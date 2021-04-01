Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)41.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00

22,96
İş Bankası (B)41.500,100,482,47
İş Bankası (C)4,952,70-29,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,321,53-13,99
İş Girişim19,100,740,79
İş GMYO1,980,51-22,05
İş Y. Men. Değ.16,243,44-2,15
İş Yat. Ort.3,240,62-3,66
İşbir Holding8.750,009,38219,34
Işık Plastik Sanayi45,70-1,25

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,522,7033,33
İttifak Holding2,790,3625,11
İz Hayvancılık Tarım18,852,174,72
İzmir Demir Çelik2,560,79-22,65
İzmir Fırça9,97-2,7379,32
Jantsa Jant Sanayi751,909,99126,68
Kafein Yazılım26,741,5225,07
Kaplamin33,301,83-1,48
Kardemir (A)6,291,455,71
Kardemir (B)6,34-1,2520,30
Kardemir (D)7,262,5425,61
Karel Elektronik29,060,6926,02
Karsan Otomotiv3,971,2822,15
Karsu Tekstil19,083,08123,16
Kartonsan70,700,64-26,01
Katmerciler Ekipman3,711,3720,45
Kent Gıda344,501,92-3,12
Kerevitaş Gıda5,651,44-14,13
Kervan Gıda18,283,6338,28
Kervansaray Yat. Holding0,792,60-37,30
Kiler GMYO2,220,00-11,55
Klimasan Klima22,022,9029,76
Koç Holding19,882,42-5,87
Konfrut Gıda19,361,9514,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,509,96235,73
Konya Çimento1.111,001,93-1,68
Kordsa Teknik Tekstil25,242,7762,32
Koza Altın119,200,1723,27
Koza Madencilik14,262,22-7,94
Körfez GMYO6,660,9114,83
Kristal Kola2,841,79-27,55
Kron Telekomünikasyon56,909,9554,45
Kuştur Kuşadası Turizm289,102,2683,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,160,93-6,09
Kütahya Porselen53,65-0,196,34
Lider Faktoring3,471,761,76
Link Bilgisayar44,769,9840,42
Logo Yazılım156,700,7724,86
Lokman Hekim Sağlık17,421,6362,01
Lüks Kadife75,50-4,19161,25
Makina Takım4,131,2321,11
Marka Yatırım Holding5,521,85-14,15
Marmaris Altınyunus214,700,7593,25
Marshall281,800,82-8,12
Martı GMYO2,780,721,09
Martı Otel2,350,0010,33
Mavi Giyim46,781,04-10,38
Mazhar Zorlu Holding39,40-1,5025,16
Mega Polietilen7,801,171,83
Menderes Tekstil3,081,65-0,32
Merit Turizm258,007,50208,24
Merko Gıda7,210,70-16,55
Metemtur Otelcilik27,360,5923,80
Metro Holding2,151,423,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,581,18-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,122,91-9,01
Migros Ticaret36,123,20-15,61
Milpa4,942,927,39
Mistral GMYO4,901,034,03
MLP Sağlık21,021,845,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,8310,0026,74
Mondi Tire Kutsan6,511,72-14,34
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,042,6417,96
Naturelgaz Sanayi9,35

Net Holding4,41-1,5628,57
Netaş Telekom.28,881,332,85
Niğbaş Niğde Beton19,049,99-63,38
Nuh Çimento59,150,7723,16
Nurol GMYO17,291,59137,17
Odaş Elektrik3,531,73-9,49
Olmuksan-IP7,401,37-37,55
Orge Enerji Elektrik11,313,2953,25
Orma Orman Mahsulleri26,125,6677,45
Osmanlı Menkul35,649,9315,19
Ostim Endüstriyel Yat2,901,055,31
Otokar369,001,6821,27
Oyak Çimento7,180,56-18,22
Oyak Yat. Ort.9,160,7731,80
Oylum Sınai Yatırımlar4,181,21-11,25
Özak GMYO5,181,171,57
Özbal Çelik Boru8,214,9925,34
Özderici GMYO1,981,02-10,81
Özerden Plastik8,721,40-3,11
Pamukova Elektrik29,80-2,9339,77
Panora GMYO7,11-1,9316,41
Papilon Savunma19,732,55-13,31
Park Elek.Madencilik5,270,96-1,86
Parsan34,122,9040,41
Pegasus73,301,66-1,74
Peker GMYO1,99-0,50-23,75
Penguen Gıda4,152,22-17,82
Pera GMYO1,920,529,61
Pergamon Dış Ticaret26,700,7539,89
Petkim5,943,3019,28
Petrokent Turizm2.796,000,50208,47
Pınar Et ve Un22,361,64-3,95
Pınar Su7,931,026,73
Pınar Süt21,121,54-8,49
Plastikkart15,150,134,84
Polisan Holding3,252,52-15,80
Politeknik Metal352,405,73-13,14
Prizma Press Matbaacılık5,634,452,74
QNB Finans Fin. Kir.114,90-0,17-8,30
QNB Finansbank55,500,73-21,11
Ral Yatırım Holding3,942,07-11,26
Ray Sigorta12,889,99-16,63
Reysaş GMYO4,781,06-12,29
Reysaş Lojistik6,961,46-24,68
Rhea Girişim3,041,00-18,28
Rodrigo Tekstil24,449,9978,26
Royal Halı3,552,013,20
RTA Laboratuvarları33,729,9811,36
Sabancı Holding8,822,56-23,04
Safkar Ege Soğutmacılık10,521,94-3,31
Sanel Mühendislik5,200,5852,05
Sanifoam Sünger16,520,1221,47
Sanko Pazarlama13,34-1,7742,07
Saray Matbaacılık5,941,37-32,27
Sarkuysan13,30-0,9750,45
Sasa Polyester46,903,95131,95
Say Yenilenebilir Enerji31,949,99275,32
Sekuro Plastik31,340,13124,50
Selçuk Ecza Deposu10,681,62-21,76
Selçuk Gıda4,48-0,88-10,04
Senkron Güvenlik36,000,0037,09
Serve Film Prodüksiyon17,010,066,31
Servet GMYO98,75-1,2525,96
Seyitler Kimya33,900,6535,11
Silverline Endüstri6,210,81-27,79
Sinpaş GMYO4,30-3,592,87
Smartiks Yazılım7,091,29-19,98
Sodaş Sodyum Sanayii37,20-4,3741,25
Söktaş4,442,07-12,77
Sönmez Filament55,15-5,65-21,44
Sönmez Pamuklu22,001,38-8,33
Sumaş Suni Tahta79,005,1954,15
Şeker Fin. Kir.9,739,9452,03
Şekerbank1,222,52-19,21
Şişe Cam7,350,960,55
Şok Marketler Ticaret11,941,70-5,39
T. Halk Bankası4,371,16-21,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,52-0,30-14,62
T.S.K.B.1,371,48-21,56
T.Tuborg18,540,322,60
Taç Tarım Ürünleri25,30-0,78140,27
Tat Gıda9,581,38-17,14
TAV Havalimanları21,043,14-1,22
Taze Kuru Gıda230,200,316,43
Tek-Art Turizm1,791,13-11,39
Tekfen Holding15,222,70-7,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,602,496,42
Temapol Polimer Plastik17,781,0254,61
TGS Dış Ticaret19,136,6950,51
Tofaş Oto. Fab.33,862,309,54
Torunlar GMYO3,200,63-17,95
Trabzon Liman30,662,20-4,55
Trabzonspor Sportif2,151,90-11,89
Trend GMYO7,142,00-43,20
TSKB GMYO6,13-0,336,61
Tuğçelik7,821,03-3,22
Tukaş7,980,63-17,65
Turcas Petrol4,532,03-6,60
Turkcell15,110,94-6,15
Tümosan Motor ve Traktör24,801,2276,26
Tüpraş91,902,11-14,91
Türk Hava Yolları12,850,78-0,46
Türk İlaç Serum66,959,93

Türk Prysmian Kablo11,681,65-3,47
Türk Telekom6,701,49-19,43
Türk Traktör208,801,0222,56
Türker Proje Gayrimenkul129,101,4914,35
Türkiye Sigorta6,353,59-3,79
Ufuk Yatırım20,002,3549,25
Ulaşlar Turizm Yat.5,813,7537,03
Ulusoy Elektrik57,550,8812,07
Ulusoy Un Sanayi15,291,4632,96
Umpaş Holding2,030,00-22,22
Uşak Seramik2,430,413,85
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya50,00-1,67-11,66
Ülker Bisküvi21,381,52-7,61
Vakıf Fin. Kir.25,449,94497,18
Vakıf GMYO3,170,96-12,43
Vakıf Yat. Ort.8,082,289,78
Vakıflar Bankası3,532,02-25,05
Vakko Tekstil15,209,99133,13
Vanet Gıda8,389,978,41
Verusa Holding57,201,4226,83
Verusaturk Girisim25,483,2494,80
Vestel37,26-0,6476,92
Vestel Beyaz Eşya63,503,4255,33
Viking Kağıt7,301,11-18,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,870,2954,38
Yapı ve Kredi Bank.2,202,76-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.112,904,7355,94
Yataş14,820,612,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,131,47-6,14
Yeni Gimat GMYO13,260,8414,39
Yeşil GMYO1,330,76-3,62
Yeşil Yapı1,870,541,63
Yeşil Yatırım Holding108,601,3113,90
Yibitaş İnşaat Malzeme15.300,000,33-1,92
Yonga Mobilya26,900,22-10,17
Yükselen Çelik4,861,25-7,11
Yünsa15,041,108,27
Zorlu Enerji2,330,87-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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