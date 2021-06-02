Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33İş Bankası (Kur.)356.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik 12,84 -0,08 42,10 İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.010,10 1,96 -13,55 İş Bankası (C) 5,14 -1,15 -24,33 İş Bankası (Kur.) 356.400,00 -6,21 İş Fin.Kir. 3,10 -0,96 -19,69 İş Girişim 9,71 -2,51 -48,76 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,12 -1,53 -2,88 İş Yat. Ort. 2,86 -1,38 -14,96 İşbir Holding 7.371,10 0,46 169,25 Işık Plastik 31,18 -1,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,63 1,24 -26,91 İz Hayvancılık Tarım 20,68 -2,82 14,89 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -32,92 İzmir Fırça 6,69 -8,73 20,32 Jantsa Jant Sanayi 85,55 -2,40 106,40 Kafein Yazılım 24,86 2,05 16,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,70 -1,63 Kaplamin 21,04 -1,31 -37,75 Kardemir (A) 7,06 -1,26 18,66 Kardemir (B) 6,96 -1,28 32,07 Kardemir (D) 7,81 -1,76 35,12 Karel Elektronik 31,62 -0,50 37,12 Karsan Otomotiv 4,67 0,21 43,69 Karsu Tekstil 8,28 -1,08 -3,16 Kartonsan 57,20 -1,04 -39,58 Katmerciler Ekipman 3,30 -1,20 7,14 Kent Gıda 280,50 10,00 -21,12 Kerevitaş Gıda 4,62 -0,22 -29,79 Kervan Gıda 15,82 -0,38 19,67 Kervansaray Yat. Holding 0,75 -2,60 -40,48 Kiler GMYO 1,87 1,08 -25,50 Klimasan Klima 22,10 -1,07 30,23 Koç Holding 18,70 -1,01 -8,57 Konfrut Gıda 16,39 6,64 -3,02 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,50 2,62 214,61 Konya Çimento 852,00 -2,53 -24,60 Kordsa Teknik Tekstil 22,68 -1,82 45,85 Koza Altın 120,30 0,42 24,41 Koza Madencilik 15,92 0,06 2,78 Körfez GMYO 4,91 -0,20 -15,34 Kristal Kola 2,04 0,00 -47,96 Kron Telekomünikasyon 47,90 -2,17 30,02 Kuştur Kuşadası Turizm 298,00 -4,79 89,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 0,00 4,35 Kütahya Porselen 33,50 1,33 -33,60 Lider Faktoring 2,72 -1,45 -20,23 Link Bilgisayar 33,62 1,20 5,47 Logo Yazılım 143,80 0,63 15,45 Lokman Hekim Sağlık 15,84 -2,52 47,32 Lüks Kadife 55,10 -4,26 90,66 Makina Takım 3,04 5,56 -10,85 Marka Yatırım Holding 4,82 -2,03 -25,04 Marmaris Altınyunus 213,40 -2,56 92,08 Marshall 273,30 -1,34 -10,89 Martı GMYO 1,26 -10,00 -54,18 Martı Otel 2,17 -2,25 1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 34,98 -4,37 Mavi Giyim 49,90 -3,01 -4,41 Mazhar Zorlu Holding 38,58 9,98 22,55 Mega Polietilen 7,88 -1,25 2,87 Menderes Tekstil 2,18 0,00 -29,45 Mercan Kimya 9,04 -1,31 Merit Turizm 220,00 -4,35 162,84 Merko Gıda 5,76 -0,52 -33,33 Metemtur Yatırım 25,00 -9,42 13,12 Metro Holding 1,81 2,84 -12,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 1,67 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 0,00 -20,60 Migros Ticaret 34,50 -0,35 -19,39 Milpa 4,27 4,66 -7,17 Mistral GMYO 4,84 1,26 2,76 MLP Sağlık 22,60 -2,16 13,74 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 1,01 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,20 -0,41 -5,26 Naturel Enerji 38,58 -0,82 8,65 Naturelgaz 9,44 4,31 Net Holding 5,18 -0,38 51,02 Netaş Telekom. 21,92 1,39 -21,94 Niğbaş Niğde Beton 12,63 6,76 -75,71 Nuh Çimento 45,66 0,35 -4,93 Nurol GMYO 13,16 -2,52 80,52 Odaş Elektrik 2,17 4,33 -44,36 Olmuksan-IP 7,59 -0,13 -35,95 Orge Enerji Elektrik 9,60 1,37 30,08 Orma Orman Mahsulleri 32,00 -1,23 117,39 Osmanlı Menkul 25,44 -1,40 -17,78 Ostim Endüstriyel Yat 2,56 0,00 -7,04 Otokar 306,50 1,09 0,73 Oyak Çimento 7,17 -0,83 -18,34 Oyak Yat. Ort. 8,26 -6,88 19,67 Oylum Sınai Yatırımlar 4,17 3,99 -11,46 Özak GMYO 4,15 0,48 -18,63 Özbal Çelik Boru 7,71 4,05 17,71 Özderici GMYO 1,64 -1,20 -26,13 Özerden Plastik 8,70 2,35 -3,33 Pamukova Elektrik 32,02 4,37 50,19 Panora GMYO 6,23 0,65 2,00 Papilon Savunma 15,90 -0,44 -30,14 Park Elek.Madencilik 5,22 0,97 -2,79 Parsan 29,96 1,22 23,29 Pegasus 82,40 -0,66 10,46 Peker GMYO 1,03 -0,96 -54,47 Penguen Gıda 3,14 -1,26 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 -0,06 Pera GMYO 1,33 0,76 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 24,00 -1,80 30,94 Petkim 6,38 2,41 28,11 Petrokent Turizm 2.720,00 5,84 200,09 Pınar Et ve Un 19,22 -0,16 -12,17 Pınar Su 7,69 -0,39 3,50 Pınar Süt 18,27 0,16 -18,98 Plastikkart 13,71 -0,65 -5,12 Polisan Holding 2,85 0,00 -25,87 Politeknik Metal 305,50 -0,81 -24,70 Prizma Press Matbaacılık 4,47 -0,89 -18,43 QNB Finans Fin. Kir. 90,80 -3,30 -27,53 QNB Finansbank 44,62 3,77 -36,57 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,26 1,34 Ral Yatırım Holding 3,37 -0,59 -24,10 Ray Sigorta 10,11 -0,88 -34,56 Reysaş GMYO 3,75 -1,06 -31,19 Reysaş Lojistik 3,70 -2,12 -28,49 Rhea Girişim 2,17 -3,13 -41,67 Rodrigo Tekstil 14,45 1,05 5,40 Royal Halı 3,35 -1,47 -2,62 RTA Laboratuvarları 20,80 -1,52 -31,31 Sabancı Holding 9,12 0,77 -17,29 Safkar Ege Soğutmacılık 7,63 -1,55 -29,87 Sanel Mühendislik 3,77 0,53 10,23 Sanifoam Sünger 15,33 -4,31 12,72 Sanko Pazarlama 10,40 -0,57 12,22 Saray Matbaacılık 5,12 3,23 -41,62 Sarkuysan 14,86 -1,59 70,86 Sasa Polyester 34,78 2,60 132,11 Say Yenilenebilir Enerji 27,74 -0,50 225,97 Sekuro Plastik 20,38 -3,78 45,99 Selçuk Ecza Deposu 8,87 -1,88 -33,96 Selçuk Gıda 4,00 -2,44 -19,68 Senkron Güvenlik 31,50 -4,66 19,95 Serve Film Prodüksiyon 15,55 0,97 -2,81 Servet GMYO 90,85 -2,26 15,88 Seyitler Kimya 23,64 -1,50 -5,78 Silverline Endüstri 5,36 -1,11 -37,67 Sinpaş GMYO 4,15 6,14 -0,72 Smartiks Yazılım 5,69 0,00 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 26,98 1,58 2,45 Söktaş 4,89 -0,81 -3,93 Sönmez Filament 40,00 -0,74 -43,02 Sönmez Pamuklu 15,98 -2,56 -33,42 Sumaş Suni Tahta 62,00 -3,05 20,98 Şeker Fin. Kir. 6,50 -2,26 1,56 Şekerbank 1,11 -0,89 -26,49 Şişe Cam 7,81 -0,26 9,09 Şok Marketler Ticaret 10,94 -1,08 -13,31 T. Halk Bankası 4,63 1,31 -16,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,76 -2,08 -33,16 T.S.K.B. 1,37 0,74 -21,56 T.Tuborg 18,20 -1,25 0,72 Taç Tarım Ürünleri 23,20 0,87 120,32 Tat Gıda 8,85 -0,56 -23,45 TAV Havalimanları 23,94 -0,50 12,39 Taze Kuru Gıda 220,00 -2,00 1,71 Tek-Art Turizm 1,78 -0,56 -11,88 Tekfen Holding 15,18 -1,17 -7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 -1,52 -17,67 Temapol Polimer Plastik 14,27 -2,66 24,09 TGS Dış Ticaret 12,35 -3,14 -2,83 Tofaş Oto. Fab. 29,74 3,34 -3,79 Torunlar GMYO 3,43 2,08 -12,05 Trabzon Liman 35,50 -1,06 10,52 Trabzonspor Sportif 2,62 0,77 7,38 Trend GMYO 7,23 -0,82 -42,48 TSKB GMYO 3,91 -2,01 -32,00 Tuğçelik 12,15 -6,97 50,37 Tukaş 6,87 0,73 -29,10 Turcas Petrol 4,34 9,87 -10,52 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,44 -0,84 Turkcell 16,10 0,75 2,59 Tümosan Motor ve Traktör 18,49 1,37 31,41 Tüpraş 101,50 2,94 -6,02 Türk Hava Yolları 13,65 1,19 5,73 Türk İlaç Serum 38,34 -3,96 Türk Prysmian Kablo 12,27 -3,31 1,72 Türk Telekom 6,96 -0,43 -16,30 Türk Traktör 181,30 -1,04 6,42 Türker Proje Gayrimenkul 139,10 -0,50 23,21 Türkiye Sigorta 5,25 -1,32 -15,02 Ufuk Yatırım 12,18 -2,40 -9,10 Ulaşlar Turizm Yat. 4,49 -2,39 5,90 Ulusoy Elektrik 57,30 0,17 11,59 Ulusoy Un Sanayi 5,34 1,71 4,94 Umpaş Holding 1,40 -1,41 -46,36 Uşak Seramik 2,15 2,38 -8,12 Utopya Turizm 26,10 -10,00 -32,73 Uzertaş Boya 40,16 -4,38 -29,05 Ülker Bisküvi 21,68 0,65 -2,86 Vakıf Fin. Kir. 9,85 -3,24 131,22 Vakıf GMYO 2,24 0,45 -32,74 Vakıf Yat. Ort. 5,76 -1,54 -21,74 Vakıflar Bankası 3,58 -0,28 -23,99 Vakko Tekstil 13,00 9,98 107,46 Vanet Gıda 5,46 0,18 -29,37 Verusa Holding 54,05 -0,92 19,84 Verusaturk Girisim 25,14 0,32 92,20 Vestel 31,22 0,71 48,24 Vestel Beyaz Eşya 49,42 -1,16 24,33 Viking Kağıt 5,91 -1,83 -34,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,55 7,73 47,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 0,00 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,35 -2,85 1,34 Yataş 15,36 -1,22 6,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 9,86 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,69 -0,44 18,10 Yeşil GMYO 1,17 5,41 -15,22 Yeşil Yapı 1,38 2,99 -25,00 Yeşil Yatırım Holding 81,25 4,17 -14,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 -6,74 Yonga Mobilya 24,30 1,25 -18,43 Yükselen Çelik 5,41 1,88 3,41 Yünsa 13,83 1,32 -0,44 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,62 Zorlu Enerji 2,11 7,11 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi "Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı