15.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:12

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.328.574.038 Garanti Bankası 547.653.643 Pegasus 353.768.235 Şişe Cam 313.761.630 Aselsan 307.610.624 Koza Madencilik 243.958.927 Ereğli Demir Çelik 230.284.194 T. Halk Bankası 211.097.600 Akbank 203.535.420 Kardemir (D) 184.809.326 Tüpraş 171.582.079 İş Fin.Kir. 168.294.229 Karsan Otomotiv 161.977.462 İpek Doğal Enerji 149.770.096 Petkim 146.955.320 Sabancı Holding 121.450.113 İş Bankası (C) 120.595.095 Koza Altın 117.649.813 Tekfen Holding 114.196.739 Türk Telekom 104.450.964

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA