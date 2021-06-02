Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33İş Bankası (Kur.)356.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|İskenderun Demir Çelik
|12,84
|-0,08
|42,10
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.010,10
|1,96
|-13,55
|İş Bankası (C)
|5,14
|-1,15
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|356.400,00
|-6,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-0,96
|-19,69
|İş Girişim
|9,71
|-2,51
|-48,76
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,12
|-1,53
|-2,88
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-1,38
|-14,96
|İşbir Holding
|7.371,10
|0,46
|169,25
|Işık Plastik
|31,18
|-1,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,63
|1,24
|-26,91
|İz Hayvancılık Tarım
|20,68
|-2,82
|14,89
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,45
|-32,92
|İzmir Fırça
|6,69
|-8,73
|20,32
|Jantsa Jant Sanayi
|85,55
|-2,40
|106,40
|Kafein Yazılım
|24,86
|2,05
|16,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,70
|-1,63
|Kaplamin
|21,04
|-1,31
|-37,75
|Kardemir (A)
|7,06
|-1,26
|18,66
|Kardemir (B)
|6,96
|-1,28
|32,07
|Kardemir (D)
|7,81
|-1,76
|35,12
|Karel Elektronik
|31,62
|-0,50
|37,12
|Karsan Otomotiv
|4,67
|0,21
|43,69
|Karsu Tekstil
|8,28
|-1,08
|-3,16
|Kartonsan
|57,20
|-1,04
|-39,58
|Katmerciler Ekipman
|3,30
|-1,20
|7,14
|Kent Gıda
|280,50
|10,00
|-21,12
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|-0,22
|-29,79
|Kervan Gıda
|15,82
|-0,38
|19,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,75
|-2,60
|-40,48
|Kiler GMYO
|1,87
|1,08
|-25,50
|Klimasan Klima
|22,10
|-1,07
|30,23
|Koç Holding
|18,70
|-1,01
|-8,57
|Konfrut Gıda
|16,39
|6,64
|-3,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,50
|2,62
|214,61
|Konya Çimento
|852,00
|-2,53
|-24,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,68
|-1,82
|45,85
|Koza Altın
|120,30
|0,42
|24,41
|Koza Madencilik
|15,92
|0,06
|2,78
|Körfez GMYO
|4,91
|-0,20
|-15,34
|Kristal Kola
|2,04
|0,00
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|47,90
|-2,17
|30,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|298,00
|-4,79
|89,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,00
|4,35
|Kütahya Porselen
|33,50
|1,33
|-33,60
|Lider Faktoring
|2,72
|-1,45
|-20,23
|Link Bilgisayar
|33,62
|1,20
|5,47
|Logo Yazılım
|143,80
|0,63
|15,45
|Lokman Hekim Sağlık
|15,84
|-2,52
|47,32
|Lüks Kadife
|55,10
|-4,26
|90,66
|Makina Takım
|3,04
|5,56
|-10,85
|Marka Yatırım Holding
|4,82
|-2,03
|-25,04
|Marmaris Altınyunus
|213,40
|-2,56
|92,08
|Marshall
|273,30
|-1,34
|-10,89
|Martı GMYO
|1,26
|-10,00
|-54,18
|Martı Otel
|2,17
|-2,25
|1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,98
|-4,37
|Mavi Giyim
|49,90
|-3,01
|-4,41
|Mazhar Zorlu Holding
|38,58
|9,98
|22,55
|Mega Polietilen
|7,88
|-1,25
|2,87
|Menderes Tekstil
|2,18
|0,00
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,04
|-1,31
|Merit Turizm
|220,00
|-4,35
|162,84
|Merko Gıda
|5,76
|-0,52
|-33,33
|Metemtur Yatırım
|25,00
|-9,42
|13,12
|Metro Holding
|1,81
|2,84
|-12,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|1,67
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|0,00
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,50
|-0,35
|-19,39
|Milpa
|4,27
|4,66
|-7,17
|Mistral GMYO
|4,84
|1,26
|2,76
|MLP Sağlık
|22,60
|-2,16
|13,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|1,01
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,20
|-0,41
|-5,26
|Naturel Enerji
|38,58
|-0,82
|8,65
|Naturelgaz
|9,44
|4,31
|Net Holding
|5,18
|-0,38
|51,02
|Netaş Telekom.
|21,92
|1,39
|-21,94
|Niğbaş Niğde Beton
|12,63
|6,76
|-75,71
|Nuh Çimento
|45,66
|0,35
|-4,93
|Nurol GMYO
|13,16
|-2,52
|80,52
|Odaş Elektrik
|2,17
|4,33
|-44,36
|Olmuksan-IP
|7,59
|-0,13
|-35,95
|Orge Enerji Elektrik
|9,60
|1,37
|30,08
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|-1,23
|117,39
|Osmanlı Menkul
|25,44
|-1,40
|-17,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,56
|0,00
|-7,04
|Otokar
|306,50
|1,09
|0,73
|Oyak Çimento
|7,17
|-0,83
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|8,26
|-6,88
|19,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,17
|3,99
|-11,46
|Özak GMYO
|4,15
|0,48
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|7,71
|4,05
|17,71
|Özderici GMYO
|1,64
|-1,20
|-26,13
|Özerden Plastik
|8,70
|2,35
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|32,02
|4,37
|50,19
|Panora GMYO
|6,23
|0,65
|2,00
|Papilon Savunma
|15,90
|-0,44
|-30,14
|Park Elek.Madencilik
|5,22
|0,97
|-2,79
|Parsan
|29,96
|1,22
|23,29
|Pegasus
|82,40
|-0,66
|10,46
|Peker GMYO
|1,03
|-0,96
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,14
|-1,26
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,92
|-0,06
|Pera GMYO
|1,33
|0,76
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,00
|-1,80
|30,94
|Petkim
|6,38
|2,41
|28,11
|Petrokent Turizm
|2.720,00
|5,84
|200,09
|Pınar Et ve Un
|19,22
|-0,16
|-12,17
|Pınar Su
|7,69
|-0,39
|3,50
|Pınar Süt
|18,27
|0,16
|-18,98
|Plastikkart
|13,71
|-0,65
|-5,12
|Polisan Holding
|2,85
|0,00
|-25,87
|Politeknik Metal
|305,50
|-0,81
|-24,70
|Prizma Press Matbaacılık
|4,47
|-0,89
|-18,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,80
|-3,30
|-27,53
|QNB Finansbank
|44,62
|3,77
|-36,57
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,26
|1,34
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|-0,59
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,11
|-0,88
|-34,56
|Reysaş GMYO
|3,75
|-1,06
|-31,19
|Reysaş Lojistik
|3,70
|-2,12
|-28,49
|Rhea Girişim
|2,17
|-3,13
|-41,67
|Rodrigo Tekstil
|14,45
|1,05
|5,40
|Royal Halı
|3,35
|-1,47
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|20,80
|-1,52
|-31,31
|Sabancı Holding
|9,12
|0,77
|-17,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,63
|-1,55
|-29,87
|Sanel Mühendislik
|3,77
|0,53
|10,23
|Sanifoam Sünger
|15,33
|-4,31
|12,72
|Sanko Pazarlama
|10,40
|-0,57
|12,22
|Saray Matbaacılık
|5,12
|3,23
|-41,62
|Sarkuysan
|14,86
|-1,59
|70,86
|Sasa Polyester
|34,78
|2,60
|132,11
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,74
|-0,50
|225,97
|Sekuro Plastik
|20,38
|-3,78
|45,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|-1,88
|-33,96
|Selçuk Gıda
|4,00
|-2,44
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|31,50
|-4,66
|19,95
|Serve Film Prodüksiyon
|15,55
|0,97
|-2,81
|Servet GMYO
|90,85
|-2,26
|15,88
|Seyitler Kimya
|23,64
|-1,50
|-5,78
|Silverline Endüstri
|5,36
|-1,11
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,15
|6,14
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,69
|0,00
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,98
|1,58
|2,45
|Söktaş
|4,89
|-0,81
|-3,93
|Sönmez Filament
|40,00
|-0,74
|-43,02
|Sönmez Pamuklu
|15,98
|-2,56
|-33,42
|Sumaş Suni Tahta
|62,00
|-3,05
|20,98
|Şeker Fin. Kir.
|6,50
|-2,26
|1,56
|Şekerbank
|1,11
|-0,89
|-26,49
|Şişe Cam
|7,81
|-0,26
|9,09
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|-1,08
|-13,31
|T. Halk Bankası
|4,63
|1,31
|-16,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,76
|-2,08
|-33,16
|T.S.K.B.
|1,37
|0,74
|-21,56
|T.Tuborg
|18,20
|-1,25
|0,72
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|0,87
|120,32
|Tat Gıda
|8,85
|-0,56
|-23,45
|TAV Havalimanları
|23,94
|-0,50
|12,39
|Taze Kuru Gıda
|220,00
|-2,00
|1,71
|Tek-Art Turizm
|1,78
|-0,56
|-11,88
|Tekfen Holding
|15,18
|-1,17
|-7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|-1,52
|-17,67
|Temapol Polimer Plastik
|14,27
|-2,66
|24,09
|TGS Dış Ticaret
|12,35
|-3,14
|-2,83
|Tofaş Oto. Fab.
|29,74
|3,34
|-3,79
|Torunlar GMYO
|3,43
|2,08
|-12,05
|Trabzon Liman
|35,50
|-1,06
|10,52
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|0,77
|7,38
|Trend GMYO
|7,23
|-0,82
|-42,48
|TSKB GMYO
|3,91
|-2,01
|-32,00
|Tuğçelik
|12,15
|-6,97
|50,37
|Tukaş
|6,87
|0,73
|-29,10
|Turcas Petrol
|4,34
|9,87
|-10,52
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,44
|-0,84
|Turkcell
|16,10
|0,75
|2,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,49
|1,37
|31,41
|Tüpraş
|101,50
|2,94
|-6,02
|Türk Hava Yolları
|13,65
|1,19
|5,73
|Türk İlaç Serum
|38,34
|-3,96
|Türk Prysmian Kablo
|12,27
|-3,31
|1,72
|Türk Telekom
|6,96
|-0,43
|-16,30
|Türk Traktör
|181,30
|-1,04
|6,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,10
|-0,50
|23,21
|Türkiye Sigorta
|5,25
|-1,32
|-15,02
|Ufuk Yatırım
|12,18
|-2,40
|-9,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,49
|-2,39
|5,90
|Ulusoy Elektrik
|57,30
|0,17
|11,59
|Ulusoy Un Sanayi
|5,34
|1,71
|4,94
|Umpaş Holding
|1,40
|-1,41
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,15
|2,38
|-8,12
|Utopya Turizm
|26,10
|-10,00
|-32,73
|Uzertaş Boya
|40,16
|-4,38
|-29,05
|Ülker Bisküvi
|21,68
|0,65
|-2,86
|Vakıf Fin. Kir.
|9,85
|-3,24
|131,22
|Vakıf GMYO
|2,24
|0,45
|-32,74
|Vakıf Yat. Ort.
|5,76
|-1,54
|-21,74
|Vakıflar Bankası
|3,58
|-0,28
|-23,99
|Vakko Tekstil
|13,00
|9,98
|107,46
|Vanet Gıda
|5,46
|0,18
|-29,37
|Verusa Holding
|54,05
|-0,92
|19,84
|Verusaturk Girisim
|25,14
|0,32
|92,20
|Vestel
|31,22
|0,71
|48,24
|Vestel Beyaz Eşya
|49,42
|-1,16
|24,33
|Viking Kağıt
|5,91
|-1,83
|-34,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,55
|7,73
|47,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,00
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,35
|-2,85
|1,34
|Yataş
|15,36
|-1,22
|6,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|9,86
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,69
|-0,44
|18,10
|Yeşil GMYO
|1,17
|5,41
|-15,22
|Yeşil Yapı
|1,38
|2,99
|-25,00
|Yeşil Yatırım Holding
|81,25
|4,17
|-14,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,30
|1,25
|-18,43
|Yükselen Çelik
|5,41
|1,88
|3,41
|Yünsa
|13,83
|1,32
|-0,44
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,62
|Zorlu Enerji
|2,11
|7,11
|-23,83
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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