Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.849,00 -0,34 48,60 İş Bankası (C) 5,31 -1,85 -17,16 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,98 -2,69 4,74 İş Girişim 11,85 5,80 211,84 İş GMYO 2,06 -1,44 17,05 İş Y. Men. Değ. 9,85 -0,91 144,61 İş Yat. Ort. 3,08 -0,65 91,15 İşbir Holding 2.676,30 0,00 522,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -1,74 82,26 İttifak Holding 8,30 2,98 123,12 İz Hayvancılık Tarım 8,30 3,88 217,22 İzmir Demir Çelik 22,00 6,90 168,62 İzmir Fırça 7,05 5,54 291,67 Jantsa Jant Sanayi 182,00 -1,03 242,18 Kafein Yazılım 18,23 -0,44 64,15 Kaplamin 19,20 3,84 245,95 Kardemir (A) 5,64 -0,88 112,83 Kardemir (B) 3,79 -1,56 43,56 Kardemir (D) 3,66 -1,35 37,59 Karel Elektronik 18,96 -2,17 30,49 Karsan Otomotiv 3,02 -1,63 91,14 Karsu Tekstil 5,91 -1,50 82,41 Kartonsan 763,10 0,61 97,52 Katmerciler Ekipman 9,26 9,98 141,15 Kent Gıda 330,00 10,00 1321,10 Kerevitaş Gıda 7,52 9,94 130,67 Kervansaray Yat. Holding 2,18 -9,92 296,36 Kiler GMYO 12,34 9,98 225,59 Klimasan Klima 16,70 1,15 -21,28 Koç Holding 14,99 -1,25 -25,08 Konfrut Gıda 17,40 4,44 122,51 Konya Çimento 519,80 0,74 91,60 Kordsa Teknik Tekstil 12,30 -3,15 -3,27 Koza Altın 79,25 -1,43 7,02 Koza Madencilik 13,20 -2,00 31,61 Körfez GMYO 6,68 9,87 179,50 Kristal Kola 2,27 -0,44 50,33 Kron Telekomünikasyon 26,92 -1,46 111,64 Kuştur Kuşadası Turizm 132,00 -9,59 462,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -3,77 105,12 Kütahya Porselen 29,86 1,22 351,06 Lider Faktoring 3,55 -3,53 93,46 Link Bilgisayar 41,58 0,14 131,15 Logo Yazılım 99,80 -2,25 64,14 Lokman Hekim Sağlık 11,69 0,78 103,82 Lüks Kadife 33,00 -3,34 281,94 Makina Takım 2,78 -3,81 47,87 Marka Yatırım Holding 3,23 9,86 173,73 Marmaris Altınyunus 86,80 -3,34 22,25 Marshall 377,00 3,09 693,02 Martı GMYO 2,34 0,43 131,68 Martı Otel 1,46 3,55 60,44 Mavi Giyim 43,00 4,98 -25,73 Mazhar Zorlu Holding 19,85 0,97 64,19 Mega Polietilen 11,07 -1,77 772,72 Menderes Tekstil 3,37 -3,16 157,25 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 85,80 5,21 341,36 Merko Gıda 22,90 9,99 2080,95 Metemtur Otelcilik 10,70 -2,37 501,12 Metro Holding 2,43 0,41 76,09 Metro Petrol ve Tesisleri 3,95 -2,47 101,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -1,20 -53,87 Migros Ticaret 44,00 4,41 81,67 Milpa 5,52 -3,50 152,05 Mistral GMYO 4,60 4,55 143,39 MLP Sağlık 18,71 4,76 16,94 MMC San. ve Tic. Yat. 7,72 -0,77 577,19 Mondi Tire Kutsan 7,18 1,84 73,43 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,38 -4,05 201,73 Net Holding 3,43 8,20 31,92 Netaş Telekom. 20,90 -1,88 60,03 Niğbaş Niğde Beton 36,90 1,10 495,16 Nuh Çimento 25,42 -0,63 131,41 Nurol GMYO 7,25 -4,35 103,08 Odaş Elektrik 3,52 -3,03 143,48 Olmuksan-IP 11,68 -8,03 356,08 Orge Enerji Elektrik 7,91 -3,77 59,48 Orma Orman Mahsulleri 14,22 -10,00 415,22 Osmanlı Menkul 24,72 -1,28 492,06 Ostim Endüstriyel Yat 4,39 -4,15 161,31 Otokar 150,00 1,35 2,01 Oyak Çimento 8,26 -2,13 50,25 Oyak Yat. Ort. 6,41 -0,31 177,65 Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 4,92 65,76 Özak GMYO 4,38 -3,74 70,43 Özbal Çelik Boru 6,89 1,32 327,46 Özderici GMYO 2,45 -3,54 56,05 Özerden Plastik 8,31 -3,48 264,47 Panora GMYO 6,14 -0,65 9,61 Papilon Savunma 16,88 -0,71 119,04 Park Elek.Madencilik 5,27 -1,68 72,79 Parsan 20,38 -1,64 20,31 Pegasus 46,06 -2,12 -46,69 Peker GMYO 2,71 4,23 199,66 Penguen Gıda 6,71 10,00 633,02 Pera GMYO 2,36 5,83 151,06 Pergamon Dış Ticaret 17,08 -0,41 120,74 Petkim 4,70 -3,09 23,36 Petrokent Turizm 700,00 2,94 446,45 Pınar Et ve Un 25,30 2,02 178,35 Pınar Su 8,10 2,02 249,14 Pınar Süt 22,44 -1,32 77,96 Plastikkart 12,57 -4,70 35,60 Polisan Holding 4,34 6,37 43,82 Politeknik Metal 392,20 9,98 415,56 Prizma Press Matbaacılık 7,05 1,44 63,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,05 10,10 QNB Finans Fin. Kir. 129,60 -4,00 0,39 QNB Finansbank 69,40 -4,28 85,07 Ral Yatırım Holding 5,70 0,00 117,19 Ray Sigorta 18,26 10,00 433,92 Reysaş GMYO 5,03 -1,57 9,59 Reysaş Lojistik 7,40 -2,89 68,95 Rhea Girişim 2,84 1,43 138,66 Rodrigo Tekstil 9,13 3,63 404,42 Royal Halı 3,37 -0,88 145,99 RTA Laboratuvarları 45,64 9,98 1867,24 Sabancı Holding 8,34 -2,11 -8,55 Safkar Ege Soğutmacılık 5,82 -0,34 166,97 Sanel Mühendislik 3,51 -2,23 19,63 Sanifoam Sünger 8,32 3,87 66,40 Sanko Pazarlama 7,97 -0,50 9,39 Saray Matbaacılık 4,97 -1,39 284,44 Sarkuysan 7,16 -3,37 125,34 Sasa Polyester 16,89 -1,11 118,50 Say Yenilenebilir Enerji 9,34 -0,64 316,96 Sekuro Plastik 10,95 6,93 104,29 Selçuk Ecza Deposu 9,76 0,31 63,63 Selçuk Gıda 4,02 -9,87 273,01 Senkron Güvenlik 3,50 1,16 28,21 Serve Film Prodüksiyon 14,95 1,36 840,25 Servet GMYO 38,00 -6,17 347,06 Seyitler Kimya 12,14 2,19 78,79 Silverline Endüstri 4,65 2,42 115,28 Sinpaş GMYO 2,44 0,41 110,34 Smartiks Yazılım 8,80 0,57 -10,30 Sodaş Sodyum Sanayii 27,60 -8,73 617,59 Söktaş 4,65 -3,12 173,45 Sönmez Filament 19,62 -0,81 302,05 Sönmez Pamuklu 16,05 -1,77 226,22 Sumaş Suni Tahta 38,64 -4,26 293,77 Şeker Fin. Kir. 4,44 0,45 -7,11 Şekerbank 1,73 -2,26 32,06 Şişe Cam 6,72 -0,59 32,01 Şok Marketler 12,79 3,23 18,87 T. Halk Bankası 5,05 -0,59 -14,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,40 6,29 45,41 T.S.K.B. 1,18 0,85 -2,48 T.Tuborg 18,07 -2,90 51,85 Taç Tarım Ürünleri 13,45 0,15 331,09 Tat Gıda 12,25 0,49 101,36 TAV Havalimanları 15,16 -1,56 -44,19 Taze Kuru Gıda 325,00 -10,00 4388,95 Tek-Art Turizm 1,73 -3,35 37,30 Tekfen Holding 15,27 -2,37 -15,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,09 1,00 116,43 Temapol Polimer Plastik 10,19 -1,26 95,21 TGS Dış Ticaret 9,36 -2,40 100,43 Tofaş Oto. Fab. 27,30 -0,29 17,16 Torunlar GMYO 4,07 -3,10 48,00 Trabzon Liman 35,84 -0,22 242,19 Trabzonspor Sportif 4,69 -1,26 118,14 Trend GMYO 7,06 0,28 220,91 TSKB GMYO 3,38 -3,70 253,93 Tuğçelik 7,62 -2,18 92,91 Tukaş 11,69 3,00 -5,34 Turcas Petrol 5,28 0,00 97,75 Turkcell 16,48 -2,49 19,42 Tümosan Motor ve Traktör 11,64 -1,19 81,59 Tüpraş 81,25 -2,81 -35,92 Türk Hava Yolları 10,50 -1,59 -27,39 Türk Prysmian Kablo 14,26 -3,58 452,61 Türk Telekom 7,40 -0,54 2,56 Türk Traktör 119,50 3,37 125,85 Türker Proje Gayrimenkul 95,25 -7,07 126,79 Türkiye Sigorta 6,08 -1,78 179,18 Ufuk Yatırım 14,82 9,45 474,42 Ulaşlar Turizm Yat. 2,96 1,02 217,64 Ulusoy Elektrik 54,10 3,05 103,38 Ulusoy Un Sanayi 11,30 5,90 195,81 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,26 -4,64 86,24 Utopya Turizm 20,30 -2,87 312,60 Uzertaş Boya 40,44 -9,97 1721,62 Ülker Bisküvi 24,20 -0,82 8,23 Vakıf Fin. Kir. 4,13 -3,28 95,04 Vakıf GMYO 3,94 -1,75 127,62 Vakıf Yat. Ort. 8,42 -4,64 362,35 Vakıflar Bankası 4,05 -0,98 -26,50 Vakko Tekstil 6,13 -1,61 35,02 Vanet Gıda 14,64 9,99 923,78 Verusa Holding 44,30 1,61 138,81 Verusaturk Girisim 9,20 -1,39 74,94 Vestel 18,33 -0,60 45,25 Vestel Beyaz Eşya 34,56 2,61 63,80 Viking Kağıt 7,22 1,40 286,10 Yapı Kredi Koray GMYO 4,70 0,64 94,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -1,38 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 61,30 -9,99 879,85 Yataş 9,60 1,91 30,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 -3,60 165,84 Yeni Gimat GMYO 13,08 -0,46 9,26 Yeşil GMYO 1,08 -1,82 68,75 Yeşil Yapı 1,23 -1,60 86,36 Yeşil Yatırım Holding 30,68 4,35 173,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -2,60 409,34 Yonga Mobilya 36,64 0,77 296,86 Yükselen Çelik 7,31 0,41 138,50 Yünsa 14,60 1,18 45,02 Zorlu Enerji 2,96 -3,27 81,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara