Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|35.675,10
|2,26
|-11,91
|İş Bankası (C)
|5,16
|-1,15
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|8,53
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,97
|-1,66
|-23,06
|İş Girişim
|9,33
|0,65
|-50,77
|İş GMYO
|1,91
|-4,50
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|13,60
|-4,09
|-18,06
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-1,04
|-15,26
|İşbir Holding
|5.818,20
|-4,00
|112,53
|Işık Plastik
|28,70
|-1,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-2,33
|-26,32
|İttifak Holding
|1,48
|-4,52
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|20,38
|4,41
|13,22
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|-2,61
|-32,32
|İzmir Fırça
|5,50
|-5,50
|-1,08
|Jantsa Jant Sanayi
|76,10
|-3,55
|83,60
|Kafein Yazılım
|27,88
|3,26
|30,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,40
|-3,39
|Kaplamin
|18,87
|-0,79
|-44,17
|Kardemir (A)
|6,03
|-3,21
|1,34
|Kardemir (B)
|6,02
|-3,53
|14,23
|Kardemir (D)
|6,63
|-2,64
|14,71
|Karel Elektronik
|32,78
|-0,18
|42,15
|Karsan Otomotiv
|3,63
|-1,36
|11,69
|Karsu Tekstil
|7,74
|-3,73
|-9,47
|Kartonsan
|53,00
|-3,99
|-44,02
|Katmerciler Ekipman
|3,52
|-1,68
|14,29
|Kent Gıda
|232,80
|-3,48
|-34,53
|Kerevitaş Gıda
|4,65
|1,31
|-29,33
|Kervan Gıda
|14,07
|-2,36
|7,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-1,47
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,74
|-5,43
|-30,68
|Klimasan Klima
|20,04
|-3,65
|18,09
|Koç Holding
|18,62
|-0,85
|-8,96
|Konfrut Gıda
|16,40
|-0,97
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,25
|4,01
|200,89
|Konya Çimento
|792,10
|-4,83
|-29,90
|Koray GMYO
|5,85
|-3,62
|31,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,85
|-1,15
|27,65
|Koza Altın
|116,70
|-2,67
|20,68
|Koza Madencilik
|14,45
|-2,63
|-6,71
|Körfez GMYO
|5,30
|-3,28
|-8,62
|Kristal Kola
|1,94
|1,57
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|54,50
|-0,55
|47,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,00
|-3,91
|71,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|-0,90
|-4,35
|Kütahya Porselen
|54,35
|9,93
|7,73
|Lider Faktoring
|2,79
|0,36
|-18,18
|Link Bilgisayar
|29,94
|-3,42
|-5,24
|Logo Yazılım
|34,10
|-3,94
|9,51
|Lokman Hekim Sağlık
|9,08
|-0,87
|26,67
|Lüks Kadife
|50,75
|5,73
|76,14
|Makina Takım
|2,74
|-1,44
|-19,65
|Marka Yatırım Holding
|4,81
|-1,84
|-25,19
|Marmaris Altınyunus
|188,80
|-4,45
|69,94
|Marshall
|250,30
|-2,23
|-18,39
|Martı GMYO
|1,05
|0,00
|-58,88
|Martı Otel
|1,99
|-3,86
|-6,57
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,22
|-4,45
|Mavi Giyim
|55,25
|-2,56
|5,84
|Mazhar Zorlu Holding
|42,50
|6,04
|35,01
|Mega Polietilen
|8,12
|-1,10
|6,01
|Menderes Tekstil
|2,02
|-4,27
|-34,63
|Mercan Kimya
|9,37
|-2,09
|Merit Turizm
|17,85
|0,00
|72,31
|Merko Gıda
|4,96
|-3,13
|-42,59
|Metemtur Yatırım
|6,11
|-9,88
|-24,43
|Metro Holding
|1,61
|-4,17
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,13
|-5,75
|-26,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-2,65
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,14
|-2,37
|-24,91
|Milpa
|4,01
|-2,20
|-12,83
|Mistral GMYO
|4,62
|-1,28
|-1,91
|MLP Sağlık
|21,72
|-3,38
|9,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,75
|-2,17
|46,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|-0,57
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|6,19
|-3,43
|-18,55
|Naturel Enerji
|34,58
|-3,94
|-2,61
|Naturelgaz
|7,81
|-1,73
|Net Holding
|4,16
|-4,37
|21,28
|Netaş Telekom.
|20,00
|-3,38
|-28,77
|Niğbaş Niğde Beton
|11,81
|-9,98
|-77,29
|Nuh Çimento
|42,50
|1,00
|-11,51
|Nurol GMYO
|13,12
|1,08
|79,97
|Odaş Elektrik
|1,81
|-4,74
|-53,59
|Orge Enerji Elektrik
|5,62
|-2,77
|21,84
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|0,00
|103,80
|Osmanlı Menkul
|23,08
|-4,71
|-25,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-2,60
|-18,29
|Otokar
|275,70
|-3,47
|-9,39
|Oyak Çimento
|6,93
|-1,84
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|7,49
|-1,19
|8,52
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,18
|-0,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,45
|4,71
|-5,52
|Özak GMYO
|3,92
|-2,24
|-23,14
|Özbal Çelik Boru
|15,07
|10,00
|130,08
|Özderici GMYO
|1,56
|-4,29
|-29,73
|Özerden Plastik
|10,75
|4,47
|19,44
|Pamukova Elektrik
|36,92
|3,13
|73,17
|Panora GMYO
|6,15
|-0,81
|0,69
|Papilon Savunma
|15,10
|-4,91
|-33,66
|Park Elek.Madencilik
|4,75
|-2,06
|-11,55
|Parsan
|28,42
|-4,31
|16,95
|Pegasus
|73,55
|-4,79
|-1,41
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,02
|-2,58
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,50
|0,93
|Pera GMYO
|1,34
|-3,60
|-23,50
|Pergamon Dış Ticaret
|22,60
|-1,05
|23,30
|Petkim
|5,30
|-1,67
|6,43
|Petrokent Turizm
|2.394,00
|-1,07
|164,12
|Pınar Et ve Un
|18,14
|-2,79
|-17,11
|Pınar Su
|7,12
|-1,93
|-4,17
|Pınar Süt
|17,76
|-4,52
|-21,24
|Plastikkart
|14,59
|0,41
|0,97
|Polisan Holding
|2,67
|-2,55
|-30,55
|Politeknik Metal
|348,00
|-1,44
|-14,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,33
|-1,37
|-20,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,50
|-2,67
|-30,17
|QNB Finansbank
|42,10
|-2,55
|-40,16
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|28,30
|2,91
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|1,51
|-24,32
|Ray Sigorta
|9,60
|-4,95
|-37,86
|Reysaş GMYO
|4,03
|-2,89
|-26,06
|Reysaş Lojistik
|3,92
|-6,22
|-24,24
|Rhea Girişim
|1,91
|-5,91
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|16,81
|-2,15
|22,61
|Royal Halı
|3,30
|0,00
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,04
|-1,47
|-33,82
|Sabancı Holding
|9,08
|-1,63
|-17,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,45
|-1,97
|-31,53
|Sanel Mühendislik
|4,53
|6,09
|32,46
|Sanifoam Sünger
|16,50
|2,36
|21,32
|Sanko Pazarlama
|9,72
|-1,42
|4,88
|Saray Matbaacılık
|5,27
|-9,91
|-39,91
|Sarkuysan
|12,60
|-2,48
|44,87
|Sasa Polyester
|28,98
|-1,16
|93,40
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,30
|-4,93
|185,55
|Sekuro Plastik
|20,58
|-3,02
|47,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,55
|-3,93
|-36,35
|Selçuk Gıda
|4,57
|-4,59
|-8,23
|Selva Gıda Sanayi
|3,69
|9,82
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-5,40
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|6,68
|-3,13
|Servet GMYO
|77,80
|-4,66
|-0,77
|Seyitler Kimya
|13,46
|-1,97
|-0,03
|Silverline Endüstri
|4,96
|-2,94
|-42,33
|Sinpaş GMYO
|3,67
|-4,43
|-12,20
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-0,36
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,72
|-3,47
|-17,53
|Söktaş
|4,50
|-2,39
|-11,59
|Sönmez Filament
|38,50
|-1,03
|-45,16
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|-4,96
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|62,55
|9,93
|22,05
|Şeker Fin. Kir.
|5,88
|-2,97
|-8,13
|Şekerbank
|1,07
|-2,73
|-29,14
|Şişe Cam
|7,75
|-1,15
|8,25
|Şok Marketler Ticaret
|11,54
|-0,52
|-8,56
|T. Halk Bankası
|5,05
|-0,59
|-9,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,88
|-0,19
|-32,78
|T.S.K.B.
|1,27
|-3,05
|-27,28
|T.Tuborg
|16,80
|-3,23
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|31,90
|10,00
|202,94
|Tat Gıda
|8,06
|-2,07
|-30,29
|TAV Havalimanları
|24,94
|-4,81
|17,09
|Taze Kuru Gıda
|246,40
|10,00
|13,92
|Tek-Art Turizm
|1,56
|-6,02
|-22,77
|Tekfen Holding
|14,92
|-2,93
|-9,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|-2,06
|-23,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,13
|-5,20
|31,57
|TGS Dış Ticaret
|12,02
|-3,22
|-5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|29,72
|-1,72
|-3,85
|Torunlar GMYO
|2,99
|-4,17
|-23,33
|Trabzon Liman
|30,68
|-2,11
|-4,48
|Trabzonspor Sportif
|2,64
|-3,65
|8,20
|Trend GMYO
|7,82
|5,68
|-37,79
|TSKB GMYO
|2,87
|-4,01
|-50,09
|Tuğçelik
|12,11
|4,94
|49,88
|Tukaş
|6,67
|-2,63
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,50
|-3,58
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,09
|-3,40
|Turkcell
|17,02
|-0,12
|8,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,02
|3,27
|28,07
|Tüpraş
|96,40
|-1,98
|-10,74
|Türk Hava Yolları
|13,86
|-2,94
|7,36
|Türk İlaç Serum
|31,34
|0,45
|Türk Prysmian Kablo
|12,04
|-4,82
|-0,19
|Türk Telekom
|6,96
|-0,57
|-16,30
|Türk Traktör
|169,20
|-2,20
|-0,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,40
|-1,51
|15,50
|Türkiye Sigorta
|4,77
|-2,25
|-22,79
|Ufuk Yatırım
|12,76
|0,00
|-4,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|0,96
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|56,60
|-0,44
|10,22
|Ulusoy Un Sanayi
|4,65
|-3,93
|-8,62
|Umpaş Holding
|1,40
|-5,41
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,98
|-1,49
|-15,38
|Utopya Turizm
|22,48
|-0,71
|-42,06
|Uzertaş Boya
|38,88
|-2,80
|-31,31
|Ülker Bisküvi
|21,12
|-1,40
|-5,37
|Ünlü Yatırım Holding
|4,88
|-5,97
|Vakıf Fin. Kir.
|11,07
|-3,82
|159,86
|Vakıf GMYO
|1,50
|-5,66
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,98
|-3,86
|-5,16
|Vakıflar Bankası
|3,54
|-1,39
|-24,84
|Vakko Tekstil
|12,14
|-5,16
|93,73
|Vanet Gıda
|5,29
|9,98
|-31,57
|Verusa Holding
|46,80
|-3,70
|3,77
|Verusaturk Girisim
|20,74
|-3,71
|58,56
|Vestel
|31,20
|-2,50
|48,15
|Vestel Beyaz Eşya
|46,00
|-1,29
|15,72
|Viking Kağıt
|5,15
|-2,83
|-42,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-2,26
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,48
|9,98
|-1,97
|Yataş
|12,63
|-2,85
|-12,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,80
|-4,04
|-13,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,51
|-1,53
|16,54
|Yeşil GMYO
|1,10
|-2,65
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,27
|0,00
|-30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|2,65
|9,96
|-38,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.249,90
|-1,85
|-15,07
|Yonga Mobilya
|20,52
|-5,00
|-31,12
|Yükselen Çelik
|4,95
|-0,80
|-5,39
|Yünsa
|11,35
|-1,30
|-18,30
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,84
|-1,60
|-33,57
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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