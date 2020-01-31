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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.010.456.362
Türk Hava Yolları 1.370.680.735
Soda Sanayii 1.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.010.456.362
Türk Hava Yolları 1.370.680.735
Soda Sanayii 1.288.799.588
Trakya Cam 710.779.655
Aselsan 530.679.792
Tüpraş 503.682.215
Odaş Elektrik 441.439.221
Kardemir (D) 422.150.558
Anadolu Cam 384.537.404
Petkim 377.927.761
İş Bankası (C) 367.771.561
Garanti Bankası 358.404.817
İş GMYO 316.666.150
İş Fin.Kir. 256.486.846
T. Halk Bankası 217.639.398
Ereğli Demir Çelik 210.465.694
Akbank 196.721.442
İpek Doğal Enerji 170.985.467
T.S.K.B. 158.072.537
Vakıflar Bankası 152.706.754

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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