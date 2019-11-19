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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.285.048.933
ASELSAN 555.004.923
Tüpraş 462.238.

19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.285.048.933
ASELSAN 555.004.923
Tüpraş 462.238.276
Garanti Bankası 376.863.416
Emlak Konut GMYO 353.187.873
Pegasus 330.276.731
Kardemir (D) 329.828.931
Petkim 291.713.111
Vakıflar Bankası 277.663.175
Tekfen Holding 274.008.148
Şişe Cam 227.220.436
Halkbank 206.656.785
Ereğli Demir Çelik 201.212.830
Akbank 164.942.748
Türk Telekom 161.646.429
İş Fin.Kir. 123.922.184
Tukaş 117.945.901
Koza Madencilik 116.092.211
Eczacıbaşı İlaç 114.703.469
Gersan Elektrik 113.388.047
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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