik
|186.739.650
|Odaş Elektrik
|181.340.116
Kaynak: AA