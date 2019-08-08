Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.079.940.424
Türk Hava Yolları 792.611.497
Akbank 366.
08.08.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.079.940.424
|Türk Hava Yolları
|792.611.497
|Akbank
|366.688.096
|Petkim
|362.525.463
|Tüpraş
|282.465.432
|ASELSAN
|275.301.965
|Halkbank
|258.134.265
|Koza Madencilik
|235.297.683
|İş Bankası (C)
|196.361.087
|Vakıflar Bankası
|185.182.436
|Ereğli Demir Çelik
|164.993.358
|Yapı ve Kredi Bank.
|159.744.169
|İpek Doğal Enerji
|153.363.546
|Türk Telekom
|118.212.649
|Bim Mağazalar
|113.435.933
|Kardemir (D)
|101.952.296
|Emlak Konut GMYO
|100.511.262
|Turkcell
|98.960.516
|Tekfen Holding
|98.828.803
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|82.578.495
Kaynak: AA