Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
07.08.2019 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.786,70
|20,00
|211,08
|İş Bankası (B)
|17.600,00
|3,91
|475,13
|İş Bankası (C)
|5,90
|-1,17
|30,24
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|-5,76
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,28
|-5,79
|-50,76
|İş Girişim
|2,55
|-2,30
|25,00
|İş GMYO
|0,91
|-3,19
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|3,40
|-1,45
|84,10
|İş Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|76,13
|İşbir Holding
|360,00
|-2,70
|160,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|-3,03
|-61,90
|İttifak Holding
|5,80
|-0,85
|87,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,80
|-2,44
|-27,16
|İzmir Demir Çelik
|1,56
|-0,64
|-6,02
|İzmir Fırça
|1,60
|-3,61
|-22,71
|İzocam
|23,78
|-0,83
|11,02
|Jantsa Jant Sanayi
|31,34
|-1,45
|21,42
|Kafein Yazılım
|6,70
|-2,76
|-2,73
|Kapital Yat. Holding
|1,78
|0,00
|-37,98
|Kaplamin
|5,61
|8,51
|55,83
|Kardemir (A)
|1,96
|-4,39
|14,51
|Kardemir (B)
|1,98
|-3,88
|15,05
|Kardemir (D)
|2,05
|-3,30
|-0,28
|Karel Elektronik
|6,80
|-2,72
|63,07
|Karsan Otomotiv
|1,10
|-3,51
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,78
|-0,56
|42,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|0,00
|34,86
|Kartonsan
|306,50
|-1,45
|-3,91
|Katmerciler Ekipman
|2,41
|-2,03
|-19,90
|Kent Gıda
|120,10
|-1,23
|0,92
|Kerevitaş Gıda
|2,08
|-0,95
|15,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,95
|4,84
|11,43
|Klimasan Klima
|10,91
|0,09
|181,19
|Koç Holding
|17,82
|-2,62
|28,68
|Konfrut Gıda
|32,60
|-0,31
|36,52
|Konya Çimento
|174,30
|-2,13
|-2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,37
|-2,99
|20,18
|Koza Altın
|59,00
|1,90
|15,01
|Koza Madencilik
|7,52
|-1,05
|4,16
|Körfez GMYO
|1,41
|-1,40
|15,57
|Kristal Kola
|0,86
|-1,15
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|-1,53
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,46
|2,09
|63,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|0,88
|Kütahya Porselen
|4,83
|-0,62
|6,15
|Lider Faktoring
|2,16
|-2,70
|-4,00
|Link Bilgisayar
|9,77
|-2,98
|17,43
|Logo Yazılım
|41,20
|0,05
|51,81
|Lokman Hekim Sağlık
|3,55
|-3,01
|-21,11
|Lüks Kadife
|4,72
|-1,67
|-2,68
|Makina Takım
|1,32
|-1,49
|-14,29
|Mardin Çimento
|2,79
|-0,71
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|-3,03
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,80
|-1,05
|7,06
|Marshall
|26,88
|2,67
|6,58
|Martı GMYO
|0,67
|-4,29
|3,08
|Martı Otel
|0,67
|-2,90
|15,52
|Mavi Giyim
|39,40
|0,25
|22,28
|Mazhar Zorlu Holding
|5,48
|1,29
|43,83
|Mega Polietilen
|1,74
|-0,57
|-14,71
|Menderes Tekstil
|0,70
|-4,11
|-2,78
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,60
|-2,93
|110,35
|Merko Gıda
|0,73
|0,00
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-2,10
|33,33
|Metro Holding
|1,09
|-1,80
|43,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,17
|-1,68
|6,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|0,00
|10,17
|Migros Ticaret
|17,11
|2,52
|14,83
|Milpa
|1,43
|2,88
|0,05
|Mistral GMYO
|1,20
|-2,44
|-21,57
|MLP Sağlık
|11,75
|-2,41
|9,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-0,65
|-17,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.042,80
|Net Holding
|1,55
|-0,64
|-20,92
|Netaş Telekom.
|7,26
|-2,29
|12,38
|Niğbaş Niğde Beton
|11,25
|0,45
|181,25
|Nuh Çimento
|6,16
|-0,96
|-11,11
|Nurol GMYO
|2,37
|-2,07
|12,86
|Odaş Elektrik
|1,43
|0,00
|1,56
|Olmuksan-IP
|3,32
|-0,60
|-1,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|-1,47
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|0,00
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,32
|0,00
|-23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|-0,99
|-7,41
|Otokar
|124,00
|-0,64
|44,37
|Oyak Yat. Ort.
|2,34
|-8,24
|47,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,82
|-2,67
|78,43
|Özak GMYO
|1,52
|-0,65
|4,89
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-1,56
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,82
|2,50
|-65,11
|Özerden Plastik
|2,68
|-0,74
|9,94
|Panora GMYO
|4,20
|-0,24
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|-5,90
|19,09
|Parsan
|13,16
|-4,91
|50,23
|Pegasus
|48,70
|0,08
|112,48
|Peker GMYO
|3,66
|5,17
|-55,50
|Penguen Gıda
|1,42
|-2,74
|31,48
|Pera GMYO
|0,58
|0,00
|-24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|7,00
|-2,23
|14,61
|Petkim
|3,64
|-2,67
|-7,56
|Petrokent Turizm
|78,00
|-0,32
|13,54
|Pınar Et ve Un
|6,60
|-0,45
|48,75
|Pınar Su
|1,35
|1,50
|8,00
|Pınar Süt
|7,55
|-2,08
|21,44
|Plastikkart
|3,30
|4,10
|22,22
|Polisan Holding
|2,17
|-6,06
|-28,02
|Politeknik Metal
|63,00
|1,94
|79,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,05
|2,35
|96,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.081,10
|-0,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,16
|0,24
|-38,82
|QNB Finansbank
|6,47
|-1,97
|-28,19
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|-0,41
|166,30
|Ray Sigorta
|2,16
|-0,92
|55,40
|Reysaş GMYO
|0,97
|0,00
|40,58
|Reysaş Lojistik
|0,92
|-2,13
|24,32
|Rhea Girişim
|0,68
|-2,86
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|4,87
|0,41
|156,32
|Royal Halı
|0,83
|1,22
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-0,75
|-24,14
|Sabancı Holding
|9,18
|-1,82
|26,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|-2,34
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|4,11
|0,98
|6,75
|Sanel Mühendislik
|4,85
|1,25
|122,48
|Sanifoam Sünger
|1,86
|-0,53
|48,80
|Sanko Pazarlama
|2,25
|-4,26
|13,40
|Saray Matbaacılık
|1,34
|2,29
|34,00
|Sarkuysan
|3,45
|-1,71
|9,78
|Sasa Polyester
|6,07
|-1,46
|5,64
|Say Reklamcılık
|0,93
|1,09
|-1,06
|Sekuro Plastik
|2,56
|-1,92
|-13,51
|Selçuk Ecza Deposu
|4,50
|-0,22
|65,53
|Selçuk Gıda
|1,84
|4,55
|38,35
|Senkron Güvenlik
|2,17
|-1,36
|117,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|-7,60
|-18,97
|Servet GMYO
|4,32
|0,47
|-8,09
|Seyitler Kimya
|5,00
|0,00
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,19
|-3,25
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,77
|1,32
|108,11
|Smartiks Yazılım
|2,60
|-1,52
|Soda Sanayii
|5,78
|-4,78
|-14,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,15
|0,42
|28,86
|Söktaş
|1,86
|1,09
|46,46
|Sönmez Filament
|5,09
|-1,17
|63,14
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|-1,14
|10,90
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|-0,97
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|9,84
|46,45
|Şekerbank
|0,94
|-3,09
|-14,55
|Şişe Cam
|4,34
|-4,82
|-20,84
|Şok Marketler
|10,80
|-1,37
|0,47
|T. Halk Bankası
|5,59
|-3,29
|-20,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,10
|-7,50
|-34,70
|T.S.K.B.
|0,85
|-1,16
|4,94
|T.Tuborg
|8,19
|-1,92
|3,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,67
|-3,17
|-27,47
|Tat Gıda
|4,79
|0,42
|25,39
|TAV Havalimanları
|24,50
|-2,23
|11,41
|Taze Kuru Gıda
|5,26
|-1,87
|-22,65
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|21,34
|-4,30
|8,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,09
|-5,86
|-29,63
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|1,00
|-0,65
|TGS Dış Ticaret
|3,67
|4,56
|56,17
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|-0,79
|21,20
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,55
|21,85
|Trabzon Liman
|7,08
|-0,98
|2,93
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|-3,64
|-22,97
|Trakya Cam
|2,51
|-3,46
|-13,12
|Trend GMYO
|1,29
|-3,73
|1,57
|TSKB GMYO
|0,76
|-3,80
|-7,32
|Tuğçelik
|2,30
|-1,29
|7,98
|Tukaş
|4,40
|-1,35
|165,06
|Turcas Petrol
|1,48
|-3,27
|4,96
|Turkcell
|12,00
|-3,07
|-1,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,95
|-3,66
|-12,22
|Tüpraş
|136,50
|-0,58
|30,83
|Türk Hava Yolları
|11,97
|-3,23
|-25,70
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|-2,55
|10,75
|Türk Telekom
|5,41
|-0,18
|38,72
|Türk Traktör
|36,44
|-1,41
|4,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,82
|0,00
|-25,89
|Ufuk Yatırım
|1,55
|12,32
|35,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|0,66
|33,33
|Ulusoy Elektrik
|25,16
|-0,55
|57,64
|Ulusoy Un Sanayi
|2,43
|-6,18
|16,83
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,02
|-1,92
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,10
|-2,21
|-24,39
|Uzertaş Boya
|1,14
|0,88
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,80
|-0,84
|28,15
|Ünye Çimento
|2,63
|-0,45
|-21,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|-3,97
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,71
|-2,84
|-12,16
|Vakıf Yat. Ort.
|2,19
|11,73
|44,08
|Vakıflar Bankası
|4,63
|-2,32
|18,72
|Vakko Tekstil
|3,00
|-2,60
|15,01
|Vanet Gıda
|1,60
|-3,61
|23,08
|Verusa Holding
|14,73
|-0,20
|-11,27
|Verusaturk Girisim
|3,16
|0,00
|-4,53
|Vestel
|9,78
|-0,91
|76,22
|Vestel Beyaz Eşya
|15,90
|-1,36
|62,78
|Viking Kağıt
|0,97
|-2,02
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|-2,52
|-9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|0,76
|65,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,71
|-6,55
|-2,87
|Yataş
|5,25
|3,55
|17,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,78
|-3,70
|-17,02
|Yeni Gimat GMYO
|8,49
|1,68
|18,24
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,80
|-2,10
|1,77
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.426,70
|10,35
|Yonga Mobilya
|6,99
|-1,83
|7,69
|Yünsa
|3,83
|-1,79
|-8,26
|Zorlu Enerji
|1,17
|-3,31
|-4,88
(Son)
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