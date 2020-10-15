Borsada günlük işlemler (2)
15.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.849,00
|-0,34
|48,60
|İş Bankası (C)
|5,31
|-1,85
|-17,16
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,98
|-2,69
|4,74
|İş Girişim
|11,85
|5,80
|211,84
|İş GMYO
|2,06
|-1,44
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|9,85
|-0,91
|144,61
|İş Yat. Ort.
|3,08
|-0,65
|91,15
|İşbir Holding
|2.676,30
|0,00
|522,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-1,74
|82,26
|İttifak Holding
|8,30
|2,98
|123,12
|İz Hayvancılık Tarım
|8,30
|3,88
|217,22
|İzmir Demir Çelik
|22,00
|6,90
|168,62
|İzmir Fırça
|7,05
|5,54
|291,67
|Jantsa Jant Sanayi
|182,00
|-1,03
|242,18
|Kafein Yazılım
|18,23
|-0,44
|64,15
|Kaplamin
|19,20
|3,84
|245,95
|Kardemir (A)
|5,64
|-0,88
|112,83
|Kardemir (B)
|3,79
|-1,56
|43,56
|Kardemir (D)
|3,66
|-1,35
|37,59
|Karel Elektronik
|18,96
|-2,17
|30,49
|Karsan Otomotiv
|3,02
|-1,63
|91,14
|Karsu Tekstil
|5,91
|-1,50
|82,41
|Kartonsan
|763,10
|0,61
|97,52
|Katmerciler Ekipman
|9,26
|9,98
|141,15
|Kent Gıda
|330,00
|10,00
|1321,10
|Kerevitaş Gıda
|7,52
|9,94
|130,67
|Kervansaray Yat. Holding
|2,18
|-9,92
|296,36
|Kiler GMYO
|12,34
|9,98
|225,59
|Klimasan Klima
|16,70
|1,15
|-21,28
|Koç Holding
|14,99
|-1,25
|-25,08
|Konfrut Gıda
|17,40
|4,44
|122,51
|Konya Çimento
|519,80
|0,74
|91,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,30
|-3,15
|-3,27
|Koza Altın
|79,25
|-1,43
|7,02
|Koza Madencilik
|13,20
|-2,00
|31,61
|Körfez GMYO
|6,68
|9,87
|179,50
|Kristal Kola
|2,27
|-0,44
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|26,92
|-1,46
|111,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|132,00
|-9,59
|462,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-3,77
|105,12
|Kütahya Porselen
|29,86
|1,22
|351,06
|Lider Faktoring
|3,55
|-3,53
|93,46
|Link Bilgisayar
|41,58
|0,14
|131,15
|Logo Yazılım
|99,80
|-2,25
|64,14
|Lokman Hekim Sağlık
|11,69
|0,78
|103,82
|Lüks Kadife
|33,00
|-3,34
|281,94
|Makina Takım
|2,78
|-3,81
|47,87
|Marka Yatırım Holding
|3,23
|9,86
|173,73
|Marmaris Altınyunus
|86,80
|-3,34
|22,25
|Marshall
|377,00
|3,09
|693,02
|Martı GMYO
|2,34
|0,43
|131,68
|Martı Otel
|1,46
|3,55
|60,44
|Mavi Giyim
|43,00
|4,98
|-25,73
|Mazhar Zorlu Holding
|19,85
|0,97
|64,19
|Mega Polietilen
|11,07
|-1,77
|772,72
|Menderes Tekstil
|3,37
|-3,16
|157,25
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|85,80
|5,21
|341,36
|Merko Gıda
|22,90
|9,99
|2080,95
|Metemtur Otelcilik
|10,70
|-2,37
|501,12
|Metro Holding
|2,43
|0,41
|76,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,95
|-2,47
|101,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-1,20
|-53,87
|Migros Ticaret
|44,00
|4,41
|81,67
|Milpa
|5,52
|-3,50
|152,05
|Mistral GMYO
|4,60
|4,55
|143,39
|MLP Sağlık
|18,71
|4,76
|16,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,72
|-0,77
|577,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,18
|1,84
|73,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,38
|-4,05
|201,73
|Net Holding
|3,43
|8,20
|31,92
|Netaş Telekom.
|20,90
|-1,88
|60,03
|Niğbaş Niğde Beton
|36,90
|1,10
|495,16
|Nuh Çimento
|25,42
|-0,63
|131,41
|Nurol GMYO
|7,25
|-4,35
|103,08
|Odaş Elektrik
|3,52
|-3,03
|143,48
|Olmuksan-IP
|11,68
|-8,03
|356,08
|Orge Enerji Elektrik
|7,91
|-3,77
|59,48
|Orma Orman Mahsulleri
|14,22
|-10,00
|415,22
|Osmanlı Menkul
|24,72
|-1,28
|492,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,39
|-4,15
|161,31
|Otokar
|150,00
|1,35
|2,01
|Oyak Çimento
|8,26
|-2,13
|50,25
|Oyak Yat. Ort.
|6,41
|-0,31
|177,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|4,92
|65,76
|Özak GMYO
|4,38
|-3,74
|70,43
|Özbal Çelik Boru
|6,89
|1,32
|327,46
|Özderici GMYO
|2,45
|-3,54
|56,05
|Özerden Plastik
|8,31
|-3,48
|264,47
|Panora GMYO
|6,14
|-0,65
|9,61
|Papilon Savunma
|16,88
|-0,71
|119,04
|Park Elek.Madencilik
|5,27
|-1,68
|72,79
|Parsan
|20,38
|-1,64
|20,31
|Pegasus
|46,06
|-2,12
|-46,69
|Peker GMYO
|2,71
|4,23
|199,66
|Penguen Gıda
|6,71
|10,00
|633,02
|Pera GMYO
|2,36
|5,83
|151,06
|Pergamon Dış Ticaret
|17,08
|-0,41
|120,74
|Petkim
|4,70
|-3,09
|23,36
|Petrokent Turizm
|700,00
|2,94
|446,45
|Pınar Et ve Un
|25,30
|2,02
|178,35
|Pınar Su
|8,10
|2,02
|249,14
|Pınar Süt
|22,44
|-1,32
|77,96
|Plastikkart
|12,57
|-4,70
|35,60
|Polisan Holding
|4,34
|6,37
|43,82
|Politeknik Metal
|392,20
|9,98
|415,56
|Prizma Press Matbaacılık
|7,05
|1,44
|63,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,05
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,60
|-4,00
|0,39
|QNB Finansbank
|69,40
|-4,28
|85,07
|Ral Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|117,19
|Ray Sigorta
|18,26
|10,00
|433,92
|Reysaş GMYO
|5,03
|-1,57
|9,59
|Reysaş Lojistik
|7,40
|-2,89
|68,95
|Rhea Girişim
|2,84
|1,43
|138,66
|Rodrigo Tekstil
|9,13
|3,63
|404,42
|Royal Halı
|3,37
|-0,88
|145,99
|RTA Laboratuvarları
|45,64
|9,98
|1867,24
|Sabancı Holding
|8,34
|-2,11
|-8,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,82
|-0,34
|166,97
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-2,23
|19,63
|Sanifoam Sünger
|8,32
|3,87
|66,40
|Sanko Pazarlama
|7,97
|-0,50
|9,39
|Saray Matbaacılık
|4,97
|-1,39
|284,44
|Sarkuysan
|7,16
|-3,37
|125,34
|Sasa Polyester
|16,89
|-1,11
|118,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,34
|-0,64
|316,96
|Sekuro Plastik
|10,95
|6,93
|104,29
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|0,31
|63,63
|Selçuk Gıda
|4,02
|-9,87
|273,01
|Senkron Güvenlik
|3,50
|1,16
|28,21
|Serve Film Prodüksiyon
|14,95
|1,36
|840,25
|Servet GMYO
|38,00
|-6,17
|347,06
|Seyitler Kimya
|12,14
|2,19
|78,79
|Silverline Endüstri
|4,65
|2,42
|115,28
|Sinpaş GMYO
|2,44
|0,41
|110,34
|Smartiks Yazılım
|8,80
|0,57
|-10,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,60
|-8,73
|617,59
|Söktaş
|4,65
|-3,12
|173,45
|Sönmez Filament
|19,62
|-0,81
|302,05
|Sönmez Pamuklu
|16,05
|-1,77
|226,22
|Sumaş Suni Tahta
|38,64
|-4,26
|293,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,44
|0,45
|-7,11
|Şekerbank
|1,73
|-2,26
|32,06
|Şişe Cam
|6,72
|-0,59
|32,01
|Şok Marketler
|12,79
|3,23
|18,87
|T. Halk Bankası
|5,05
|-0,59
|-14,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,40
|6,29
|45,41
|T.S.K.B.
|1,18
|0,85
|-2,48
|T.Tuborg
|18,07
|-2,90
|51,85
|Taç Tarım Ürünleri
|13,45
|0,15
|331,09
|Tat Gıda
|12,25
|0,49
|101,36
|TAV Havalimanları
|15,16
|-1,56
|-44,19
|Taze Kuru Gıda
|325,00
|-10,00
|4388,95
|Tek-Art Turizm
|1,73
|-3,35
|37,30
|Tekfen Holding
|15,27
|-2,37
|-15,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,09
|1,00
|116,43
|Temapol Polimer Plastik
|10,19
|-1,26
|95,21
|TGS Dış Ticaret
|9,36
|-2,40
|100,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,30
|-0,29
|17,16
|Torunlar GMYO
|4,07
|-3,10
|48,00
|Trabzon Liman
|35,84
|-0,22
|242,19
|Trabzonspor Sportif
|4,69
|-1,26
|118,14
|Trend GMYO
|7,06
|0,28
|220,91
|TSKB GMYO
|3,38
|-3,70
|253,93
|Tuğçelik
|7,62
|-2,18
|92,91
|Tukaş
|11,69
|3,00
|-5,34
|Turcas Petrol
|5,28
|0,00
|97,75
|Turkcell
|16,48
|-2,49
|19,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,64
|-1,19
|81,59
|Tüpraş
|81,25
|-2,81
|-35,92
|Türk Hava Yolları
|10,50
|-1,59
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|14,26
|-3,58
|452,61
|Türk Telekom
|7,40
|-0,54
|2,56
|Türk Traktör
|119,50
|3,37
|125,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|95,25
|-7,07
|126,79
|Türkiye Sigorta
|6,08
|-1,78
|179,18
|Ufuk Yatırım
|14,82
|9,45
|474,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,96
|1,02
|217,64
|Ulusoy Elektrik
|54,10
|3,05
|103,38
|Ulusoy Un Sanayi
|11,30
|5,90
|195,81
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,26
|-4,64
|86,24
|Utopya Turizm
|20,30
|-2,87
|312,60
|Uzertaş Boya
|40,44
|-9,97
|1721,62
|Ülker Bisküvi
|24,20
|-0,82
|8,23
|Vakıf Fin. Kir.
|4,13
|-3,28
|95,04
|Vakıf GMYO
|3,94
|-1,75
|127,62
|Vakıf Yat. Ort.
|8,42
|-4,64
|362,35
|Vakıflar Bankası
|4,05
|-0,98
|-26,50
|Vakko Tekstil
|6,13
|-1,61
|35,02
|Vanet Gıda
|14,64
|9,99
|923,78
|Verusa Holding
|44,30
|1,61
|138,81
|Verusaturk Girisim
|9,20
|-1,39
|74,94
|Vestel
|18,33
|-0,60
|45,25
|Vestel Beyaz Eşya
|34,56
|2,61
|63,80
|Viking Kağıt
|7,22
|1,40
|286,10
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,70
|0,64
|94,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-1,38
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|61,30
|-9,99
|879,85
|Yataş
|9,60
|1,91
|30,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-3,60
|165,84
|Yeni Gimat GMYO
|13,08
|-0,46
|9,26
|Yeşil GMYO
|1,08
|-1,82
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,23
|-1,60
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|30,68
|4,35
|173,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|-2,60
|409,34
|Yonga Mobilya
|36,64
|0,77
|296,86
|Yükselen Çelik
|7,31
|0,41
|138,50
|Yünsa
|14,60
|1,18
|45,02
|Zorlu Enerji
|2,96
|-3,27
|81,60
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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