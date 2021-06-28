Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)35.675,102,26-11,91
İş Bankası (C)5,16-1,15-24,04
İş Bankası (Kur.)420.000,008,5310,53
İş Fin.Kir.2,97-1,66-23,06
İş Girişim9,330,65-50,77
İş GMYO1,91-4,50-24,80
İş Y. Men. Değ.13,60-4,09-18,06
İş Yat. Ort.2,85-1,04-15,26
İşbir Holding5.818,20-4,00112,53
Işık Plastik28,70-1,98

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,84-2,33-26,32
İttifak Holding1,48-4,52-33,63
İz Hayvancılık Tarım20,384,4113,22
İzmir Demir Çelik2,24-2,61-32,32
İzmir Fırça5,50-5,50-1,08
Jantsa Jant Sanayi76,10-3,5583,60
Kafein Yazılım27,883,2630,65
Kalekim Kimyevi Maddeler11,40-3,39

Kaplamin18,87-0,79-44,17
Kardemir (A)6,03-3,211,34
Kardemir (B)6,02-3,5314,23
Kardemir (D)6,63-2,6414,71
Karel Elektronik32,78-0,1842,15
Karsan Otomotiv3,63-1,3611,69
Karsu Tekstil7,74-3,73-9,47
Kartonsan53,00-3,99-44,02
Katmerciler Ekipman3,52-1,6814,29
Kent Gıda232,80-3,48-34,53
Kerevitaş Gıda4,651,31-29,33
Kervan Gıda14,07-2,367,39
Kervansaray Yat. Holding0,67-1,47-46,83
Kiler GMYO1,74-5,43-30,68
Klimasan Klima20,04-3,6518,09
Koç Holding18,62-0,85-8,96
Konfrut Gıda16,40-0,97-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,254,01200,89
Konya Çimento792,10-4,83-29,90
Koray GMYO5,85-3,6231,46
Kordsa Teknik Tekstil19,85-1,1527,65
Koza Altın116,70-2,6720,68
Koza Madencilik14,45-2,63-6,71
Körfez GMYO5,30-3,28-8,62
Kristal Kola1,941,57-50,51
Kron Telekomünikasyon54,50-0,5547,94
Kuştur Kuşadası Turizm270,00-3,9171,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,20-0,90-4,35
Kütahya Porselen54,359,937,73
Lider Faktoring2,790,36-18,18
Link Bilgisayar29,94-3,42-5,24
Logo Yazılım34,10-3,949,51
Lokman Hekim Sağlık9,08-0,8726,67
Lüks Kadife50,755,7376,14
Makina Takım2,74-1,44-19,65
Marka Yatırım Holding4,81-1,84-25,19
Marmaris Altınyunus188,80-4,4569,94
Marshall250,30-2,23-18,39
Martı GMYO1,050,00-58,88
Martı Otel1,99-3,86-6,57
Matriks Bilgi Dağıtım32,22-4,45

Mavi Giyim55,25-2,565,84
Mazhar Zorlu Holding42,506,0435,01
Mega Polietilen8,12-1,106,01
Menderes Tekstil2,02-4,27-34,63
Mercan Kimya9,37-2,09

Merit Turizm17,850,0072,31
Merko Gıda4,96-3,13-42,59
Metemtur Yatırım6,11-9,88-24,43
Metro Holding1,61-4,17-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,13-5,75-26,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-2,65-21,03
Migros Ticaret32,14-2,37-24,91
Milpa4,01-2,20-12,83
Mistral GMYO4,62-1,28-1,91
MLP Sağlık21,72-3,389,31
MMC San. ve Tic. Yat.6,75-2,1746,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,96-0,57-41,27
Mondi Tire Kutsan6,19-3,43-18,55
Naturel Enerji34,58-3,94-2,61
Naturelgaz7,81-1,73

Net Holding4,16-4,3721,28
Netaş Telekom.20,00-3,38-28,77
Niğbaş Niğde Beton11,81-9,98-77,29
Nuh Çimento42,501,00-11,51
Nurol GMYO13,121,0879,97
Odaş Elektrik1,81-4,74-53,59
Orge Enerji Elektrik5,62-2,7721,84
Orma Orman Mahsulleri30,000,00103,80
Osmanlı Menkul23,08-4,71-25,40
Ostim Endüstriyel Yat2,25-2,60-18,29
Otokar275,70-3,47-9,39
Oyak Çimento6,93-1,84-21,07
Oyak Yat. Ort.7,49-1,198,52
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,18-0,49

Oylum Sınai Yatırımlar4,454,71-5,52
Özak GMYO3,92-2,24-23,14
Özbal Çelik Boru15,0710,00130,08
Özderici GMYO1,56-4,29-29,73
Özerden Plastik10,754,4719,44
Pamukova Elektrik36,923,1373,17
Panora GMYO6,15-0,810,69
Papilon Savunma15,10-4,91-33,66
Park Elek.Madencilik4,75-2,06-11,55
Parsan28,42-4,3116,95
Pegasus73,55-4,79-1,41
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,02-2,58-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,500,93

Pera GMYO1,34-3,60-23,50
Pergamon Dış Ticaret22,60-1,0523,30
Petkim5,30-1,676,43
Petrokent Turizm2.394,00-1,07164,12
Pınar Et ve Un18,14-2,79-17,11
Pınar Su7,12-1,93-4,17
Pınar Süt17,76-4,52-21,24
Plastikkart14,590,410,97
Polisan Holding2,67-2,55-30,55
Politeknik Metal348,00-1,44-14,23
Prizma Press Matbaacılık4,33-1,37-20,99
QNB Finans Fin. Kir.87,50-2,67-30,17
QNB Finansbank42,10-2,55-40,16
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,302,91

Ral Yatırım Holding3,361,51-24,32
Ray Sigorta9,60-4,95-37,86
Reysaş GMYO4,03-2,89-26,06
Reysaş Lojistik3,92-6,22-24,24
Rhea Girişim1,91-5,91-48,66
Rodrigo Tekstil16,81-2,1522,61
Royal Halı3,300,00-4,07
RTA Laboratuvarları20,04-1,47-33,82
Sabancı Holding9,08-1,63-17,65
Safkar Ege Soğutmacılık7,45-1,97-31,53
Sanel Mühendislik4,536,0932,46
Sanifoam Sünger16,502,3621,32
Sanko Pazarlama9,72-1,424,88
Saray Matbaacılık5,27-9,91-39,91
Sarkuysan12,60-2,4844,87
Sasa Polyester28,98-1,1693,40
Say Yenilenebilir Enerji24,30-4,93185,55
Sekuro Plastik20,58-3,0247,42
Selçuk Ecza Deposu8,55-3,93-36,35
Selçuk Gıda4,57-4,59-8,23
Selva Gıda Sanayi3,699,82

Senkron Güvenlik27,00-5,402,82
Serve Film Prodüksiyon15,506,68-3,13
Servet GMYO77,80-4,66-0,77
Seyitler Kimya13,46-1,97-0,03
Silverline Endüstri4,96-2,94-42,33
Sinpaş GMYO3,67-4,43-12,20
Smartiks Yazılım5,58-0,36-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-3,47-17,53
Söktaş4,50-2,39-11,59
Sönmez Filament38,50-1,03-45,16
Sönmez Pamuklu13,60-4,96-43,33
Sumaş Suni Tahta62,559,9322,05
Şeker Fin. Kir.5,88-2,97-8,13
Şekerbank1,07-2,73-29,14
Şişe Cam7,75-1,158,25
Şok Marketler Ticaret11,54-0,52-8,56
T. Halk Bankası5,05-0,59-9,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,88-0,19-32,78
T.S.K.B.1,27-3,05-27,28
T.Tuborg16,80-3,23-7,03
Taç Tarım Ürünleri31,9010,00202,94
Tat Gıda8,06-2,07-30,29
TAV Havalimanları24,94-4,8117,09
Taze Kuru Gıda246,4010,0013,92
Tek-Art Turizm1,56-6,02-22,77
Tekfen Holding14,92-2,93-9,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,66-2,06-23,09
Temapol Polimer Plastik15,13-5,2031,57
TGS Dış Ticaret12,02-3,22-5,43
Tofaş Oto. Fab.29,72-1,72-3,85
Torunlar GMYO2,99-4,17-23,33
Trabzon Liman30,68-2,11-4,48
Trabzonspor Sportif2,64-3,658,20
Trend GMYO7,825,68-37,79
TSKB GMYO2,87-4,01-50,09
Tuğçelik12,114,9449,88
Tukaş6,67-2,63-31,17
Turcas Petrol3,50-3,58-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,09-3,40

Turkcell17,02-0,128,45
Tümosan Motor ve Traktör18,023,2728,07
Tüpraş96,40-1,98-10,74
Türk Hava Yolları13,86-2,947,36
Türk İlaç Serum31,340,45

Türk Prysmian Kablo12,04-4,82-0,19
Türk Telekom6,96-0,57-16,30
Türk Traktör169,20-2,20-0,69
Türker Proje Gayrimenkul130,40-1,5115,50
Türkiye Sigorta4,77-2,25-22,79
Ufuk Yatırım12,760,00-4,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,200,96-0,94
Ulusoy Elektrik56,60-0,4410,22
Ulusoy Un Sanayi4,65-3,93-8,62
Umpaş Holding1,40-5,41-46,36
Uşak Seramik1,98-1,49-15,38
Utopya Turizm22,48-0,71-42,06
Uzertaş Boya38,88-2,80-31,31
Ülker Bisküvi21,12-1,40-5,37
Ünlü Yatırım Holding4,88-5,97

Vakıf Fin. Kir.11,07-3,82159,86
Vakıf GMYO1,50-5,66-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,98-3,86-5,16
Vakıflar Bankası3,54-1,39-24,84
Vakko Tekstil12,14-5,1693,73
Vanet Gıda5,299,98-31,57
Verusa Holding46,80-3,703,77
Verusaturk Girisim20,74-3,7158,56
Vestel31,20-2,5048,15
Vestel Beyaz Eşya46,00-1,2915,72
Viking Kağıt5,15-2,83-42,78
Yapı ve Kredi Bank.2,16-2,26-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,489,98-1,97
Yataş12,63-2,85-12,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,80-4,04-13,64
Yeni Gimat GMYO13,51-1,5316,54
Yeşil GMYO1,10-2,65-20,29
Yeşil Yapı1,270,00-30,98
Yeşil Yatırım Holding2,659,96-38,03
Yibitaş İnşaat Malzeme13.249,90-1,85-15,07
Yonga Mobilya20,52-5,00-31,12
Yükselen Çelik4,95-0,80-5,39
Yünsa11,35-1,30-18,30
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,84-1,60-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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