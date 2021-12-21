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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,00-10,0010,00
İş Bankası (C)7,721,5813,65
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,19-2,15-17,36
İş Girişim8,400,48-55,67
İş GMYO2,67-6,975,12
İş Y. Men. Değ.22,38-2,2734,84
İş Yat. Ort.3,010,67-10,50
İşbir Holding70,909,0832,08
İşbir Sentetik Dokuma12,170,58

Işık Plastik4,631,54

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,28-1,54-42,60
İz Hayvancılık Tarım19,094,776,06
İzmir Demir Çelik2,47-2,76-25,37
İzmir Fırça6,245,7612,23
Jantsa Jant Sanayi64,50-0,4655,62
Kafein Yazılım19,57-1,01-8,29
Kalekim Kimyevi Maddeler17,34-0,46

Kaplamin24,880,57-26,39
Kardemir (A)9,05-8,0352,10
Kardemir (B)9,00-8,1670,78
Kardemir (D)10,45-8,8980,80
Karel Elektronik12,23-6,3681,88
Karsan Otomotiv3,61-2,1711,08
Karsu Tekstil7,970,38-6,78
Kartal Yenilenebilir Enerji13,332,30

Kartonsan55,65-0,98-41,22
Katmerciler Ekipman1,330,76-23,22
Kent Gıda176,302,32-50,42
Kerevitaş Gıda4,76-2,86-27,66
Kervan Gıda12,55-3,4622,61
Kervansaray Yat. Holding0,625,08-50,79
Kiler GMYO1,770,00-29,48
Kızılbük GYO28,323,74

Klimasan Klima10,25-2,4721,48
Koç Holding30,20-9,4247,66
Konfrut Gıda4,701,0811,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,751,39178,60
Konya Çimento1.010,00-0,88-10,62
Konya Kağıt7,261,26

Koray GMYO6,201,1439,33
Kordsa Teknik Tekstil33,48-7,77115,31
Koza Altın124,80-9,7629,06
Koza Madencilik19,28-8,6324,47
Körfez GMYO7,065,0621,72
Kristal Kola1,660,61-45,66
Kron Telekomünikasyon37,98-1,093,09
Kuştur Kuşadası Turizm249,606,2158,68
Kuyas Yatırım3,71-0,8061,30
Kütahya Porselen102,502,65103,17
Kütahya Şeker Fabrikası28,302,91

Lider Faktoring4,181,9522,58
Link Bilgisayar27,941,31-11,57
Logo Yazılım44,28-2,6442,20
Lokman Hekim Sağlık13,253,3588,43
Lüks Kadife49,98-0,1474,06
Makina Takım3,040,33-10,85
Manas Enerji Yönetimi15,879,98

Margün Enerji9,181,21

Marka Yatırım Holding3,614,64-43,86
Marmaris Altınyunus292,000,00162,83
Marshall229,601,19-25,14
Martı GMYO0,892,30-65,15
Martı Otel1,78-0,56-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım21,300,47

Mavi Giyim68,40-7,7532,53
Mazhar Zorlu Holding31,102,17-1,21
Meditera Tıbbi Malzeme45,30-4,23

Mega Polietilen5,450,55-28,85
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,711,15

Merit Turizm28,701,06177,04
Merko Gıda4,57-0,65-47,11
Metemtur Yatırım3,430,88-57,58
Metro Holding1,210,83-35,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,231,36-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji28,62-3,05

Migros Ticaret40,10-6,92-6,31
Milpa3,55-3,01-22,83
Mistral GMYO4,09-1,92-12,53
MLP Sağlık35,80-4,8480,17
MMC San. ve Tic. Yat.3,720,54-19,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,19

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,851,55-33,76
Mondi Tire Kutsan9,41-2,6923,82
Nasmed Egepol7,983,37

Naturel Enerji38,341,437,98
Naturelgaz7,030,57

Net Holding5,870,6971,14
Netaş Telekom.17,68-1,78-37,04
Niğbaş Niğde Beton13,42-9,99-74,19
Nuh Çimento45,461,84-5,35
Nurol GMYO7,152,14-1,92
Odaş Elektrik1,393,73-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,265,06

Orge Enerji Elektrik6,24-2,6535,28
Orma Orman Mahsulleri35,109,96138,45
Osmanlı Menkul27,16-0,66-11,66
Ostim Endüstriyel Yat1,571,95-32,73
Otokar375,10-4,4323,27
Otto Holding27,880,00164,77
Oyak Çimento7,16-1,65-18,45
Oyak Yat. Ort.6,901,92-0,03
Oyak Yatırım Menkul46,56-1,15

Oylum Sınai Yatırımlar5,25-9,6411,46
Özak GMYO6,23-4,5922,16
Özbal Çelik Boru23,182,11253,89
Özderici GMYO1,520,66-31,53
Özerden Plastik7,291,25-19,00
Pamel Elektrik86,40-3,30305,25
Panora GMYO8,92-3,6751,94
Papilon Savunma13,46-0,30-40,80
Park Elek.Madencilik6,42-1,2319,55
Parsan31,62-2,7130,12
Pasifik GYO13,62-3,13

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,612,65

Pegasus88,60-5,7418,77
Peker GMYO0,982,08-58,11
Penguen Gıda3,54-1,12-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım380,403,82

Pera GMYO1,241,64-29,21
Pergamon Dış Ticaret24,962,3836,18
Petkim8,79-8,3476,51
Petrokent Turizm7.289,008,33704,17
Pınar Et ve Un20,561,88-6,05
Pınar Su3,65-0,27-10,19
Pınar Süt18,51-1,39-17,91
Plastikkart18,25-1,5128,12
Polisan Holding2,93-1,35-23,79
Politeknik Metal510,101,9425,73
Prizma Press Matbaacılık3,59-0,28-34,49
QNB Finans Fin. Kir.89,953,87-28,21
QNB Finansbank42,841,52-39,10
QUA Granite Hayal Yapı12,88-0,46

Rainbow Polikarbonat11,25-0,18

Ral Yatırım Holding12,177,70174,10
Ray Sigorta12,271,57-20,58
Reysaş GMYO3,12-1,58-3,76
Reysaş Lojistik4,80-1,03-7,23
Rhea Girişim1,821,11-51,08
Rodrigo Tekstil19,550,8342,60
Royal Halı3,10-1,59-9,88
RTA Laboratuvarları21,24-3,28-29,85
Sabancı Holding13,30-9,4620,62
Safkar Ege Soğutmacılık7,191,41-33,92
Sanel Mühendislik5,050,4047,66
Sanifoam Sünger29,982,18120,44
Sanko Pazarlama9,20-2,13-0,73
Saray Matbaacılık3,83-1,79-56,33
Sarkuysan20,08-2,14130,87
Sasa Polyester48,88-5,18226,20
Say Yenilenebilir Enerji27,481,78222,91
Sekuro Plastik16,801,7620,34
Selçuk Ecza Deposu11,58-4,22-13,79
Selçuk Gıda4,261,43-14,46
Selva Gıda Sanayi14,109,98

Senkron Güvenlik22,920,00-12,72
Serve Film Prodüksiyon12,898,32-19,44
Servet GMYO84,10-1,757,27
Seyitler Kimya15,470,2614,90
Silverline Endüstri4,910,20-42,91
Sinpaş GMYO4,110,24-1,67
Smartiks Yazılım5,012,66-43,45
Sodaş Sodyum Sanayii32,120,0021,96
Söktaş2,450,82-24,63
Sönmez Filament40,003,09-24,79
Sönmez Pamuklu9,359,48-36,64
Sumaş Suni Tahta93,957,3184,18
Şeker Fin. Kir.5,090,59-20,47
Şekerbank1,100,92-27,15
Şişe Cam14,90-9,04108,11
Şok Marketler Ticaret13,08-3,894,81
T. Halk Bankası5,012,24-9,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,908,12-24,13
T.S.K.B.1,51-1,95-13,54
T.Tuborg20,00-7,4912,80
Tat Gıda11,68-2,991,03
TAV Havalimanları34,74-9,4463,10
Tek-Art Turizm1,24-1,59-38,61
Tekfen Holding22,00-9,9834,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,471,25-25,29
Temapol Polimer Plastik14,45-1,1625,65
Tetamat Gıda Yatırımları295,903,8236,80
TGS Dış Ticaret14,250,5612,12
Tofaş Oto. Fab.69,35-9,41124,35
Torunlar GMYO4,050,753,85
Trabzon Liman33,60-5,1912,80
Trabzonspor Sportif6,861,63181,15
Trend GMYO6,500,15-48,29
TSKB GMYO2,770,36-42,61
Tuğçelik14,26-7,1076,49
Tukaş7,11-1,25-26,63
Turcas Petrol4,05-0,49-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık10,76-1,28

Turkcell19,42-8,4030,19
Tümosan Motor ve Traktör17,80-1,1726,51
Tüpraş166,50-9,8554,17
Türk Hava Yolları20,44-7,6858,33
Türk İlaç Serum12,131,34

Türk Prysmian Kablo59,209,83390,78
Türk Telekom10,73-1,6535,83
Türk Traktör201,50-4,9518,27
Türker Proje Gayrimenkul125,800,8811,43
Türkiye Sigorta5,082,42-17,77
Ufuk Yatırım18,54-10,0038,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,393,99-20,05
Ulusal Faktoring2,400,42

Ulusoy Elektrik65,001,3326,58
Ulusoy Un Sanayi6,240,0022,63
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,631,24-30,34
Utopya Turizm13,503,05-65,21
Uzertaş Boya31,92-2,09-43,60
Ülker Bisküvi18,73-3,80-16,08
Ünlü Yatırım Holding5,60-4,27

Vakıf Fin. Kir.3,3310,0863,12
Vakıf GMYO1,68-1,75-29,96
Vakıf Yat. Ort.5,763,04-21,74
Vakıflar Bankası3,924,26-16,77
Vakko Tekstil9,800,5156,39
Vanet Gıda5,440,37-29,62
VBT Yazılım20,080,90

Verusa Holding46,900,864,04
Verusaturk Girisim23,46-2,1779,79
Vestel26,36-3,9458,95
Vestel Beyaz Eşya7,81-4,6475,96
Viking Kağıt6,552,66-27,22
Yapı ve Kredi Bank.3,562,0118,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,761,22-17,77
Yataş11,73-1,01-17,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,11-0,96-29,32
Yeni Gimat GMYO21,640,9386,68
Yeo Teknoloji50,201,41

Yeşil GMYO0,820,00-40,58
Yeşil Yapı0,980,00-46,74
Yeşil Yatırım Holding1,870,00-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme14.724,305,18-5,61
Yonga Mobilya27,564,95-7,48
Yükselen Çelik5,48-2,145,48
Yünsa12,290,82-11,53
Ziraat GMYO2,615,67

Zorlu Enerji1,701,19-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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