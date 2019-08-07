07.08.2019 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 142.786,70 20,00 211,08 İş Bankası (B) 17.600,00 3,91 475,13 İş Bankası (C) 5,90 -1,17 30,24 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 -5,76 208,63 İş Fin.Kir. 2,28 -5,79 -50,76 İş Girişim 2,55 -2,30 25,00 İş GMYO 0,91 -3,19 -15,74 İş Y. Men. Değ. 3,40 -1,45 84,10 İş Yat. Ort. 1,30 0,00 76,13 İşbir Holding 360,00 -2,70 160,87 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -3,03 -61,90 İttifak Holding 5,80 -0,85 87,10 İz Hayvancılık Tarım 4,80 -2,44 -27,16 İzmir Demir Çelik 1,56 -0,64 -6,02 İzmir Fırça 1,60 -3,61 -22,71 İzocam 23,78 -0,83 11,02 Jantsa Jant Sanayi 31,34 -1,45 21,42 Kafein Yazılım 6,70 -2,76 -2,73 Kapital Yat. Holding 1,78 0,00 -37,98 Kaplamin 5,61 8,51 55,83 Kardemir (A) 1,96 -4,39 14,51 Kardemir (B) 1,98 -3,88 15,05 Kardemir (D) 2,05 -3,30 -0,28 Karel Elektronik 6,80 -2,72 63,07 Karsan Otomotiv 1,10 -3,51 -14,06 Karsu Tekstil 1,78 -0,56 42,40 Karsusan Su Ürünleri San. 4,99 0,00 34,86 Kartonsan 306,50 -1,45 -3,91 Katmerciler Ekipman 2,41 -2,03 -19,90 Kent Gıda 120,10 -1,23 0,92 Kerevitaş Gıda 2,08 -0,95 15,56 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,95 4,84 11,43 Klimasan Klima 10,91 0,09 181,19 Koç Holding 17,82 -2,62 28,68 Konfrut Gıda 32,60 -0,31 36,52 Konya Çimento 174,30 -2,13 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 11,37 -2,99 20,18 Koza Altın 59,00 1,90 15,01 Koza Madencilik 7,52 -1,05 4,16 Körfez GMYO 1,41 -1,40 15,57 Kristal Kola 0,86 -1,15 -18,10 Kron Telekomünikasyon 9,00 -1,53 3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 22,46 2,09 63,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -0,87 0,88 Kütahya Porselen 4,83 -0,62 6,15 Lider Faktoring 2,16 -2,70 -4,00 Link Bilgisayar 9,77 -2,98 17,43 Logo Yazılım 41,20 0,05 51,81 Lokman Hekim Sağlık 3,55 -3,01 -21,11 Lüks Kadife 4,72 -1,67 -2,68 Makina Takım 1,32 -1,49 -14,29 Mardin Çimento 2,79 -0,71 0,47 Marka Yatırım Holding 0,64 -3,03 3,23 Marmaris Altınyunus 18,80 -1,05 7,06 Marshall 26,88 2,67 6,58 Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08 Martı Otel 0,67 -2,90 15,52 Mavi Giyim 39,40 0,25 22,28 Mazhar Zorlu Holding 5,48 1,29 43,83 Mega Polietilen 1,74 -0,57 -14,71 Menderes Tekstil 0,70 -4,11 -2,78 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,60 -2,93 110,35 Merko Gıda 0,73 0,00 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,40 -2,10 33,33 Metro Holding 1,09 -1,80 43,42 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -1,68 6,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 0,00 10,17 Migros Ticaret 17,11 2,52 14,83 Milpa 1,43 2,88 0,05 Mistral GMYO 1,20 -2,44 -21,57 MLP Sağlık 11,75 -2,41 9,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,54 -0,65 -17,20 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Net Holding 1,55 -0,64 -20,92 Netaş Telekom. 7,26 -2,29 12,38 Niğbaş Niğde Beton 11,25 0,45 181,25 Nuh Çimento 6,16 -0,96 -11,11 Nurol GMYO 2,37 -2,07 12,86 Odaş Elektrik 1,43 0,00 1,56 Olmuksan-IP 3,32 -0,60 -1,48 Orge Enerji Elektrik 3,35 -1,47 7,37 Orma Orman Mahsulleri 1,14 0,00 -5,00 Osmanlı Menkul 1,32 0,00 -23,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41 Otokar 124,00 -0,64 44,37 Oyak Yat. Ort. 2,34 -8,24 47,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 -2,67 78,43 Özak GMYO 1,52 -0,65 4,89 Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70 Özderici GMYO 0,82 2,50 -65,11 Özerden Plastik 2,68 -0,74 9,94 Panora GMYO 4,20 -0,24 14,23 Park Elek.Madencilik 2,87 -5,90 19,09 Parsan 13,16 -4,91 50,23 Pegasus 48,70 0,08 112,48 Peker GMYO 3,66 5,17 -55,50 Penguen Gıda 1,42 -2,74 31,48 Pera GMYO 0,58 0,00 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 7,00 -2,23 14,61 Petkim 3,64 -2,67 -7,56 Petrokent Turizm 78,00 -0,32 13,54 Pınar Et ve Un 6,60 -0,45 48,75 Pınar Su 1,35 1,50 8,00 Pınar Süt 7,55 -2,08 21,44 Plastikkart 3,30 4,10 22,22 Polisan Holding 2,17 -6,06 -28,02 Politeknik Metal 63,00 1,94 79,66 Prizma Press Matbaacılık 3,05 2,35 96,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.081,10 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 4,16 0,24 -38,82 QNB Finansbank 6,47 -1,97 -28,19 Ral Yatırım Holding 4,90 -0,41 166,30 Ray Sigorta 2,16 -0,92 55,40 Reysaş GMYO 0,97 0,00 40,58 Reysaş Lojistik 0,92 -2,13 24,32 Rhea Girişim 0,68 -2,86 3,03 Rodrigo Tekstil 4,87 0,41 156,32 Royal Halı 0,83 1,22 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,32 -0,75 -24,14 Sabancı Holding 9,18 -1,82 26,93 Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 -2,34 7,73 Salix Yatırım Holding 4,11 0,98 6,75 Sanel Mühendislik 4,85 1,25 122,48 Sanifoam Sünger 1,86 -0,53 48,80 Sanko Pazarlama 2,25 -4,26 13,40 Saray Matbaacılık 1,34 2,29 34,00 Sarkuysan 3,45 -1,71 9,78 Sasa Polyester 6,07 -1,46 5,64 Say Reklamcılık 0,93 1,09 -1,06 Sekuro Plastik 2,56 -1,92 -13,51 Selçuk Ecza Deposu 4,50 -0,22 65,53 Selçuk Gıda 1,84 4,55 38,35 Senkron Güvenlik 2,17 -1,36 117,00 Serve Film Prodüksiyon 1,58 -7,60 -18,97 Servet GMYO 4,32 0,47 -8,09 Seyitler Kimya 5,00 0,00 29,87 Silverline Endüstri 1,19 -3,25 -11,19 Sinpaş GMYO 0,77 1,32 108,11 Smartiks Yazılım 2,60 -1,52 Soda Sanayii 5,78 -4,78 -14,56 Sodaş Sodyum Sanayii 7,15 0,42 28,86 Söktaş 1,86 1,09 46,46 Sönmez Filament 5,09 -1,17 63,14 Sönmez Pamuklu 3,46 -1,14 10,90 Sumaş Suni Tahta 6,10 -0,97 -8,90 Şeker Fin. Kir. 4,13 9,84 46,45 Şekerbank 0,94 -3,09 -14,55 Şişe Cam 4,34 -4,82 -20,84 Şok Marketler 10,80 -1,37 0,47 T. Halk Bankası 5,59 -3,29 -20,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,10 -7,50 -34,70 T.S.K.B. 0,85 -1,16 4,94 T.Tuborg 8,19 -1,92 3,23 Taç Tarım Ürünleri 3,67 -3,17 -27,47 Tat Gıda 4,79 0,42 25,39 TAV Havalimanları 24,50 -2,23 11,41 Taze Kuru Gıda 5,26 -1,87 -22,65 Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29 Tekfen Holding 21,34 -4,30 8,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,09 -5,86 -29,63 Temapol Polimer Plastik 3,04 1,00 -0,65 TGS Dış Ticaret 3,67 4,56 56,17 Tofaş Oto. Fab. 18,80 -0,79 21,20 Torunlar GMYO 1,84 0,55 21,85 Trabzon Liman 7,08 -0,98 2,93 Trabzonspor Sportif 1,06 -3,64 -22,97 Trakya Cam 2,51 -3,46 -13,12 Trend GMYO 1,29 -3,73 1,57 TSKB GMYO 0,76 -3,80 -7,32 Tuğçelik 2,30 -1,29 7,98 Tukaş 4,40 -1,35 165,06 Turcas Petrol 1,48 -3,27 4,96 Turkcell 12,00 -3,07 -1,40 Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -3,66 -12,22 Tüpraş 136,50 -0,58 30,83 Türk Hava Yolları 11,97 -3,23 -25,70 Türk Prysmian Kablo 1,91 -2,55 10,75 Türk Telekom 5,41 -0,18 38,72 Türk Traktör 36,44 -1,41 4,41 Türker Proje Gayrimenkul 23,82 0,00 -25,89 Ufuk Yatırım 1,55 12,32 35,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 0,66 33,33 Ulusoy Elektrik 25,16 -0,55 57,64 Ulusoy Un Sanayi 2,43 -6,18 16,83 Umpaş Holding 0,40 0,00 -27,27 Uşak Seramik 1,02 -1,92 -8,11 Utopya Turizm 3,10 -2,21 -24,39 Uzertaş Boya 1,14 0,88 90,00 Ülker Bisküvi 18,80 -0,84 28,15 Ünye Çimento 2,63 -0,45 -21,39 Vakıf Fin. Kir. 1,45 -3,97 -18,54 Vakıf GMYO 1,71 -2,84 -12,16 Vakıf Yat. Ort. 2,19 11,73 44,08 Vakıflar Bankası 4,63 -2,32 18,72 Vakko Tekstil 3,00 -2,60 15,01 Vanet Gıda 1,60 -3,61 23,08 Verusa Holding 14,73 -0,20 -11,27 Verusaturk Girisim 3,16 0,00 -4,53 Vestel 9,78 -0,91 76,22 Vestel Beyaz Eşya 15,90 -1,36 62,78 Viking Kağıt 0,97 -2,02 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -2,52 -9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,65 0,76 65,62 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,71 -6,55 -2,87 Yataş 5,25 3,55 17,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,78 -3,70 -17,02 Yeni Gimat GMYO 8,49 1,68 18,24 Yeşil GMYO 0,27 -3,57 0,00 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,80 -2,10 1,77 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.426,70 10,35 Yonga Mobilya 6,99 -1,83 7,69 Yünsa 3,83 -1,79 -8,26 Zorlu Enerji 1,17 -3,31 -4,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)