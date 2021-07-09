Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.600,00 -0,30 -17,04 İş Bankası (C) 5,27 -0,57 -22,42 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,92 -0,68 -24,35 İş Girişim 9,20 -0,76 -51,45 İş GMYO 1,88 0,00 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,70 0,00 -17,46 İş Yat. Ort. 2,82 -0,35 -16,15 İşbir Holding 5.500,00 -1,76 100,91 Işık Plastik 34,52 1,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -2,17 -21,05 İttifak Holding 1,46 -1,35 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,78 -1,16 4,33 İzmir Demir Çelik 2,42 -3,97 -26,88 İzmir Fırça 5,29 -0,56 -4,86 Jantsa Jant Sanayi 75,10 1,28 81,19 Kafein Yazılım 26,40 -2,73 23,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 0,73 Kaplamin 20,16 -3,45 -40,36 Kardemir (A) 6,48 2,05 8,91 Kardemir (B) 6,45 1,90 22,39 Kardemir (D) 7,22 1,98 24,91 Karel Elektronik 35,40 2,25 53,51 Karsan Otomotiv 3,84 1,86 18,15 Karsu Tekstil 7,83 -1,63 -8,42 Kartonsan 51,15 -1,73 -45,97 Katmerciler Ekipman 2,90 -6,75 -5,84 Kent Gıda 235,60 -1,67 -33,75 Kerevitaş Gıda 4,43 -1,12 -32,67 Kervan Gıda 16,12 0,94 23,04 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,70 -1,16 -32,27 Klimasan Klima 20,40 -0,78 20,21 Koç Holding 19,90 0,76 -2,70 Konfrut Gıda 17,14 -0,06 1,42 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,20 0,96 188,01 Konya Çimento 968,00 4,59 -14,34 Koray GMYO 5,95 -0,50 33,71 Kordsa Teknik Tekstil 20,28 -0,20 30,42 Koza Altın 108,40 0,84 12,10 Koza Madencilik 13,65 0,22 -11,88 Körfez GMYO 5,10 -1,16 -12,07 Kristal Kola 1,90 -1,04 -51,53 Kron Telekomünikasyon 55,15 -3,92 49,70 Kuştur Kuşadası Turizm 260,00 3,59 65,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 -1,36 -5,22 Kütahya Porselen 51,95 8,96 2,97 Kütahya Şeker 17,24 -8,78 Lider Faktoring 2,95 4,61 -13,49 Link Bilgisayar 31,12 -1,89 -1,51 Logo Yazılım 37,70 -3,13 21,07 Lokman Hekim Sağlık 9,25 -1,07 29,04 Lüks Kadife 47,68 -1,28 65,48 Makina Takım 2,91 -0,68 -14,66 Marka Yatırım Holding 4,68 -1,68 -27,22 Marmaris Altınyunus 185,50 -0,43 66,97 Marshall 244,80 -0,81 -20,18 Martı GMYO 1,06 -4,50 -58,49 Martı Otel 1,85 -1,07 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 31,04 -2,14 Mavi Giyim 56,50 -2,08 8,24 Mazhar Zorlu Holding 36,06 -1,53 14,55 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,90 3,26 Mega Polietilen 8,36 2,08 9,14 Menderes Tekstil 2,10 -2,33 -32,04 Mercan Kimya 10,18 4,09 Merit Turizm 15,61 -1,20 50,68 Merko Gıda 4,95 -2,17 -42,71 Metemtur Yatırım 5,16 -7,53 -36,18 Metro Holding 1,63 -0,61 -21,63 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 3,06 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 -0,55 -21,89 Migros Ticaret 33,82 1,08 -20,98 Milpa 3,97 -0,25 -13,70 Mistral GMYO 4,30 -0,92 -8,70 MLP Sağlık 22,86 -0,17 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,44 -0,77 40,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 0,27 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,77 3,74 2,24 Naturel Enerji 37,00 0,87 4,20 Naturelgaz 8,43 9,91 Net Holding 3,94 -2,23 14,87 Netaş Telekom. 19,83 -0,70 -29,38 Niğbaş Niğde Beton 11,95 -1,08 -77,02 Nuh Çimento 39,58 -0,40 -17,59 Nurol GMYO 12,08 -1,15 65,71 Odaş Elektrik 1,88 -2,59 -51,79 Orge Enerji Elektrik 5,82 -1,36 26,18 Orma Orman Mahsulleri 29,00 0,00 97,01 Osmanlı Menkul 23,24 -0,09 -24,89 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,00 -18,29 Otokar 277,10 -0,07 -8,93 Oyak Çimento 6,65 -0,60 -24,26 Oyak Yat. Ort. 7,25 -1,09 5,04 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,64 0,24 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 0,25 -14,01 Özak GMYO 4,06 2,78 -20,39 Özbal Çelik Boru 13,45 2,91 105,34 Özderici GMYO 1,45 -2,03 -34,68 Özerden Plastik 9,40 3,30 4,44 Pamukova Elektrik 36,38 1,17 70,64 Panora GMYO 6,40 2,56 6,34 Papilon Savunma 14,52 -0,41 -36,20 Park Elek.Madencilik 4,88 -1,21 -9,12 Parsan 28,14 -1,26 15,80 Pegasus 73,35 0,00 -1,68 Peker GMYO 1,10 -9,84 -51,37 Penguen Gıda 3,07 0,00 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,30 0,12 Pera GMYO 1,28 0,79 -26,93 Pergamon Dış Ticaret 24,40 1,75 33,12 Petkim 5,44 1,87 9,24 Petrokent Turizm 2.302,30 -1,96 154,00 Pınar Et ve Un 17,17 0,00 -21,54 Pınar Su 7,28 -2,80 -2,02 Pınar Süt 17,30 -2,20 -23,28 Plastikkart 15,17 0,66 4,98 Polisan Holding 2,73 -0,36 -28,99 Politeknik Metal 361,50 -0,17 -10,90 Prizma Press Matbaacılık 4,25 -0,23 -22,45 QNB Finans Fin. Kir. 86,00 -1,09 -31,36 QNB Finansbank 41,50 -1,52 -41,01 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -1,13 Ral Yatırım Holding 3,95 0,25 -11,04 Ray Sigorta 10,30 2,28 -33,33 Reysaş GMYO 4,55 3,41 -16,51 Reysaş Lojistik 4,06 0,00 -21,53 Rhea Girişim 1,92 -0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 16,47 -1,73 20,13 Royal Halı 3,27 0,62 -4,94 RTA Laboratuvarları 19,89 -0,75 -34,31 Sabancı Holding 9,09 -0,66 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,30 -0,95 -32,90 Sanel Mühendislik 4,72 1,07 38,01 Sanifoam Sünger 20,68 5,73 52,06 Sanko Pazarlama 9,75 0,31 5,20 Saray Matbaacılık 4,15 -6,32 -52,68 Sarkuysan 12,16 -0,08 39,81 Sasa Polyester 27,68 -1,77 84,72 Say Yenilenebilir Enerji 24,30 -3,26 185,55 Sekuro Plastik 21,40 -1,20 53,30 Selçuk Ecza Deposu 8,24 -1,67 -38,65 Selçuk Gıda 4,69 -0,21 -5,82 Selva Gıda Sanayi 6,64 1,37 Senkron Güvenlik 28,50 0,00 8,53 Serve Film Prodüksiyon 17,00 -3,95 6,25 Servet GMYO 77,00 -6,50 -1,79 Seyitler Kimya 16,10 2,55 19,58 Silverline Endüstri 5,91 4,79 -31,28 Sinpaş GMYO 3,81 -9,93 -8,85 Smartiks Yazılım 5,88 -0,68 -33,63 Sodaş Sodyum Sanayii 21,20 -0,19 -19,50 Söktaş 4,19 0,48 -17,68 Sönmez Filament 39,68 -1,29 -43,48 Sönmez Pamuklu 13,49 -1,53 -43,79 Sumaş Suni Tahta 60,60 1,00 18,24 Şeker Fin. Kir. 5,82 1,75 -9,06 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 7,72 0,52 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,38 -0,26 -8,82 T. Halk Bankası 4,94 0,61 -11,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,99 -0,05 -35,64 T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28 T.Tuborg 16,90 0,30 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 30,20 -0,98 186,80 Tat Gıda 8,30 1,34 -28,21 TAV Havalimanları 25,18 -0,55 18,22 Taze Kuru Gıda 217,90 -6,88 0,74 Tek-Art Turizm 1,48 -1,99 -26,73 Tekfen Holding 14,98 0,60 -8,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 0,30 -21,94 Temapol Polimer Plastik 14,34 -1,85 24,70 TGS Dış Ticaret 12,10 -1,22 -4,80 Tofaş Oto. Fab. 30,80 -0,26 -0,36 Torunlar GMYO 3,24 -4,42 -16,92 Trabzon Liman 30,50 -0,65 -5,04 Trabzonspor Sportif 2,81 -1,40 15,16 Trend GMYO 7,07 0,14 -43,75 TSKB GMYO 2,46 -7,87 -57,22 Tuğçelik 12,35 -3,44 52,85 Tukaş 6,89 0,44 -28,90 Turcas Petrol 3,50 -0,28 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,60 -8,38 Turkcell 16,02 0,56 2,08 Tümosan Motor ve Traktör 17,05 -0,87 21,18 Tüpraş 96,60 1,42 -10,56 Türk Hava Yolları 13,57 -0,66 5,11 Türk İlaç Serum 29,74 -0,80 Türk Prysmian Kablo 12,52 0,40 3,79 Türk Telekom 6,59 0,15 -18,56 Türk Traktör 170,50 0,95 0,08 Türker Proje Gayrimenkul 125,80 -1,33 11,43 Türkiye Sigorta 4,79 1,05 -22,47 Ufuk Yatırım 13,80 -2,13 2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 1,25 -4,48 Ulusoy Elektrik 56,20 -1,23 9,44 Ulusoy Un Sanayi 4,84 -0,62 -4,88 Umpaş Holding 1,30 -0,76 -50,19 Uşak Seramik 1,86 -2,11 -20,51 Utopya Turizm 20,00 -5,21 -48,45 Uzertaş Boya 37,50 0,00 -33,75 Ülker Bisküvi 20,22 0,00 -9,40 Ünlü Yatırım Holding 4,81 -0,82 Vakıf Fin. Kir. 9,10 -4,21 167,02 Vakıf GMYO 1,47 -0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 7,07 -4,33 -3,94 Vakıflar Bankası 3,52 0,28 -25,27 Vakko Tekstil 11,15 -1,33 77,93 Vanet Gıda 5,18 -1,33 -32,99 Verusa Holding 46,04 0,31 2,08 Verusaturk Girisim 22,10 0,73 68,96 Vestel 31,34 -0,51 48,81 Vestel Beyaz Eşya 45,78 -0,87 18,77 Viking Kağıt 5,13 0,00 -43,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 1,33 -23,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,44 -3,30 -7,60 Yataş 12,82 -2,36 -11,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,96 0,00 -10,00 Yeni Gimat GMYO 13,86 0,58 19,56 Yeşil GMYO 1,03 -1,90 -25,36 Yeşil Yapı 1,16 -0,85 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,27 1,79 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.895,30 -0,87 -23,75 Yonga Mobilya 22,00 0,46 -26,15 Yükselen Çelik 5,01 -0,40 -4,24 Yünsa 11,13 -0,36 -19,88 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,87 -2,09 -32,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi