Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.997,30 -0,01 -20,99 İş Bankası (C) 5,57 0,54 -18,00 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,97 -0,67 -23,06 İş Girişim 9,04 -0,33 -52,30 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,95 -1,06 -15,95 İş Yat. Ort. 2,75 0,00 -18,23 İşbir Holding 4.295,00 1,06 56,89 Işık Plastik 40,08 2,24 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 2,25 -20,18 İttifak Holding 1,49 0,00 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,14 -0,93 0,78 İzmir Demir Çelik 2,73 0,74 -17,51 İzmir Fırça 7,12 -3,39 28,06 Jantsa Jant Sanayi 70,00 -1,27 68,89 Kafein Yazılım 24,70 -0,64 15,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,76 1,19 Kaplamin 25,50 1,76 -24,56 Kardemir (A) 6,90 -0,58 15,97 Kardemir (B) 6,82 -1,02 29,41 Kardemir (D) 7,61 -0,91 31,66 Karel Elektronik 32,34 -2,88 40,24 Karsan Otomotiv 3,78 0,00 16,31 Karsu Tekstil 8,60 3,86 0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,29 5,78 Kartonsan 50,60 -0,98 -46,55 Katmerciler Ekipman 2,92 -0,34 -5,19 Kent Gıda 190,00 -0,42 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,39 -1,57 -33,28 Kervan Gıda 16,41 -1,20 25,25 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,74 -0,57 -30,68 Kızılbük GYO 21,30 -1,11 Klimasan Klima 22,44 -4,10 32,23 Koç Holding 23,18 1,76 13,34 Konfrut Gıda 17,47 -1,24 3,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,50 1,83 147,04 Konya Çimento 846,00 2,36 -25,13 Koray GMYO 6,84 0,29 53,71 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 -0,51 51,77 Koza Altın 106,30 0,57 9,93 Koza Madencilik 15,52 5,58 0,19 Körfez GMYO 5,00 -1,77 -13,79 Kristal Kola 1,33 6,40 -56,46 Kron Telekomünikasyon 37,62 -10,00 2,12 Kuştur Kuşadası Turizm 199,00 0,00 26,51 Kuyas Yatırım 2,66 -0,37 15,65 Kütahya Porselen 57,20 2,14 13,38 Kütahya Şeker Fabrikası 51,95 0,68 Lider Faktoring 2,96 1,02 -13,20 Link Bilgisayar 29,76 -0,13 -5,81 Logo Yazılım 38,68 -0,57 24,21 Lokman Hekim Sağlık 10,07 -0,49 40,48 Lüks Kadife 46,38 0,43 60,97 Makina Takım 3,07 0,00 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 18,25 0,72 Marka Yatırım Holding 4,72 -5,60 -26,59 Marmaris Altınyunus 162,80 -0,31 46,53 Marshall 231,80 0,78 -24,42 Martı GMYO 1,06 -0,93 -58,49 Martı Otel 1,68 -0,59 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 34,56 3,66 Mavi Giyim 55,90 -1,41 8,31 Mazhar Zorlu Holding 37,54 -4,43 19,25 Meditera Tıbbi Malzeme 41,14 10,00 Mega Polietilen 5,67 -2,07 -25,98 Menderes Tekstil 2,09 0,97 -32,36 Mercan Kimya 9,47 -1,04 Merit Turizm 16,85 6,98 62,65 Merko Gıda 4,86 -0,41 -43,75 Metemtur Yatırım 3,83 -1,54 -52,63 Metro Holding 1,52 1,33 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 -0,82 -15,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 2,91 -24,03 Migros Ticaret 36,24 -0,11 -15,33 Milpa 4,10 -1,68 -10,87 Mistral GMYO 4,06 -1,46 -13,80 MLP Sağlık 24,78 0,16 24,71 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 0,71 22,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,27 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,28 -2,01 8,95 Naturel Enerji 36,18 -1,04 1,89 Naturelgaz 7,88 -0,13 Net Holding 3,94 -1,50 14,87 Netaş Telekom. 17,06 0,53 -39,25 Niğbaş Niğde Beton 11,01 -1,17 -78,83 Nuh Çimento 36,46 -2,46 -24,09 Nurol GMYO 16,57 -2,53 127,30 Odaş Elektrik 1,42 -0,70 -51,43 Orge Enerji Elektrik 6,53 -1,06 41,57 Orma Orman Mahsulleri 29,00 5,00 97,01 Osmanlı Menkul 23,44 -1,43 -24,00 Ostim Endüstriyel Yat 2,20 -0,90 -20,11 Otokar 335,00 -1,18 10,09 Oyak Çimento 6,79 -0,73 -22,67 Oyak Yat. Ort. 6,90 0,15 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 23,70 -0,50 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 0,25 -16,14 Özak GMYO 4,44 -2,20 -12,94 Özbal Çelik Boru 13,31 -0,30 103,21 Özderici GMYO 1,54 -0,65 -30,63 Özerden Plastik 7,70 -1,53 -14,44 Pamel Elektrik 41,04 9,97 92,50 Panora GMYO 6,65 1,37 11,53 Papilon Savunma 14,51 -0,75 -36,19 Park Elek.Madencilik 4,77 -1,45 -11,17 Parsan 27,38 -1,16 12,67 Pegasus 69,40 0,14 -6,97 Peker GMYO 0,92 0,00 -60,67 Penguen Gıda 2,99 0,34 -40,79 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 95,95 6,08 Pera GMYO 1,49 0,00 -14,94 Pergamon Dış Ticaret 22,90 0,35 24,94 Petkim 5,95 -0,17 19,48 Petrokent Turizm 2.050,40 -2,13 126,21 Pınar Et ve Un 17,12 1,36 -21,77 Pınar Su 7,37 -0,67 -0,81 Pınar Süt 17,06 1,31 -24,35 Plastikkart 18,70 1,63 29,41 Polisan Holding 2,71 -0,37 -29,51 Politeknik Metal 358,00 -2,00 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 4,15 0,24 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 75,95 -1,36 -39,39 QNB Finansbank 39,36 0,92 -44,05 QUA Granite Hayal Yapı 12,61 -1,79 Ral Yatırım Holding 4,24 -0,24 -4,50 Ray Sigorta 9,51 -2,06 -38,45 Reysaş GMYO 4,59 -6,13 -15,78 Reysaş Lojistik 3,92 -2,49 -24,24 Rhea Girişim 2,10 9,95 -43,55 Rodrigo Tekstil 15,30 -2,55 11,60 Royal Halı 3,09 -3,44 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,88 4,69 -27,74 Sabancı Holding 10,01 0,50 -9,21 Safkar Ege Soğutmacılık 9,10 0,55 -16,36 Sanel Mühendislik 5,11 2,20 49,42 Sanifoam Sünger 22,80 0,44 67,65 Sanko Pazarlama 10,15 0,20 9,52 Saray Matbaacılık 4,50 -1,53 -48,69 Sarkuysan 12,69 -2,46 45,91 Sasa Polyester 27,90 0,07 86,19 Say Yenilenebilir Enerji 23,98 -0,83 181,79 Sekuro Plastik 22,32 -1,33 59,89 Selçuk Ecza Deposu 9,10 3,17 -32,25 Selçuk Gıda 7,90 6,61 58,63 Selva Gıda Sanayi 7,93 -9,99 Senkron Güvenlik 27,96 -0,14 6,47 Serve Film Prodüksiyon 15,35 -0,97 -4,06 Servet GMYO 77,40 0,32 -1,28 Seyitler Kimya 18,27 3,34 35,70 Silverline Endüstri 5,49 -2,14 -36,16 Sinpaş GMYO 4,51 3,68 7,89 Smartiks Yazılım 5,62 1,44 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 20,90 0,48 -20,64 Söktaş 2,38 1,28 -26,79 Sönmez Filament 38,48 -0,57 -45,19 Sönmez Pamuklu 13,64 -0,07 -43,17 Sumaş Suni Tahta 82,25 6,82 60,49 Şeker Fin. Kir. 5,32 0,38 -16,88 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,70 0,12 21,52 Şok Marketler Ticaret 12,43 0,49 -0,40 T. Halk Bankası 4,85 -0,41 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 2,05 -35,93 T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99 T.Tuborg 17,03 1,37 -5,76 Taç Tarım Ürünleri 24,52 0,08 132,86 Tat Gıda 8,81 0,00 -23,80 TAV Havalimanları 22,80 -0,61 7,04 Taze Kuru Gıda 194,10 -2,32 -10,26 Tek-Art Turizm 1,37 0,00 -32,18 Tekfen Holding 14,33 -0,21 -12,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 0,15 -24,71 Temapol Polimer Plastik 14,79 0,48 28,61 TGS Dış Ticaret 13,10 -1,43 3,07 Tofaş Oto. Fab. 40,34 -0,84 30,50 Torunlar GMYO 3,82 -0,26 -2,05 Trabzon Liman 28,34 1,00 -11,77 Trabzonspor Sportif 3,59 5,28 47,13 Trend GMYO 6,58 -1,05 -47,65 TSKB GMYO 3,65 2,53 -36,52 Tuğçelik 13,59 -5,63 68,19 Tukaş 6,76 -1,31 -30,24 Turcas Petrol 3,38 -0,59 -30,31 Tureks Turizm Taşımacılık 10,54 2,03 Turkcell 15,99 1,91 4,53 Tümosan Motor ve Traktör 18,69 -1,32 32,84 Tüpraş 99,15 -1,25 -8,19 Türk Hava Yolları 12,26 0,57 -5,03 Türk İlaç Serum 15,37 1,92 Türk Prysmian Kablo 11,91 -0,92 -1,26 Türk Telekom 7,21 0,70 -10,90 Türk Traktör 171,90 -0,58 0,90 Türker Proje Gayrimenkul 121,90 -0,65 7,97 Türkiye Sigorta 4,86 -0,61 -21,34 Ufuk Yatırım 22,30 -9,94 66,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,63 -2,94 -14,39 Ulusoy Elektrik 54,00 -1,19 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,49 0,73 7,89 Umpaş Holding 1,21 -2,42 -53,64 Uşak Seramik 1,82 -0,55 -22,22 Utopya Turizm 24,20 9,50 -37,63 Uzertaş Boya 33,96 3,54 -40,00 Ülker Bisküvi 19,46 0,52 -12,80 Ünlü Yatırım Holding 5,30 0,00 Vakıf Fin. Kir. 8,59 3,25 152,05 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,74 6,48 -8,42 Vakıflar Bankası 3,55 0,00 -24,63 Vakko Tekstil 10,60 0,76 69,16 Vanet Gıda 5,63 0,72 -27,17 VBT Yazılım 25,48 -0,93 Verusa Holding 45,20 0,22 0,27 Verusaturk Girisim 22,24 -0,54 70,44 Vestel 29,32 0,76 50,15 Vestel Beyaz Eşya 47,02 0,77 25,80 Viking Kağıt 7,03 -7,13 -21,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 0,00 -15,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,08 0,00 -16,89 Yataş 13,88 -0,36 -3,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,62 0,00 -17,73 Yeni Gimat GMYO 13,78 0,22 18,87 Yeşil GMYO 0,93 -3,12 -32,61 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,12 -0,93 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 -0,20 -28,85 Yonga Mobilya 21,52 -1,56 -27,76 Yükselen Çelik 5,33 -0,19 1,88 Yünsa 10,76 0,94 -22,54 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 0,63 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara