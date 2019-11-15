Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.328.574.038
Garanti Bankası 547.653.643
Pegasus 353.
15.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.328.574.038
|Garanti Bankası
|547.653.643
|Pegasus
|353.768.235
|Şişe Cam
|313.761.630
|Aselsan
|307.610.624
|Koza Madencilik
|243.958.927
|Ereğli Demir Çelik
|230.284.194
|T. Halk Bankası
|211.097.600
|Akbank
|203.535.420
|Kardemir (D)
|184.809.326
|Tüpraş
|171.582.079
|İş Fin.Kir.
|168.294.229
|Karsan Otomotiv
|161.977.462
|İpek Doğal Enerji
|149.770.096
|Petkim
|146.955.320
|Sabancı Holding
|121.450.113
|İş Bankası (C)
|120.595.095
|Koza Altın
|117.649.813
|Tekfen Holding
|114.196.739
|Türk Telekom
|104.450.964
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA