Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 35.675,10 2,26 -11,91 İş Bankası (C) 5,16 -1,15 -24,04 İş Bankası (Kur.) 420.000,00 8,53 10,53 İş Fin.Kir. 2,97 -1,66 -23,06 İş Girişim 9,33 0,65 -50,77 İş GMYO 1,91 -4,50 -24,80 İş Y. Men. Değ. 13,60 -4,09 -18,06 İş Yat. Ort. 2,85 -1,04 -15,26 İşbir Holding 5.818,20 -4,00 112,53 Işık Plastik 28,70 -1,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -2,33 -26,32 İttifak Holding 1,48 -4,52 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 20,38 4,41 13,22 İzmir Demir Çelik 2,24 -2,61 -32,32 İzmir Fırça 5,50 -5,50 -1,08 Jantsa Jant Sanayi 76,10 -3,55 83,60 Kafein Yazılım 27,88 3,26 30,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,40 -3,39 Kaplamin 18,87 -0,79 -44,17 Kardemir (A) 6,03 -3,21 1,34 Kardemir (B) 6,02 -3,53 14,23 Kardemir (D) 6,63 -2,64 14,71 Karel Elektronik 32,78 -0,18 42,15 Karsan Otomotiv 3,63 -1,36 11,69 Karsu Tekstil 7,74 -3,73 -9,47 Kartonsan 53,00 -3,99 -44,02 Katmerciler Ekipman 3,52 -1,68 14,29 Kent Gıda 232,80 -3,48 -34,53 Kerevitaş Gıda 4,65 1,31 -29,33 Kervan Gıda 14,07 -2,36 7,39 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -1,47 -46,83 Kiler GMYO 1,74 -5,43 -30,68 Klimasan Klima 20,04 -3,65 18,09 Koç Holding 18,62 -0,85 -8,96 Konfrut Gıda 16,40 -0,97 -2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,25 4,01 200,89 Konya Çimento 792,10 -4,83 -29,90 Koray GMYO 5,85 -3,62 31,46 Kordsa Teknik Tekstil 19,85 -1,15 27,65 Koza Altın 116,70 -2,67 20,68 Koza Madencilik 14,45 -2,63 -6,71 Körfez GMYO 5,30 -3,28 -8,62 Kristal Kola 1,94 1,57 -50,51 Kron Telekomünikasyon 54,50 -0,55 47,94 Kuştur Kuşadası Turizm 270,00 -3,91 71,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 -0,90 -4,35 Kütahya Porselen 54,35 9,93 7,73 Lider Faktoring 2,79 0,36 -18,18 Link Bilgisayar 29,94 -3,42 -5,24 Logo Yazılım 34,10 -3,94 9,51 Lokman Hekim Sağlık 9,08 -0,87 26,67 Lüks Kadife 50,75 5,73 76,14 Makina Takım 2,74 -1,44 -19,65 Marka Yatırım Holding 4,81 -1,84 -25,19 Marmaris Altınyunus 188,80 -4,45 69,94 Marshall 250,30 -2,23 -18,39 Martı GMYO 1,05 0,00 -58,88 Martı Otel 1,99 -3,86 -6,57 Matriks Bilgi Dağıtım 32,22 -4,45 Mavi Giyim 55,25 -2,56 5,84 Mazhar Zorlu Holding 42,50 6,04 35,01 Mega Polietilen 8,12 -1,10 6,01 Menderes Tekstil 2,02 -4,27 -34,63 Mercan Kimya 9,37 -2,09 Merit Turizm 17,85 0,00 72,31 Merko Gıda 4,96 -3,13 -42,59 Metemtur Yatırım 6,11 -9,88 -24,43 Metro Holding 1,61 -4,17 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 -5,75 -26,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -2,65 -21,03 Migros Ticaret 32,14 -2,37 -24,91 Milpa 4,01 -2,20 -12,83 Mistral GMYO 4,62 -1,28 -1,91 MLP Sağlık 21,72 -3,38 9,31 MMC San. ve Tic. Yat. 6,75 -2,17 46,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 -0,57 -41,27 Mondi Tire Kutsan 6,19 -3,43 -18,55 Naturel Enerji 34,58 -3,94 -2,61 Naturelgaz 7,81 -1,73 Net Holding 4,16 -4,37 21,28 Netaş Telekom. 20,00 -3,38 -28,77 Niğbaş Niğde Beton 11,81 -9,98 -77,29 Nuh Çimento 42,50 1,00 -11,51 Nurol GMYO 13,12 1,08 79,97 Odaş Elektrik 1,81 -4,74 -53,59 Orge Enerji Elektrik 5,62 -2,77 21,84 Orma Orman Mahsulleri 30,00 0,00 103,80 Osmanlı Menkul 23,08 -4,71 -25,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -2,60 -18,29 Otokar 275,70 -3,47 -9,39 Oyak Çimento 6,93 -1,84 -21,07 Oyak Yat. Ort. 7,49 -1,19 8,52 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,18 -0,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,45 4,71 -5,52 Özak GMYO 3,92 -2,24 -23,14 Özbal Çelik Boru 15,07 10,00 130,08 Özderici GMYO 1,56 -4,29 -29,73 Özerden Plastik 10,75 4,47 19,44 Pamukova Elektrik 36,92 3,13 73,17 Panora GMYO 6,15 -0,81 0,69 Papilon Savunma 15,10 -4,91 -33,66 Park Elek.Madencilik 4,75 -2,06 -11,55 Parsan 28,42 -4,31 16,95 Pegasus 73,55 -4,79 -1,41 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,02 -2,58 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,50 0,93 Pera GMYO 1,34 -3,60 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 22,60 -1,05 23,30 Petkim 5,30 -1,67 6,43 Petrokent Turizm 2.394,00 -1,07 164,12 Pınar Et ve Un 18,14 -2,79 -17,11 Pınar Su 7,12 -1,93 -4,17 Pınar Süt 17,76 -4,52 -21,24 Plastikkart 14,59 0,41 0,97 Polisan Holding 2,67 -2,55 -30,55 Politeknik Metal 348,00 -1,44 -14,23 Prizma Press Matbaacılık 4,33 -1,37 -20,99 QNB Finans Fin. Kir. 87,50 -2,67 -30,17 QNB Finansbank 42,10 -2,55 -40,16 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 28,30 2,91 Ral Yatırım Holding 3,36 1,51 -24,32 Ray Sigorta 9,60 -4,95 -37,86 Reysaş GMYO 4,03 -2,89 -26,06 Reysaş Lojistik 3,92 -6,22 -24,24 Rhea Girişim 1,91 -5,91 -48,66 Rodrigo Tekstil 16,81 -2,15 22,61 Royal Halı 3,30 0,00 -4,07 RTA Laboratuvarları 20,04 -1,47 -33,82 Sabancı Holding 9,08 -1,63 -17,65 Safkar Ege Soğutmacılık 7,45 -1,97 -31,53 Sanel Mühendislik 4,53 6,09 32,46 Sanifoam Sünger 16,50 2,36 21,32 Sanko Pazarlama 9,72 -1,42 4,88 Saray Matbaacılık 5,27 -9,91 -39,91 Sarkuysan 12,60 -2,48 44,87 Sasa Polyester 28,98 -1,16 93,40 Say Yenilenebilir Enerji 24,30 -4,93 185,55 Sekuro Plastik 20,58 -3,02 47,42 Selçuk Ecza Deposu 8,55 -3,93 -36,35 Selçuk Gıda 4,57 -4,59 -8,23 Selva Gıda Sanayi 3,69 9,82 Senkron Güvenlik 27,00 -5,40 2,82 Serve Film Prodüksiyon 15,50 6,68 -3,13 Servet GMYO 77,80 -4,66 -0,77 Seyitler Kimya 13,46 -1,97 -0,03 Silverline Endüstri 4,96 -2,94 -42,33 Sinpaş GMYO 3,67 -4,43 -12,20 Smartiks Yazılım 5,58 -0,36 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 21,72 -3,47 -17,53 Söktaş 4,50 -2,39 -11,59 Sönmez Filament 38,50 -1,03 -45,16 Sönmez Pamuklu 13,60 -4,96 -43,33 Sumaş Suni Tahta 62,55 9,93 22,05 Şeker Fin. Kir. 5,88 -2,97 -8,13 Şekerbank 1,07 -2,73 -29,14 Şişe Cam 7,75 -1,15 8,25 Şok Marketler Ticaret 11,54 -0,52 -8,56 T. Halk Bankası 5,05 -0,59 -9,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,88 -0,19 -32,78 T.S.K.B. 1,27 -3,05 -27,28 T.Tuborg 16,80 -3,23 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 31,90 10,00 202,94 Tat Gıda 8,06 -2,07 -30,29 TAV Havalimanları 24,94 -4,81 17,09 Taze Kuru Gıda 246,40 10,00 13,92 Tek-Art Turizm 1,56 -6,02 -22,77 Tekfen Holding 14,92 -2,93 -9,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,66 -2,06 -23,09 Temapol Polimer Plastik 15,13 -5,20 31,57 TGS Dış Ticaret 12,02 -3,22 -5,43 Tofaş Oto. Fab. 29,72 -1,72 -3,85 Torunlar GMYO 2,99 -4,17 -23,33 Trabzon Liman 30,68 -2,11 -4,48 Trabzonspor Sportif 2,64 -3,65 8,20 Trend GMYO 7,82 5,68 -37,79 TSKB GMYO 2,87 -4,01 -50,09 Tuğçelik 12,11 4,94 49,88 Tukaş 6,67 -2,63 -31,17 Turcas Petrol 3,50 -3,58 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,09 -3,40 Turkcell 17,02 -0,12 8,45 Tümosan Motor ve Traktör 18,02 3,27 28,07 Tüpraş 96,40 -1,98 -10,74 Türk Hava Yolları 13,86 -2,94 7,36 Türk İlaç Serum 31,34 0,45 Türk Prysmian Kablo 12,04 -4,82 -0,19 Türk Telekom 6,96 -0,57 -16,30 Türk Traktör 169,20 -2,20 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 130,40 -1,51 15,50 Türkiye Sigorta 4,77 -2,25 -22,79 Ufuk Yatırım 12,76 0,00 -4,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 0,96 -0,94 Ulusoy Elektrik 56,60 -0,44 10,22 Ulusoy Un Sanayi 4,65 -3,93 -8,62 Umpaş Holding 1,40 -5,41 -46,36 Uşak Seramik 1,98 -1,49 -15,38 Utopya Turizm 22,48 -0,71 -42,06 Uzertaş Boya 38,88 -2,80 -31,31 Ülker Bisküvi 21,12 -1,40 -5,37 Ünlü Yatırım Holding 4,88 -5,97 Vakıf Fin. Kir. 11,07 -3,82 159,86 Vakıf GMYO 1,50 -5,66 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,98 -3,86 -5,16 Vakıflar Bankası 3,54 -1,39 -24,84 Vakko Tekstil 12,14 -5,16 93,73 Vanet Gıda 5,29 9,98 -31,57 Verusa Holding 46,80 -3,70 3,77 Verusaturk Girisim 20,74 -3,71 58,56 Vestel 31,20 -2,50 48,15 Vestel Beyaz Eşya 46,00 -1,29 15,72 Viking Kağıt 5,15 -2,83 -42,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -2,26 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,48 9,98 -1,97 Yataş 12,63 -2,85 -12,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,80 -4,04 -13,64 Yeni Gimat GMYO 13,51 -1,53 16,54 Yeşil GMYO 1,10 -2,65 -20,29 Yeşil Yapı 1,27 0,00 -30,98 Yeşil Yatırım Holding 2,65 9,96 -38,03 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.249,90 -1,85 -15,07 Yonga Mobilya 20,52 -5,00 -31,12 Yükselen Çelik 4,95 -0,80 -5,39 Yünsa 11,35 -1,30 -18,30 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,84 -1,60 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki adresi Çeşme oldu! Otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi