Borsada günlük işlemler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33İş Bankası (Kur.)356.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55
İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33
İş Bankası (Kur.)356.400,00

-6,21
İş Fin.Kir.3,10-0,96-19,69
İş Girişim9,71-2,51-48,76
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,12-1,53-2,88
İş Yat. Ort.2,86-1,38-14,96
İşbir Holding7.371,100,46169,25
Işık Plastik31,18-1,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,631,24-26,91
İz Hayvancılık Tarım20,68-2,8214,89
İzmir Demir Çelik2,22-0,45-32,92
İzmir Fırça6,69-8,7320,32
Jantsa Jant Sanayi85,55-2,40106,40
Kafein Yazılım24,862,0516,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,70-1,63

Kaplamin21,04-1,31-37,75
Kardemir (A)7,06-1,2618,66
Kardemir (B)6,96-1,2832,07
Kardemir (D)7,81-1,7635,12
Karel Elektronik31,62-0,5037,12
Karsan Otomotiv4,670,2143,69
Karsu Tekstil8,28-1,08-3,16
Kartonsan57,20-1,04-39,58
Katmerciler Ekipman3,30-1,207,14
Kent Gıda280,5010,00-21,12
Kerevitaş Gıda4,62-0,22-29,79
Kervan Gıda15,82-0,3819,67
Kervansaray Yat. Holding0,75-2,60-40,48
Kiler GMYO1,871,08-25,50
Klimasan Klima22,10-1,0730,23
Koç Holding18,70-1,01-8,57
Konfrut Gıda16,396,64-3,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,502,62214,61
Konya Çimento852,00-2,53-24,60
Kordsa Teknik Tekstil22,68-1,8245,85
Koza Altın120,300,4224,41
Koza Madencilik15,920,062,78
Körfez GMYO4,91-0,20-15,34
Kristal Kola2,040,00-47,96
Kron Telekomünikasyon47,90-2,1730,02
Kuştur Kuşadası Turizm298,00-4,7989,45
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,004,35
Kütahya Porselen33,501,33-33,60
Lider Faktoring2,72-1,45-20,23
Link Bilgisayar33,621,205,47
Logo Yazılım143,800,6315,45
Lokman Hekim Sağlık15,84-2,5247,32
Lüks Kadife55,10-4,2690,66
Makina Takım3,045,56-10,85
Marka Yatırım Holding4,82-2,03-25,04
Marmaris Altınyunus213,40-2,5692,08
Marshall273,30-1,34-10,89
Martı GMYO1,26-10,00-54,18
Martı Otel2,17-2,251,88
Matriks Bilgi Dağıtım34,98-4,37

Mavi Giyim49,90-3,01-4,41
Mazhar Zorlu Holding38,589,9822,55
Mega Polietilen7,88-1,252,87
Menderes Tekstil2,180,00-29,45
Mercan Kimya9,04-1,31

Merit Turizm220,00-4,35162,84
Merko Gıda5,76-0,52-33,33
Metemtur Yatırım25,00-9,4213,12
Metro Holding1,812,84-12,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,441,67-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,850,00-20,60
Migros Ticaret34,50-0,35-19,39
Milpa4,274,66-7,17
Mistral GMYO4,841,262,76
MLP Sağlık22,60-2,1613,74
MMC San. ve Tic. Yat.7,001,0152,17
Mondi Tire Kutsan7,20-0,41-5,26
Naturel Enerji38,58-0,828,65
Naturelgaz9,444,31

Net Holding5,18-0,3851,02
Netaş Telekom.21,921,39-21,94
Niğbaş Niğde Beton12,636,76-75,71
Nuh Çimento45,660,35-4,93
Nurol GMYO13,16-2,5280,52
Odaş Elektrik2,174,33-44,36
Olmuksan-IP7,59-0,13-35,95
Orge Enerji Elektrik9,601,3730,08
Orma Orman Mahsulleri32,00-1,23117,39
Osmanlı Menkul25,44-1,40-17,78
Ostim Endüstriyel Yat2,560,00-7,04
Otokar306,501,090,73
Oyak Çimento7,17-0,83-18,34
Oyak Yat. Ort.8,26-6,8819,67
Oylum Sınai Yatırımlar4,173,99-11,46
Özak GMYO4,150,48-18,63
Özbal Çelik Boru7,714,0517,71
Özderici GMYO1,64-1,20-26,13
Özerden Plastik8,702,35-3,33
Pamukova Elektrik32,024,3750,19
Panora GMYO6,230,652,00
Papilon Savunma15,90-0,44-30,14
Park Elek.Madencilik5,220,97-2,79
Parsan29,961,2223,29
Pegasus82,40-0,6610,46
Peker GMYO1,03-0,96-54,47
Penguen Gıda3,14-1,26-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,92-0,06

Pera GMYO1,330,76-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,00-1,8030,94
Petkim6,382,4128,11
Petrokent Turizm2.720,005,84200,09
Pınar Et ve Un19,22-0,16-12,17
Pınar Su7,69-0,393,50
Pınar Süt18,270,16-18,98
Plastikkart13,71-0,65-5,12
Polisan Holding2,850,00-25,87
Politeknik Metal305,50-0,81-24,70
Prizma Press Matbaacılık4,47-0,89-18,43
QNB Finans Fin. Kir.90,80-3,30-27,53
QNB Finansbank44,623,77-36,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,261,34

Ral Yatırım Holding3,37-0,59-24,10
Ray Sigorta10,11-0,88-34,56
Reysaş GMYO3,75-1,06-31,19
Reysaş Lojistik3,70-2,12-28,49
Rhea Girişim2,17-3,13-41,67
Rodrigo Tekstil14,451,055,40
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları20,80-1,52-31,31
Sabancı Holding9,120,77-17,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,63-1,55-29,87
Sanel Mühendislik3,770,5310,23
Sanifoam Sünger15,33-4,3112,72
Sanko Pazarlama10,40-0,5712,22
Saray Matbaacılık5,123,23-41,62
Sarkuysan14,86-1,5970,86
Sasa Polyester34,782,60132,11
Say Yenilenebilir Enerji27,74-0,50225,97
Sekuro Plastik20,38-3,7845,99
Selçuk Ecza Deposu8,87-1,88-33,96
Selçuk Gıda4,00-2,44-19,68
Senkron Güvenlik31,50-4,6619,95
Serve Film Prodüksiyon15,550,97-2,81
Servet GMYO90,85-2,2615,88
Seyitler Kimya23,64-1,50-5,78
Silverline Endüstri5,36-1,11-37,67
Sinpaş GMYO4,156,14-0,72
Smartiks Yazılım5,690,00-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii26,981,582,45
Söktaş4,89-0,81-3,93
Sönmez Filament40,00-0,74-43,02
Sönmez Pamuklu15,98-2,56-33,42
Sumaş Suni Tahta62,00-3,0520,98
Şeker Fin. Kir.6,50-2,261,56
Şekerbank1,11-0,89-26,49
Şişe Cam7,81-0,269,09
Şok Marketler Ticaret10,94-1,08-13,31
T. Halk Bankası4,631,31-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,76-2,08-33,16
T.S.K.B.1,370,74-21,56
T.Tuborg18,20-1,250,72
Taç Tarım Ürünleri23,200,87120,32
Tat Gıda8,85-0,56-23,45
TAV Havalimanları23,94-0,5012,39
Taze Kuru Gıda220,00-2,001,71
Tek-Art Turizm1,78-0,56-11,88
Tekfen Holding15,18-1,17-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,13-1,52-17,67
Temapol Polimer Plastik14,27-2,6624,09
TGS Dış Ticaret12,35-3,14-2,83
Tofaş Oto. Fab.29,743,34-3,79
Torunlar GMYO3,432,08-12,05
Trabzon Liman35,50-1,0610,52
Trabzonspor Sportif2,620,777,38
Trend GMYO7,23-0,82-42,48
TSKB GMYO3,91-2,01-32,00
Tuğçelik12,15-6,9750,37
Tukaş6,870,73-29,10
Turcas Petrol4,349,87-10,52
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,44-0,84

Turkcell16,100,752,59
Tümosan Motor ve Traktör18,491,3731,41
Tüpraş101,502,94-6,02
Türk Hava Yolları13,651,195,73
Türk İlaç Serum38,34-3,96

Türk Prysmian Kablo12,27-3,311,72
Türk Telekom6,96-0,43-16,30
Türk Traktör181,30-1,046,42
Türker Proje Gayrimenkul139,10-0,5023,21
Türkiye Sigorta5,25-1,32-15,02
Ufuk Yatırım12,18-2,40-9,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,49-2,395,90
Ulusoy Elektrik57,300,1711,59
Ulusoy Un Sanayi5,341,714,94
Umpaş Holding1,40-1,41-46,36
Uşak Seramik2,152,38-8,12
Utopya Turizm26,10-10,00-32,73
Uzertaş Boya40,16-4,38-29,05
Ülker Bisküvi21,680,65-2,86
Vakıf Fin. Kir.9,85-3,24131,22
Vakıf GMYO2,240,45-32,74
Vakıf Yat. Ort.5,76-1,54-21,74
Vakıflar Bankası3,58-0,28-23,99
Vakko Tekstil13,009,98107,46
Vanet Gıda5,460,18-29,37
Verusa Holding54,05-0,9219,84
Verusaturk Girisim25,140,3292,20
Vestel31,220,7148,24
Vestel Beyaz Eşya49,42-1,1624,33
Viking Kağıt5,91-1,83-34,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,557,7347,19
Yapı ve Kredi Bank.2,210,00-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,35-2,851,34
Yataş15,36-1,226,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,909,86-11,36
Yeni Gimat GMYO13,69-0,4418,10
Yeşil GMYO1,175,41-15,22
Yeşil Yapı1,382,99-25,00
Yeşil Yatırım Holding81,254,17-14,79
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30

-6,74
Yonga Mobilya24,301,25-18,43
Yükselen Çelik5,411,883,41
Yünsa13,831,32-0,44
Ziraat Gayrimenkul1,620,62

Zorlu Enerji2,117,11-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi
'Made in Türkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
"Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 19:19:54. #1.16#

title