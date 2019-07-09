Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.698.767.177
Türk Hava Yolları 1.149.005.472
Akbank 543.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.698.767.177
|Türk Hava Yolları
|1.149.005.472
|Akbank
|543.463.960
|Halkbank
|423.860.358
|Vakıflar Bankası
|380.406.787
|Kardemir (D)
|285.502.670
|Tüpraş
|245.072.794
|Yapı ve Kredi Bank.
|232.708.697
|İş Bankası (C)
|228.657.100
|Petkim
|221.004.904
|ASELSAN
|167.201.909
|Koza Madencilik
|163.117.457
|Emlak Konut GMYO
|152.114.145
|Ereğli Demir Çelik
|149.085.363
|Vestel
|138.704.557
|Bim Mağazalar
|137.346.138
|Turkcell
|102.397.315
|Pegasus
|101.730.677
|Sasa Polyester
|80.185.583
|Türk Telekom
|80.056.175
Kaynak: AA