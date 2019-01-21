Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|3.000,00
|1,69
|-1,97
|İş Bankası (C)
|5,10
|0,00
|12,58
|İş Bankası (Kur.)
|50.050,00
|-1,86
|2,98
|İş Fin.Kir.
|4,90
|1,45
|5,83
|İş Girişim
|1,85
|-1,07
|-9,31
|İş GMYO
|1,01
|-0,98
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,47
|4,22
|19,90
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|146,00
|0,00
|5,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|2,90
|-15,48
|İttifak Holding
|3,05
|0,00
|-1,61
|İz Hayvancılık Tarım
|3,04
|-1,30
|-53,87
|İzmir Demir Çelik
|1,83
|-1,08
|10,24
|İzmir Fırça
|1,89
|0,53
|-8,70
|İzocam
|21,64
|-0,28
|1,03
|Jantsa Jant Sanayi
|29,56
|1,30
|6,33
|Kafein Yazılım
|6,94
|-0,43
|-0,29
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|3,17
|-9,41
|Kaplamin
|3,57
|2,29
|-0,83
|Kardemir (A)
|1,97
|-1,50
|8,24
|Kardemir (B)
|1,98
|-1,49
|8,20
|Kardemir (D)
|2,39
|0,42
|9,63
|Karel Elektronik
|4,75
|0,00
|13,91
|Karsan Otomotiv
|1,45
|-5,23
|13,28
|Karsu Tekstil
|1,16
|0,00
|-7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,35
|-2,33
|-9,46
|Kartonsan
|350,10
|0,03
|7,29
|Katmerciler Ekipman
|5,95
|-1,33
|1,36
|Kent Gıda
|119,90
|0,08
|0,76
|Kerevitaş Gıda
|1,79
|-1,65
|-0,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|12,50
|2,86
|Kiler GMYO
|1,85
|1,09
|5,71
|Klimasan Klima
|4,18
|-0,95
|5,56
|Koç Holding
|15,78
|-2,71
|11,13
|Konfrut Gıda
|24,00
|-0,33
|0,50
|Konya Çimento
|177,60
|-1,44
|-0,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|1,34
|-7,26
|Koza Altın
|54,45
|0,93
|6,14
|Koza Madencilik
|7,28
|-1,62
|0,83
|Körfez GMYO
|1,19
|0,85
|-2,46
|Kristal Kola
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|8,43
|-1,40
|-3,10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,66
|0,38
|-2,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|0,00
|11,50
|Kütahya Porselen
|4,37
|0,46
|-3,96
|Lider Faktoring
|2,27
|0,89
|0,89
|Link Bilgisayar
|8,73
|1,51
|4,93
|Logo Yazılım
|30,00
|-1,12
|10,54
|Lokman Hekim Sağlık
|4,55
|1,11
|1,11
|Lüks Kadife
|5,32
|1,53
|9,69
|Makina Takım
|1,50
|0,67
|-2,60
|Mardin Çimento
|3,53
|1,15
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,60
|-0,68
|0,23
|Marshall
|25,06
|-0,87
|-0,63
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|0,00
|Martı Otel
|0,58
|1,75
|0,00
|Mavi Giyim
|32,00
|3,43
|-0,68
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|0,00
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,20
|1,85
|7,84
|Menderes Tekstil
|0,76
|1,33
|5,56
|Mensa
|0,40
|0,00
|185,71
|Merit Turizm
|6,00
|1,52
|0,17
|Merko Gıda
|1,51
|5,59
|49,50
|Metal Gayrimenkul
|1,07
|2,88
|22,99
|Metemtur Otelcilik
|1,21
|16,35
|15,24
|Metro Holding
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,00
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|3,33
|5,08
|Migros Ticaret
|14,93
|-1,19
|0,20
|Milpa
|1,63
|-1,21
|9,40
|Mistral GMYO
|1,60
|0,00
|4,58
|MLP Sağlık
|10,55
|1,93
|-1,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|0,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,92
|-0,52
|3,23
|Net Holding
|1,85
|2,78
|-5,61
|Netaş Telekom.
|6,92
|-2,12
|7,12
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|4,48
|75,00
|Nuh Çimento
|7,36
|-1,74
|-4,91
|Nurol GMYO
|2,24
|2,28
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,97
|8,84
|39,91
|Olmuksan-IP
|3,41
|-1,45
|1,19
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|0,91
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-0,87
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,61
|2,55
|-6,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-0,93
|-1,85
|Otokar
|102,00
|-0,10
|15,58
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|0,98
|0,98
|Özak GMYO
|2,10
|-0,47
|-0,47
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|20,00
|-4,35
|Özderici GMYO
|0,76
|-19,15
|-67,66
|Özerden Plastik
|2,99
|6,41
|19,60
|Panora GMYO
|4,20
|0,48
|0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|-1,59
|2,90
|Parsan
|8,14
|-0,49
|-7,08
|Pegasus
|24,60
|0,65
|7,33
|Peker GMYO
|3,20
|5,96
|-61,09
|Penguen Gıda
|1,43
|2,14
|32,41
|Pera GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|8,86
|-1,01
|-1,01
|Petkim
|5,45
|2,44
|8,13
|Petrokent Turizm
|66,25
|0,38
|-3,57
|Pınar Et ve Un
|5,28
|0,57
|3,13
|Pınar Su
|1,26
|0,00
|0,80
|Pınar Süt
|6,18
|0,82
|-6,65
|Plastikkart
|2,93
|-4,56
|8,52
|Polisan Holding
|7,40
|1,37
|18,40
|Politeknik Metal
|35,42
|0,40
|-1,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|-0,63
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,53
|0,46
|-3,97
|QNB Finansbank
|9,00
|-0,44
|-0,11
|Ral Yatırım Holding
|1,90
|2,70
|3,26
|Ray Sigorta
|1,54
|3,36
|10,79
|Reysaş GMYO
|0,73
|-3,95
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,84
|-1,18
|13,51
|Rhea Girişim
|0,61
|0,00
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,16
|-0,92
|13,68
|Royal Halı
|1,35
|-3,57
|36,36
|RTA Laboratuvarları
|1,66
|-1,19
|-4,60
|Sabancı Holding
|8,28
|-2,01
|10,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,24
|-0,44
|14,29
|Salix Yatırım Holding
|3,54
|-0,84
|-8,05
|Sanel Mühendislik
|2,49
|1,22
|14,22
|Sanifoam Sünger
|1,37
|2,24
|9,60
|Sanko Pazarlama
|2,28
|0,00
|-1,30
|Saray Matbaacılık
|1,01
|1,00
|1,00
|Sarkuysan
|3,40
|-0,29
|-0,29
|Sasa Polyester
|8,41
|1,57
|2,69
|Say Reklamcılık
|0,96
|2,13
|2,13
|Sekuro Plastik
|3,03
|1,00
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,18
|0,32
|13,98
|Selçuk Gıda
|1,20
|-2,44
|-9,77
|Senkron Güvenlik
|3,58
|6,55
|258,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|0,00
|0,51
|Servet GMYO
|4,00
|11,73
|-14,89
|Seyitler Kimya
|3,72
|3,33
|-3,38
|Silverline Endüstri
|1,35
|-2,17
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,20
|-0,69
|1,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,30
|-2,93
|0,00
|Söktaş
|1,22
|0,83
|-3,94
|Sönmez Filament
|3,25
|-0,61
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,24
|0,62
|3,85
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-0,15
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,79
|2,57
|-1,06
|Şekerbank
|1,17
|1,74
|6,36
|Şişe Cam
|5,80
|0,87
|2,29
|Şok Marketler
|10,44
|1,66
|-2,88
|T. Halk Bankası
|7,80
|-1,02
|11,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,04
|-0,88
|-3,43
|T.S.K.B.
|0,78
|-1,27
|-3,70
|T.Tuborg
|9,10
|-1,62
|-3,50
|Taç Tarım Ürünleri
|3,81
|0,00
|-24,70
|Tat Gıda
|4,23
|-0,47
|10,73
|TAV Havalimanları
|25,26
|1,69
|5,60
|Taze Kuru Gıda
|6,50
|-2,55
|-4,41
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|22,86
|-0,09
|10,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,13
|-1,26
|5,39
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|-0,34
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|2,22
|-1,33
|-5,53
|Tofaş Oto. Fab.
|17,92
|-0,61
|6,04
|Torunlar GMYO
|1,76
|2,33
|16,56
|Trabzon Liman
|8,77
|-0,45
|4,53
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|-6,29
|-3,25
|Trakya Cam
|3,23
|-0,31
|6,60
|Trend GMYO
|1,30
|0,78
|2,36
|TSKB GMYO
|0,72
|-1,37
|-12,20
|Tuğçelik
|2,18
|-0,91
|2,35
|Tukaş
|2,14
|-2,73
|28,92
|Turcas Petrol
|1,46
|1,39
|3,55
|Turkcell
|14,15
|-0,63
|16,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|-1,05
|4,22
|Tüpraş
|129,20
|-0,62
|10,71
|Türk Hava Yolları
|14,54
|0,69
|-9,75
|Türk Prysmian Kablo
|1,87
|-1,06
|6,25
|Türk Telekom
|4,10
|1,23
|5,13
|Türk Traktör
|35,50
|-2,10
|1,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,70
|-1,92
|1,74
|Ufuk Yatırım
|1,18
|-0,84
|3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|0,85
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|16,82
|-0,12
|5,39
|Ulusoy Un Sanayi
|2,20
|0,46
|5,77
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|0,96
|0,00
|-13,51
|Utopya Turizm
|4,60
|-9,80
|12,20
|Uzertaş Boya
|0,91
|19,74
|51,67
|Ülker Bisküvi
|15,85
|-2,76
|8,04
|Ünye Çimento
|3,49
|1,16
|0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|0,00
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,24
|2,75
|12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|-1,61
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,24
|-1,62
|8,72
|Vakko Tekstil
|2,86
|1,06
|4,38
|Vanet Gıda
|1,53
|2,68
|17,69
|Verusa Holding
|16,06
|0,88
|-3,25
|Verusaturk Girisim
|3,09
|-0,64
|-6,65
|Vestel
|5,91
|0,00
|6,49
|Vestel Beyaz Eşya
|11,80
|0,25
|-1,83
|Viking Kağıt
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|0,00
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|-1,67
|10,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|0,00
|-0,36
|Yataş
|4,56
|0,00
|2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,47
|2,67
|5,48
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|0,61
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.248,00
|0,00
|2,23
|Yonga Mobilya
|6,50
|-2,99
|-1,52
|Yünsa
|4,63
|-2,73
|6,19
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,00
|3,25
(Son)
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