Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|103.734,00
|20,00
|126,00
|İş Bankası (B)
|10.989,60
|20,00
|259,11
|İş Bankası (C)
|5,84
|3,91
|28,92
|İş Bankası (Kur.)
|100.000,10
|105,75
|İş Fin.Kir.
|7,79
|0,52
|68,25
|İş Girişim
|3,13
|5,74
|53,43
|İş GMYO
|0,97
|1,04
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,40
|0,42
|29,95
|İş Yat. Ort.
|0,81
|2,53
|9,74
|İşbir Holding
|166,80
|1,65
|20,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-64,29
|İttifak Holding
|4,80
|0,63
|54,84
|İz Hayvancılık Tarım
|4,20
|-1,41
|-36,27
|İzmir Demir Çelik
|1,72
|0,58
|3,61
|İzmir Fırça
|1,73
|0,58
|-16,43
|İzocam
|20,52
|0,59
|-4,20
|Jantsa Jant Sanayi
|27,86
|0,29
|0,22
|Kafein Yazılım
|6,90
|1,77
|0,18
|Kapital Yat. Holding
|1,84
|-1,08
|-35,89
|Kaplamin
|3,43
|-0,87
|-4,72
|Kardemir (A)
|2,39
|2,14
|31,32
|Kardemir (B)
|2,34
|1,74
|27,87
|Kardemir (D)
|2,41
|1,26
|10,55
|Karel Elektronik
|6,77
|7,97
|62,35
|Karsan Otomotiv
|1,52
|2,01
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,29
|1,57
|3,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,94
|-0,83
|60,54
|Kartonsan
|320,10
|0,03
|0,35
|Katmerciler Ekipman
|4,49
|0,22
|-23,51
|Kent Gıda
|133,30
|2,07
|12,02
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|1,97
|-13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|3,85
|-22,86
|Kiler GMYO
|2,09
|-0,48
|19,43
|Klimasan Klima
|6,82
|0,59
|72,22
|Koç Holding
|16,45
|1,29
|18,78
|Konfrut Gıda
|27,82
|5,06
|16,50
|Konya Çimento
|181,70
|0,33
|2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|-0,09
|19,44
|Koza Altın
|42,90
|1,85
|-16,37
|Koza Madencilik
|5,73
|1,06
|-20,64
|Körfez GMYO
|1,25
|-2,34
|2,46
|Kristal Kola
|0,81
|0,00
|-22,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,00
|0,00
|-8,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,46
|4,98
|27,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|-4,11
|23,89
|Kütahya Porselen
|4,35
|5,07
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,18
|0,00
|-3,11
|Link Bilgisayar
|13,14
|-1,28
|57,93
|Logo Yazılım
|37,68
|1,29
|38,84
|Lokman Hekim Sağlık
|4,35
|-0,46
|-3,33
|Lüks Kadife
|4,19
|0,48
|-13,61
|Makina Takım
|1,34
|0,00
|-12,99
|Mardin Çimento
|3,28
|0,61
|0,61
|Marka Yatırım Holding
|0,61
|3,39
|-1,61
|Marmaris Altınyunus
|16,30
|0,74
|-7,18
|Marshall
|23,60
|0,68
|-6,42
|Martı GMYO
|0,65
|0,00
|0,00
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|37,98
|2,10
|17,88
|Mazhar Zorlu Holding
|3,69
|-2,64
|-3,15
|Mega Polietilen
|2,04
|0,49
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,68
|1,49
|-5,56
|Mensa
|0,21
|0,00
|50,00
|Merit Turizm
|8,97
|1,36
|49,75
|Merko Gıda
|0,66
|-1,49
|-34,65
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-4,49
|-2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,00
|1,90
|Metro Holding
|0,76
|-1,30
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,34
|0,75
|13,56
|Migros Ticaret
|13,84
|0,87
|-7,11
|Milpa
|1,45
|0,00
|1,45
|Mistral GMYO
|1,23
|-2,38
|-19,61
|MLP Sağlık
|11,83
|-2,07
|10,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|7,00
|-2,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,99
|1,53
|6,99
|Net Holding
|1,69
|0,60
|-13,78
|Netaş Telekom.
|7,53
|-0,40
|16,56
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|-1,37
|80,00
|Nuh Çimento
|7,14
|-0,14
|-7,75
|Nurol GMYO
|2,17
|-0,46
|3,33
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,30
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,83
|-0,52
|13,65
|Orge Enerji Elektrik
|3,17
|1,60
|1,60
|Orma Orman Mahsulleri
|1,27
|-6,62
|5,83
|Osmanlı Menkul
|1,56
|-1,89
|-9,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|0,00
|0,00
|Otokar
|109,00
|3,81
|26,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-31,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,11
|-2,63
|8,82
|Özak GMYO
|2,57
|0,00
|21,80
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|0,00
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,83
|-1,19
|-64,68
|Özerden Plastik
|2,92
|0,69
|16,80
|Panora GMYO
|4,10
|-4,87
|8,47
|Park Elek.Madencilik
|2,40
|3,00
|-0,41
|Parsan
|10,06
|0,90
|14,84
|Pegasus
|30,32
|3,20
|32,29
|Peker GMYO
|3,76
|0,80
|-54,28
|Penguen Gıda
|1,42
|0,71
|31,48
|Pera GMYO
|0,50
|2,04
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,85
|-0,58
|12,16
|Petkim
|4,57
|1,33
|-9,33
|Petrokent Turizm
|68,90
|-0,14
|0,29
|Pınar Et ve Un
|7,04
|0,14
|37,50
|Pınar Su
|1,31
|2,34
|4,80
|Pınar Süt
|7,20
|-0,28
|8,76
|Plastikkart
|3,89
|2,64
|44,07
|Polisan Holding
|3,24
|1,89
|6,27
|Politeknik Metal
|42,14
|-0,71
|20,17
|Prizma Press Matbaacılık
|1,70
|0,00
|9,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,73
|1,72
|-30,44
|QNB Finansbank
|6,67
|0,00
|-25,97
|Ral Yatırım Holding
|3,30
|1,54
|79,35
|Ray Sigorta
|2,17
|0,00
|56,12
|Reysaş GMYO
|0,95
|7,95
|37,68
|Reysaş Lojistik
|0,72
|1,41
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,72
|-1,37
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|-1,80
|43,68
|Royal Halı
|1,37
|-1,44
|38,38
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|1,47
|-20,69
|Sabancı Holding
|7,95
|4,06
|9,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|0,47
|14,55
|Salix Yatırım Holding
|2,49
|-2,35
|-35,32
|Sanel Mühendislik
|2,51
|0,80
|15,14
|Sanifoam Sünger
|1,94
|0,00
|55,20
|Sanko Pazarlama
|2,26
|4,15
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,07
|-0,93
|7,00
|Sarkuysan
|3,29
|0,00
|-3,52
|Sasa Polyester
|8,21
|0,74
|0,24
|Say Reklamcılık
|0,84
|0,00
|-10,64
|Sekuro Plastik
|2,96
|0,34
|0,00
|Selçuk Ecza Deposu
|3,91
|1,30
|40,14
|Selçuk Gıda
|1,54
|1,32
|15,79
|Senkron Güvenlik
|4,77
|0,42
|377,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,44
|1,24
|25,13
|Servet GMYO
|4,01
|1,52
|-14,68
|Seyitler Kimya
|3,65
|-0,82
|-5,19
|Silverline Endüstri
|1,17
|1,74
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,44
|7,32
|18,92
|Soda Sanayii
|7,35
|1,10
|3,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,15
|2,76
|28,86
|Söktaş
|1,57
|1,29
|23,62
|Sönmez Filament
|3,32
|-0,60
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,17
|0,32
|1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,28
|0,00
|4,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,22
|4,55
|14,18
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-3,64
|Şişe Cam
|5,95
|1,02
|4,94
|Şok Marketler
|9,12
|-1,08
|-15,16
|T. Halk Bankası
|6,36
|2,58
|-9,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,58
|-1,55
|-22,93
|T.S.K.B.
|0,76
|0,00
|-6,17
|T.Tuborg
|8,55
|0,00
|7,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,67
|-0,27
|-27,47
|Tat Gıda
|4,24
|-0,24
|10,99
|TAV Havalimanları
|24,00
|1,10
|9,14
|Taze Kuru Gıda
|5,92
|-0,50
|-12,94
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|24,34
|1,84
|23,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,55
|0,39
|-14,14
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|0,70
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,74
|0,37
|16,60
|Tofaş Oto. Fab.
|18,10
|-2,22
|16,69
|Torunlar GMYO
|2,34
|0,43
|54,97
|Trabzon Liman
|9,27
|0,65
|10,49
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|-1,09
|-33,87
|Trakya Cam
|3,33
|0,60
|9,90
|Trend GMYO
|1,39
|1,46
|9,45
|TSKB GMYO
|0,77
|0,00
|-6,10
|Tuğçelik
|2,15
|0,47
|0,94
|Tukaş
|3,89
|2,37
|134,34
|Turcas Petrol
|1,47
|5,76
|4,26
|Turkcell
|12,87
|1,82
|5,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|0,46
|-3,11
|Tüpraş
|132,00
|3,86
|26,51
|Türk Hava Yolları
|14,35
|2,94
|-10,92
|Türk Prysmian Kablo
|1,98
|0,00
|12,50
|Türk Telekom
|4,41
|0,46
|13,08
|Türk Traktör
|31,22
|0,71
|-10,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,02
|1,20
|-15,93
|Ufuk Yatırım
|1,14
|0,00
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|-0,71
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|19,95
|0,55
|25,00
|Ulusoy Un Sanayi
|2,42
|0,83
|16,35
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,04
|4,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|6,60
|0,00
|60,98
|Uzertaş Boya
|1,02
|-3,77
|70,00
|Ülker Bisküvi
|19,00
|0,00
|29,52
|Ünye Çimento
|3,16
|1,28
|-8,93
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|2,14
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,88
|0,53
|-5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|1,72
|-22,37
|Vakıflar Bankası
|4,40
|2,33
|12,82
|Vakko Tekstil
|2,94
|1,59
|12,71
|Vanet Gıda
|1,47
|2,80
|13,08
|Verusa Holding
|20,28
|-1,07
|22,17
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,64
|-4,83
|Vestel
|13,32
|0,53
|140,00
|Vestel Beyaz Eşya
|17,32
|0,00
|44,09
|Viking Kağıt
|1,03
|1,98
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|1,38
|-14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,54
|0,00
|-8,96
|Yataş
|4,74
|0,85
|6,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,84
|0,00
|-10,64
|Yeni Gimat GMYO
|8,84
|0,45
|10,09
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|8,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,75
|0,46
|-9,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.106,90
|-5,94
|-4,19
|Yonga Mobilya
|6,38
|-0,47
|-3,33
|Yünsa
|4,42
|0,00
|5,87
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,61
|2,44
(Son)
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