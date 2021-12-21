Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 44.550,00 -10,00 10,00 İş Bankası (C) 7,72 1,58 13,65 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,19 -2,15 -17,36 İş Girişim 8,40 0,48 -55,67 İş GMYO 2,67 -6,97 5,12 İş Y. Men. Değ. 22,38 -2,27 34,84 İş Yat. Ort. 3,01 0,67 -10,50 İşbir Holding 70,90 9,08 32,08 İşbir Sentetik Dokuma 12,17 0,58 Işık Plastik 4,63 1,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 0,00 -22,81 İttifak Holding 1,28 -1,54 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 19,09 4,77 6,06 İzmir Demir Çelik 2,47 -2,76 -25,37 İzmir Fırça 6,24 5,76 12,23 Jantsa Jant Sanayi 64,50 -0,46 55,62 Kafein Yazılım 19,57 -1,01 -8,29 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,34 -0,46 Kaplamin 24,88 0,57 -26,39 Kardemir (A) 9,05 -8,03 52,10 Kardemir (B) 9,00 -8,16 70,78 Kardemir (D) 10,45 -8,89 80,80 Karel Elektronik 12,23 -6,36 81,88 Karsan Otomotiv 3,61 -2,17 11,08 Karsu Tekstil 7,97 0,38 -6,78 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,33 2,30 Kartonsan 55,65 -0,98 -41,22 Katmerciler Ekipman 1,33 0,76 -23,22 Kent Gıda 176,30 2,32 -50,42 Kerevitaş Gıda 4,76 -2,86 -27,66 Kervan Gıda 12,55 -3,46 22,61 Kervansaray Yat. Holding 0,62 5,08 -50,79 Kiler GMYO 1,77 0,00 -29,48 Kızılbük GYO 28,32 3,74 Klimasan Klima 10,25 -2,47 21,48 Koç Holding 30,20 -9,42 47,66 Konfrut Gıda 4,70 1,08 11,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,75 1,39 178,60 Konya Çimento 1.010,00 -0,88 -10,62 Konya Kağıt 7,26 1,26 Koray GMYO 6,20 1,14 39,33 Kordsa Teknik Tekstil 33,48 -7,77 115,31 Koza Altın 124,80 -9,76 29,06 Koza Madencilik 19,28 -8,63 24,47 Körfez GMYO 7,06 5,06 21,72 Kristal Kola 1,66 0,61 -45,66 Kron Telekomünikasyon 37,98 -1,09 3,09 Kuştur Kuşadası Turizm 249,60 6,21 58,68 Kuyas Yatırım 3,71 -0,80 61,30 Kütahya Porselen 102,50 2,65 103,17 Kütahya Şeker Fabrikası 28,30 2,91 Lider Faktoring 4,18 1,95 22,58 Link Bilgisayar 27,94 1,31 -11,57 Logo Yazılım 44,28 -2,64 42,20 Lokman Hekim Sağlık 13,25 3,35 88,43 Lüks Kadife 49,98 -0,14 74,06 Makina Takım 3,04 0,33 -10,85 Manas Enerji Yönetimi 15,87 9,98 Margün Enerji 9,18 1,21 Marka Yatırım Holding 3,61 4,64 -43,86 Marmaris Altınyunus 292,00 0,00 162,83 Marshall 229,60 1,19 -25,14 Martı GMYO 0,89 2,30 -65,15 Martı Otel 1,78 -0,56 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 21,30 0,47 Mavi Giyim 68,40 -7,75 32,53 Mazhar Zorlu Holding 31,10 2,17 -1,21 Meditera Tıbbi Malzeme 45,30 -4,23 Mega Polietilen 5,45 0,55 -28,85 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 9,71 1,15 Merit Turizm 28,70 1,06 177,04 Merko Gıda 4,57 -0,65 -47,11 Metemtur Yatırım 3,43 0,88 -57,58 Metro Holding 1,21 0,83 -35,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 1,36 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,63 -1,21 -28,49 Mia Teknoloji 28,62 -3,05 Migros Ticaret 40,10 -6,92 -6,31 Milpa 3,55 -3,01 -22,83 Mistral GMYO 4,09 -1,92 -12,53 MLP Sağlık 35,80 -4,84 80,17 MMC San. ve Tic. Yat. 3,72 0,54 -19,13 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 1,19 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,85 1,55 -33,76 Mondi Tire Kutsan 9,41 -2,69 23,82 Nasmed Egepol 7,98 3,37 Naturel Enerji 38,34 1,43 7,98 Naturelgaz 7,03 0,57 Net Holding 5,87 0,69 71,14 Netaş Telekom. 17,68 -1,78 -37,04 Niğbaş Niğde Beton 13,42 -9,99 -74,19 Nuh Çimento 45,46 1,84 -5,35 Nurol GMYO 7,15 2,14 -1,92 Odaş Elektrik 1,39 3,73 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,26 5,06 Orge Enerji Elektrik 6,24 -2,65 35,28 Orma Orman Mahsulleri 35,10 9,96 138,45 Osmanlı Menkul 27,16 -0,66 -11,66 Ostim Endüstriyel Yat 1,57 1,95 -32,73 Otokar 375,10 -4,43 23,27 Otto Holding 27,88 0,00 164,77 Oyak Çimento 7,16 -1,65 -18,45 Oyak Yat. Ort. 6,90 1,92 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 46,56 -1,15 Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 -9,64 11,46 Özak GMYO 6,23 -4,59 22,16 Özbal Çelik Boru 23,18 2,11 253,89 Özderici GMYO 1,52 0,66 -31,53 Özerden Plastik 7,29 1,25 -19,00 Pamel Elektrik 86,40 -3,30 305,25 Panora GMYO 8,92 -3,67 51,94 Papilon Savunma 13,46 -0,30 -40,80 Park Elek.Madencilik 6,42 -1,23 19,55 Parsan 31,62 -2,71 30,12 Pasifik GYO 13,62 -3,13 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,61 2,65 Pegasus 88,60 -5,74 18,77 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 3,54 -1,12 -29,90 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 380,40 3,82 Pera GMYO 1,24 1,64 -29,21 Pergamon Dış Ticaret 24,96 2,38 36,18 Petkim 8,79 -8,34 76,51 Petrokent Turizm 7.289,00 8,33 704,17 Pınar Et ve Un 20,56 1,88 -6,05 Pınar Su 3,65 -0,27 -10,19 Pınar Süt 18,51 -1,39 -17,91 Plastikkart 18,25 -1,51 28,12 Polisan Holding 2,93 -1,35 -23,79 Politeknik Metal 510,10 1,94 25,73 Prizma Press Matbaacılık 3,59 -0,28 -34,49 QNB Finans Fin. Kir. 89,95 3,87 -28,21 QNB Finansbank 42,84 1,52 -39,10 QUA Granite Hayal Yapı 12,88 -0,46 Rainbow Polikarbonat 11,25 -0,18 Ral Yatırım Holding 12,17 7,70 174,10 Ray Sigorta 12,27 1,57 -20,58 Reysaş GMYO 3,12 -1,58 -3,76 Reysaş Lojistik 4,80 -1,03 -7,23 Rhea Girişim 1,82 1,11 -51,08 Rodrigo Tekstil 19,55 0,83 42,60 Royal Halı 3,10 -1,59 -9,88 RTA Laboratuvarları 21,24 -3,28 -29,85 Sabancı Holding 13,30 -9,46 20,62 Safkar Ege Soğutmacılık 7,19 1,41 -33,92 Sanel Mühendislik 5,05 0,40 47,66 Sanifoam Sünger 29,98 2,18 120,44 Sanko Pazarlama 9,20 -2,13 -0,73 Saray Matbaacılık 3,83 -1,79 -56,33 Sarkuysan 20,08 -2,14 130,87 Sasa Polyester 48,88 -5,18 226,20 Say Yenilenebilir Enerji 27,48 1,78 222,91 Sekuro Plastik 16,80 1,76 20,34 Selçuk Ecza Deposu 11,58 -4,22 -13,79 Selçuk Gıda 4,26 1,43 -14,46 Selva Gıda Sanayi 14,10 9,98 Senkron Güvenlik 22,92 0,00 -12,72 Serve Film Prodüksiyon 12,89 8,32 -19,44 Servet GMYO 84,10 -1,75 7,27 Seyitler Kimya 15,47 0,26 14,90 Silverline Endüstri 4,91 0,20 -42,91 Sinpaş GMYO 4,11 0,24 -1,67 Smartiks Yazılım 5,01 2,66 -43,45 Sodaş Sodyum Sanayii 32,12 0,00 21,96 Söktaş 2,45 0,82 -24,63 Sönmez Filament 40,00 3,09 -24,79 Sönmez Pamuklu 9,35 9,48 -36,64 Sumaş Suni Tahta 93,95 7,31 84,18 Şeker Fin. Kir. 5,09 0,59 -20,47 Şekerbank 1,10 0,92 -27,15 Şişe Cam 14,90 -9,04 108,11 Şok Marketler Ticaret 13,08 -3,89 4,81 T. Halk Bankası 5,01 2,24 -9,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,90 8,12 -24,13 T.S.K.B. 1,51 -1,95 -13,54 T.Tuborg 20,00 -7,49 12,80 Tat Gıda 11,68 -2,99 1,03 TAV Havalimanları 34,74 -9,44 63,10 Tek-Art Turizm 1,24 -1,59 -38,61 Tekfen Holding 22,00 -9,98 34,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 1,25 -25,29 Temapol Polimer Plastik 14,45 -1,16 25,65 Tetamat Gıda Yatırımları 295,90 3,82 36,80 TGS Dış Ticaret 14,25 0,56 12,12 Tofaş Oto. Fab. 69,35 -9,41 124,35 Torunlar GMYO 4,05 0,75 3,85 Trabzon Liman 33,60 -5,19 12,80 Trabzonspor Sportif 6,86 1,63 181,15 Trend GMYO 6,50 0,15 -48,29 TSKB GMYO 2,77 0,36 -42,61 Tuğçelik 14,26 -7,10 76,49 Tukaş 7,11 -1,25 -26,63 Turcas Petrol 4,05 -0,49 -16,49 Tureks Turizm Taşımacılık 10,76 -1,28 Turkcell 19,42 -8,40 30,19 Tümosan Motor ve Traktör 17,80 -1,17 26,51 Tüpraş 166,50 -9,85 54,17 Türk Hava Yolları 20,44 -7,68 58,33 Türk İlaç Serum 12,13 1,34 Türk Prysmian Kablo 59,20 9,83 390,78 Türk Telekom 10,73 -1,65 35,83 Türk Traktör 201,50 -4,95 18,27 Türker Proje Gayrimenkul 125,80 0,88 11,43 Türkiye Sigorta 5,08 2,42 -17,77 Ufuk Yatırım 18,54 -10,00 38,36 Ulaşlar Turizm Yat. 3,39 3,99 -20,05 Ulusal Faktoring 2,40 0,42 Ulusoy Elektrik 65,00 1,33 26,58 Ulusoy Un Sanayi 6,24 0,00 22,63 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,63 1,24 -30,34 Utopya Turizm 13,50 3,05 -65,21 Uzertaş Boya 31,92 -2,09 -43,60 Ülker Bisküvi 18,73 -3,80 -16,08 Ünlü Yatırım Holding 5,60 -4,27 Vakıf Fin. Kir. 3,33 10,08 63,12 Vakıf GMYO 1,68 -1,75 -29,96 Vakıf Yat. Ort. 5,76 3,04 -21,74 Vakıflar Bankası 3,92 4,26 -16,77 Vakko Tekstil 9,80 0,51 56,39 Vanet Gıda 5,44 0,37 -29,62 VBT Yazılım 20,08 0,90 Verusa Holding 46,90 0,86 4,04 Verusaturk Girisim 23,46 -2,17 79,79 Vestel 26,36 -3,94 58,95 Vestel Beyaz Eşya 7,81 -4,64 75,96 Viking Kağıt 6,55 2,66 -27,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,56 2,01 18,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,76 1,22 -17,77 Yataş 11,73 -1,01 -17,10 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,11 -0,96 -29,32 Yeni Gimat GMYO 21,64 0,93 86,68 Yeo Teknoloji 50,20 1,41 Yeşil GMYO 0,82 0,00 -40,58 Yeşil Yapı 0,98 0,00 -46,74 Yeşil Yatırım Holding 1,87 0,00 -56,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.724,30 5,18 -5,61 Yonga Mobilya 27,56 4,95 -7,48 Yükselen Çelik 5,48 -2,14 5,48 Yünsa 12,29 0,82 -11,53 Ziraat GMYO 2,61 5,67 Zorlu Enerji 1,70 1,19 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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