Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
05.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:12
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|2,17
|26,34
|Acıpayam Selüloz
|8,32
|-0,60
|30,61
|Adana Çimento (A)
|9,52
|0,21
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|7,02
|-0,57
|-1,54
|Adana Çimento (C)
|2,30
|1,32
|3,14
|Adel Kalemcilik
|17,38
|-0,29
|10,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|0,47
|10,94
|Afyon Çimento
|7,52
|0,00
|19,75
|Ak Enerji
|1,31
|2,34
|20,18
|Akbank
|8,70
|1,05
|7,27
|Akçansa
|11,13
|2,11
|10,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|4,37
|13,27
|Akfen GMYO
|4,07
|0,74
|0,49
|Akın Tekstil
|15,95
|0,38
|15,66
|Akiş GMYO
|4,60
|0,00
|13,86
|Akmerkez GMYO
|25,60
|0,00
|8,11
|Aksa
|14,38
|0,00
|4,96
|Aksa Enerji
|4,30
|3,37
|13,16
|Aksigorta
|6,85
|-1,58
|12,48
|Aksu Enerji
|13,08
|-0,53
|-12,04
|Alarko Carrıer
|67,70
|0,59
|12,83
|Alarko GMYO
|93,00
|0,16
|1,31
|Alarko Holding
|6,30
|0,48
|5,88
|Albaraka Türk
|1,73
|0,00
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,40
|3,57
|44,52
|Alkim Kağıt
|7,11
|-0,28
|27,42
|Alkim Kimya
|48,60
|2,66
|26,83
|Altınyağ
|0,56
|-1,75
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|9,74
|2,53
|-2,50
|Anadolu Cam
|4,36
|-0,91
|0,00
|Anadolu Efes
|25,72
|0,94
|11,44
|Anadolu Grubu Holding
|19,60
|-0,31
|11,43
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,26
|12,57
|Anadolu Isuzu
|12,37
|0,16
|1,64
|Anadolu Sigorta
|4,98
|-0,40
|13,18
|Anel Elektrik
|3,36
|0,90
|4,67
|Arçelik
|21,86
|0,64
|4,89
|Arena Bilgisayar
|10,36
|0,58
|37,58
|Armada Bilgisayar
|24,40
|5,54
|48,87
|Arsan Tekstil
|4,45
|1,60
|24,30
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|20,99
|Aselsan
|24,66
|0,33
|17,77
|Aslan Çimento
|40,16
|-0,64
|0,50
|Ata GMYO
|4,12
|-0,24
|-9,05
|Atakule GMYO
|2,17
|1,40
|13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|1,20
|7,14
|20,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|11,11
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,60
|-0,07
|4,73
|Avrasya GMYO
|1,88
|1,08
|24,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|0,52
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,00
|0,01
|2,42
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,64
|1,95
|Ayen Enerji
|4,38
|0,23
|26,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,90
|1,75
|32,42
|Aygaz
|13,41
|0,15
|4,44
|Bagfaş
|20,06
|0,65
|19,26
|Bak Ambalaj
|8,20
|1,23
|11,56
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|0,00
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-1,38
|41,67
|Banvit
|19,84
|0,46
|6,84
|Baştaş Başkent Çimento
|3,52
|0,57
|35,91
|Batı Çimento
|3,79
|0,53
|14,50
|Batısöke Çimento
|1,54
|0,65
|17,56
|Bera Holding
|4,64
|3,80
|20,52
|Berkosan Yalıtım
|3,44
|1,47
|25,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,64
|0,76
|7,76
|Beyaz Filo
|4,38
|-3,74
|38,61
|Bilici Yatırım
|5,71
|0,00
|30,66
|Bim Mağazalar
|49,08
|-0,61
|5,19
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|25,81
|Birlik Mensucat
|1,54
|1,99
|35,09
|Bizim Mağazaları
|11,53
|0,17
|3,22
|Bolu Çimento
|4,64
|0,65
|-1,28
|Bomonti Elektrik
|1,50
|-0,66
|17,19
|Borusan Mannesmann
|12,89
|-0,39
|12,58
|Borusan Yat. Paz.
|73,40
|1,66
|18,67
|Bosch Fren Sistemleri
|310,80
|-0,86
|7,21
|Bossa
|8,77
|0,57
|8,81
|Brisa
|9,79
|1,77
|2,94
|Burçelik
|8,53
|1,55
|46,82
|Burçelik Vana
|16,00
|-2,91
|64,78
|Bursa Çimento
|6,70
|0,90
|7,54
|Carrefoursa
|7,50
|-0,13
|59,24
|Ceo Event Medya
|7,63
|0,66
|-7,40
|Coca Cola İçecek
|46,02
|-0,90
|18,91
|Cosmos Yat. Holding
|2,52
|-2,33
|23,53
|Credıtwest Faktorıng
|2,47
|-2,37
|-14,24
|Çelebi
|102,60
|-0,19
|0,49
|Çelik Halat
|11,83
|8,83
|82,00
|Çemaş Döküm
|1,24
|2,48
|-1,08
|Çemtaş
|8,77
|2,21
|5,92
|Çimbeton
|48,42
|2,41
|17,35
|Çimentaş
|17,36
|1,58
|15,73
|Çimsa
|10,16
|0,49
|11,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,83
|1,32
|20,06
|Dagi Giyim
|2,98
|1,36
|19,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,86
|4,52
|115,04
|Dardanel
|6,15
|-8,89
|62,27
|Datagate Bilgisayar
|10,00
|2,67
|28,04
|Demısaş Döküm
|4,07
|0,49
|16,95
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|1,46
|Deniz GMYO
|6,25
|10,82
|23,76
|Denizli Cam
|9,68
|-0,21
|16,07
|Derimod
|8,99
|-0,55
|25,91
|Derlüks Deri
|4,10
|2,76
|0,49
|Desa Deri
|4,92
|-0,61
|8,37
|Despec Bilgisayar
|6,30
|1,29
|48,58
|Deva Holding
|11,36
|2,34
|26,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|14,24
|14,47
|48,95
|DO-CO
|606,00
|1,69
|7,45
|Doğan Burda
|7,58
|5,57
|24,88
|Doğan Holding
|2,08
|0,97
|13,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,31
|3,12
|40,00
|Doğusan
|2,57
|1,18
|23,56
|Doğuş GMYO
|6,24
|1,63
|37,75
|Doğuş Otomotiv
|12,30
|0,57
|29,20
|Döktaş Dökümcülük
|75,30
|-14,96
|39,57
|Duran Doğan Basım
|22,68
|-0,87
|61,54
|Dyo Boya
|6,32
|-0,16
|28,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,27
|0,47
|15,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,70
|0,34
|15,73
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|5,49
|38,13
|Ege Endüstri
|710,40
|-0,27
|22,38
|Ege Gübre
|55,70
|0,09
|11,85
|Ege Profil
|14,58
|0,07
|21,80
|Ege Seramik
|5,08
|0,79
|36,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|0,00
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,75
|0,00
|92,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,47
|4,44
|135,00
|Egeplast
|16,00
|0,00
|28,00
|Ekiz Kimya
|1,35
|0,00
|121,31
|Emek Elektrik
|2,18
|-3,54
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|1,79
|0,00
|17,76
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|1,74
|19,86
|Enerjisa Enerji
|8,38
|-1,30
|13,40
|Enka İnşaat
|6,94
|0,29
|8,10
|Erbosan
|26,16
|1,63
|4,72
|Ereğli Demir Çelik
|9,52
|1,28
|5,31
|Ersu Gıda
|4,02
|0,25
|94,20
|Escort Teknoloji
|2,80
|-5,41
|101,44
|Etiler Gıda
|2,40
|-2,04
|-2,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|0,54
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|13,56
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|0,64
|4,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,08
|-0,23
|18,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|1,82
|10,28
|F-M İzmit Piston
|57,15
|-1,30
|14,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,95
|2,47
|29,39
|Ford Otosan
|75,30
|0,33
|6,28
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|-1,52
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,75
|0,63
|-1,62
|Galatasaray Sportif
|2,36
|-1,26
|16,26
|Garanti Bankası
|12,44
|1,39
|11,67
|Garanti Faktoring
|5,35
|-0,19
|38,24
|Garanti Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|44,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,10
|8,72
|98,21
|Gedik Yatırım Holding
|26,16
|12,66
|240,18
|Gediz Ambalaj
|9,17
|1,89
|35,65
|Gentaş
|2,59
|3,60
|18,26
|Gersan Elektrik
|3,66
|2,52
|14,73
|Global Men. Değ.
|2,35
|0,43
|25,00
|Global Yat. Holding
|5,00
|0,60
|2,67
|Good-Year
|5,00
|2,25
|23,46
|Göltaş Çimento
|18,86
|0,86
|6,01
|Gözde Girişim
|5,07
|2,01
|-1,36
|GSD Denizcilik
|3,47
|-1,42
|35,55
|GSD Holding
|1,72
|1,78
|15,44
|Gübre Fabrik.
|10,56
|1,05
|16,81
|Güler Yat. Holding
|2,11
|3,43
|3,94
|Güneş Sigorta
|2,74
|0,37
|25,69
|Halk GMYO
|1,64
|-1,80
|34,43
|Halk Sigorta
|2,20
|0,00
|11,11
|Hatay Tekstil
|8,31
|-0,24
|20,96
|Hedef Girişim
|2,82
|1,81
|8,05
|Hektaş
|10,46
|-0,48
|30,42
|HUB Girişim
|39,10
|10,76
|181,70
|Hürriyet Gzt.
|1,25
|5,04
|9,65
|ICBC Turkey Bank
|5,76
|2,49
|9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|-1,21
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,74
|-1,58
|22,22
|İhlas Ev Aletleri
|3,05
|-7,85
|-2,56
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|4,42
|-3,91
|-35,10
|İhlas Holding
|0,92
|2,22
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-3,39
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|13,43
|-1,18
|38,45
|Info Yatırım
|8,20
|2,50
|-7,87
|İntema
|11,40
|-0,44
|23,11
|İpek Doğal Enerji
|10,25
|0,99
|32,77
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|0,76
|-1,00
(Sürecek)
Kaynak: AA