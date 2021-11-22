Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.100,20
|0,33
|-25,68
|İş Bankası (C)
|7,11
|-0,42
|4,67
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,40
|1,49
|-11,92
|İş Girişim
|8,37
|4,10
|-55,83
|İş GMYO
|2,42
|0,83
|-4,72
|İş Y. Men. Değ.
|19,30
|1,05
|16,28
|İş Yat. Ort.
|2,91
|1,04
|-13,47
|İşbir Holding
|42,00
|-5,06
|-21,76
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,88
|-3,03
|Işık Plastik
|5,57
|1,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,46
|-2,01
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|20,64
|-0,10
|14,67
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|5,22
|-26,88
|İzmir Fırça
|6,92
|5,81
|24,46
|Jantsa Jant Sanayi
|61,80
|2,57
|49,10
|Kafein Yazılım
|20,00
|2,67
|-6,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,44
|6,81
|Kaplamin
|26,26
|6,49
|-22,31
|Kardemir (A)
|7,68
|4,35
|29,08
|Kardemir (B)
|7,65
|4,08
|45,16
|Kardemir (D)
|8,32
|1,71
|43,94
|Karel Elektronik
|9,70
|2,32
|44,25
|Karsan Otomotiv
|4,17
|1,46
|28,31
|Karsu Tekstil
|8,17
|1,62
|-4,44
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,71
|0,32
|Kartonsan
|54,20
|3,93
|-42,75
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,69
|-15,72
|Kent Gıda
|172,70
|10,00
|-51,43
|Kerevitaş Gıda
|4,77
|6,47
|-27,51
|Kervan Gıda
|12,84
|3,05
|25,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-3,03
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,27
|2,25
|-9,56
|Kızılbük GYO
|36,24
|0,95
|Klimasan Klima
|9,79
|2,09
|16,03
|Koç Holding
|27,88
|0,87
|36,32
|Konfrut Gıda
|4,15
|2,72
|-1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,90
|1,91
|204,66
|Konya Çimento
|947,80
|9,99
|-16,12
|Koray GMYO
|7,27
|2,25
|63,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,08
|0,78
|99,87
|Koza Altın
|119,10
|-0,92
|23,16
|Koza Madencilik
|18,50
|-1,18
|19,43
|Körfez GMYO
|5,94
|2,77
|2,41
|Kristal Kola
|1,35
|3,05
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|35,18
|1,62
|-4,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|3,96
|33,50
|Kuyas Yatırım
|3,12
|9,86
|35,65
|Kütahya Porselen
|89,50
|3,71
|77,40
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,32
|0,07
|Lider Faktoring
|3,57
|6,25
|4,69
|Link Bilgisayar
|27,60
|2,68
|-12,65
|Logo Yazılım
|44,08
|3,72
|41,55
|Lokman Hekim Sağlık
|11,98
|1,19
|70,37
|Lüks Kadife
|50,75
|3,23
|76,74
|Makina Takım
|3,31
|3,76
|-2,93
|Manas Enerji Yönetimi
|15,61
|2,03
|Margün Enerji
|8,78
|1,04
|Marka Yatırım Holding
|3,98
|0,76
|-38,10
|Marmaris Altınyunus
|180,40
|4,16
|62,38
|Marshall
|234,80
|2,09
|-23,44
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|-62,80
|Martı Otel
|1,81
|1,69
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,18
|1,93
|Mavi Giyim
|77,40
|-0,06
|49,97
|Mazhar Zorlu Holding
|32,42
|6,09
|2,99
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,16
|6,48
|Mega Polietilen
|5,13
|3,85
|-33,03
|Menderes Tekstil
|2,18
|3,81
|-29,45
|Mercan Kimya
|11,12
|-9,96
|Merit Turizm
|27,74
|-0,86
|167,78
|Merko Gıda
|5,14
|7,76
|-40,51
|Metemtur Yatırım
|2,82
|1,81
|-65,12
|Metro Holding
|1,32
|2,33
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|1,81
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,57
|-24,46
|Mia Teknoloji
|17,38
|Migros Ticaret
|42,46
|0,76
|-0,79
|Milpa
|4,00
|0,25
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,55
|2,02
|-2,69
|MLP Sağlık
|29,90
|-0,60
|50,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,42
|0,56
|17,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|1,32
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|9,06
|7,09
|19,21
|Nasmed Egepol
|7,50
|9,49
|Naturel Enerji
|36,16
|3,26
|1,84
|Naturelgaz
|7,42
|1,50
|Net Holding
|5,20
|-0,19
|51,60
|Netaş Telekom.
|18,26
|4,34
|-34,97
|Niğbaş Niğde Beton
|7,43
|3,19
|-85,71
|Nuh Çimento
|42,34
|1,68
|-11,84
|Nurol GMYO
|10,22
|0,20
|40,19
|Odaş Elektrik
|1,64
|2,50
|-43,90
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,55
|1,65
|Orge Enerji Elektrik
|6,50
|2,04
|40,92
|Orma Orman Mahsulleri
|24,98
|0,00
|69,70
|Osmanlı Menkul
|25,58
|4,75
|-16,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|1,16
|-25,01
|Otokar
|390,40
|2,66
|28,30
|Oyak Çimento
|7,37
|1,24
|-16,06
|Oyak Yat. Ort.
|7,08
|1,43
|2,58
|Oyak Yatırım Menkul
|29,56
|-0,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,67
|2,00
|84,08
|Özak GMYO
|5,77
|2,67
|13,14
|Özbal Çelik Boru
|18,72
|3,77
|185,80
|Özderici GMYO
|1,73
|4,22
|-22,07
|Özerden Plastik
|8,16
|7,37
|-9,33
|Pamel Elektrik
|61,35
|1,24
|187,76
|Panora GMYO
|7,30
|2,82
|24,34
|Papilon Savunma
|14,49
|2,99
|-36,27
|Park Elek.Madencilik
|5,66
|6,39
|5,40
|Parsan
|34,30
|3,44
|41,15
|Pegasus
|94,00
|1,40
|26,01
|Peker GMYO
|1,05
|0,96
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,22
|6,57
|-16,44
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|206,30
|9,97
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,20
|1,22
|26,58
|Petkim
|7,74
|0,26
|55,42
|Petrokent Turizm
|3.645,00
|0,02
|302,14
|Pınar Et ve Un
|20,20
|7,73
|-7,69
|Pınar Su
|3,70
|1,37
|-8,96
|Pınar Süt
|18,20
|4,36
|-19,29
|Plastikkart
|17,98
|-0,11
|26,23
|Polisan Holding
|3,02
|3,07
|-21,45
|Politeknik Metal
|331,30
|1,75
|-18,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,26
|-29,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,15
|0,00
|-49,60
|QNB Finansbank
|35,00
|-0,74
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,78
|5,18
|Ral Yatırım Holding
|12,19
|9,92
|174,55
|Ray Sigorta
|10,39
|4,74
|-32,75
|Reysaş GMYO
|3,44
|1,78
|6,11
|Reysaş Lojistik
|5,13
|3,01
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,10
|-0,47
|-43,55
|Rodrigo Tekstil
|13,39
|3,40
|-2,33
|Royal Halı
|2,97
|0,34
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|20,18
|-0,79
|-33,36
|Sabancı Holding
|13,81
|-0,22
|25,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|3,71
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,84
|-0,62
|41,52
|Sanifoam Sünger
|31,96
|9,98
|135,00
|Sanko Pazarlama
|9,94
|3,01
|7,25
|Saray Matbaacılık
|4,01
|4,97
|-54,28
|Sarkuysan
|16,95
|2,23
|94,89
|Sasa Polyester
|34,50
|3,11
|130,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,86
|5,25
|168,63
|Sekuro Plastik
|18,32
|1,61
|31,23
|Selçuk Ecza Deposu
|10,23
|-0,39
|-23,84
|Selçuk Gıda
|4,64
|9,95
|-6,83
|Selva Gıda Sanayi
|9,00
|1,12
|Senkron Güvenlik
|24,60
|-1,20
|-6,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,42
|1,82
|-16,13
|Servet GMYO
|83,30
|9,97
|6,25
|Seyitler Kimya
|16,22
|-9,08
|20,47
|Silverline Endüstri
|5,31
|2,12
|-38,26
|Sinpaş GMYO
|4,22
|2,93
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,14
|3,01
|-41,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,94
|7,74
|-9,10
|Söktaş
|2,88
|1,05
|-11,41
|Sönmez Filament
|28,30
|-1,74
|-46,79
|Sönmez Pamuklu
|8,49
|3,79
|-42,47
|Sumaş Suni Tahta
|95,45
|1,54
|87,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,83
|2,33
|-24,53
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|11,21
|-0,36
|56,57
|Şok Marketler Ticaret
|14,15
|-0,07
|13,38
|T. Halk Bankası
|4,75
|0,21
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,98
|0,60
|-35,67
|T.S.K.B.
|1,54
|-0,65
|-11,82
|T.Tuborg
|18,17
|0,78
|2,48
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|1,92
|151,66
|Tat Gıda
|11,65
|5,53
|0,77
|TAV Havalimanları
|28,12
|1,37
|32,02
|Tek-Art Turizm
|1,31
|3,97
|-35,15
|Tekfen Holding
|17,70
|-0,45
|7,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|4,25
|-23,56
|Temapol Polimer Plastik
|14,49
|5,23
|26,00
|Tetamat Gıda Yatırımları
|230,40
|9,98
|6,52
|TGS Dış Ticaret
|17,35
|-7,47
|36,51
|Tofaş Oto. Fab.
|69,40
|7,68
|124,51
|Torunlar GMYO
|4,04
|1,51
|3,59
|Trabzon Liman
|33,50
|1,33
|4,30
|Trabzonspor Sportif
|9,14
|6,53
|274,59
|Trend GMYO
|6,56
|2,18
|-47,81
|TSKB GMYO
|2,69
|3,46
|-44,26
|Tuğçelik
|14,08
|0,72
|74,26
|Tukaş
|8,06
|8,04
|-16,82
|Turcas Petrol
|4,14
|2,99
|-14,64
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,75
|9,07
|Turkcell
|17,83
|-1,05
|19,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,29
|1,71
|22,89
|Tüpraş
|158,10
|1,93
|46,39
|Türk Hava Yolları
|17,63
|3,16
|36,56
|Türk İlaç Serum
|10,09
|2,85
|Türk Prysmian Kablo
|54,10
|9,91
|348,50
|Türk Telekom
|8,97
|-0,88
|13,55
|Türk Traktör
|189,30
|3,10
|11,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,40
|2,54
|18,16
|Türkiye Sigorta
|5,19
|1,57
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|19,10
|-2,00
|42,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|-2,38
|-12,97
|Ulusal Faktoring
|2,29
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|54,50
|0,55
|6,13
|Ulusoy Un Sanayi
|6,34
|9,88
|24,59
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|2,42
|-27,78
|Utopya Turizm
|17,40
|0,23
|-55,15
|Uzertaş Boya
|27,30
|3,02
|-51,77
|Ülker Bisküvi
|19,68
|1,23
|-11,82
|Ünlü Yatırım Holding
|5,84
|4,85
|Vakıf Fin. Kir.
|5,64
|1,08
|65,49
|Vakıf GMYO
|1,74
|2,96
|-27,46
|Vakıf Yat. Ort.
|5,83
|0,69
|-20,79
|Vakıflar Bankası
|3,94
|0,25
|-16,35
|Vakko Tekstil
|10,91
|5,00
|74,10
|Vanet Gıda
|6,48
|4,85
|-16,17
|VBT Yazılım
|20,98
|3,55
|Verusa Holding
|50,60
|2,85
|12,24
|Verusaturk Girisim
|28,00
|5,26
|114,59
|Vestel
|29,42
|0,75
|63,97
|Vestel Beyaz Eşya
|7,10
|0,85
|59,96
|Viking Kağıt
|6,74
|4,33
|-25,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,54
|-0,28
|18,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,84
|2,90
|-17,55
|Yataş
|13,11
|1,71
|-7,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|2,98
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|16,40
|0,68
|41,48
|Yeo Teknoloji
|50,55
|1,30
|Yeşil GMYO
|0,88
|2,33
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,07
|1,90
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|1,50
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.010,00
|5,87
|-29,42
|Yonga Mobilya
|19,10
|0,26
|-35,88
|Yükselen Çelik
|5,48
|1,67
|5,48
|Yünsa
|12,92
|3,78
|-6,99
|Ziraat GMYO
|2,33
|0,43
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,18
|-32,38
(Son)
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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