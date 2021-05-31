Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,09 -1,30 -21,32 Acıpayam Selüloz 17,22 -0,40 0,58 Adel Kalemcilik 21,54 1,32 -37,08 Adese Gayrimenkul 1,40 -7,28 -50,00 Afyon Çimento 4,14 4,02 -18,98 Ak Enerji 1,44 0,00 -34,84 Akbank 5,20 0,19 -23,05 Akçansa 18,64 4,25 15,76 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -3,35 -28,01 Akfen GMYO 4,28 0,71 -11,93 Akın Tekstil 37,24 -0,16 17,25 Akiş GMYO 1,91 3,80 -31,60 Akmerkez GMYO 40,98 -1,44 -34,38 Aksa 16,10 -1,47 16,54 Aksa Enerji 12,90 -1,00 73,39 Aksigorta 8,14 1,75 -6,42 Aksu Enerji 5,38 -0,19 -28,72 Alarko Carrıer 296,10 -1,95 -18,85 Alarko GMYO 22,14 0,18 -12,60 Alarko Holding 9,90 -1,20 16,18 Albaraka Türk 1,59 0,00 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 25,32 -2,91 -14,63 Alkim Kağıt 15,63 2,16 20,75 Alkim Kimya 15,62 -0,76 10,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 -1,41 -4,11 Altınyunus Çeşme 76,00 3,83 52,12 Anadolu Efes 22,86 -0,70 7,02 Anadolu Grubu Holding 22,58 -1,89 -13,57 Anadolu Hayat Emek. 9,16 -0,33 13,99 Anadolu Isuzu 19,33 1,20 7,39 Anadolu Sigorta 6,65 -1,77 -7,90 Anel Elektrik 3,32 -0,90 4,73 Arçelik 31,60 -1,19 11,04 ARD Bilişim Teknolojileri 49,56 -1,86 3,08 Arena Bilgisayar 41,46 -0,86 21,69 Armada Bilgisayar 44,10 -3,84 -10,15 Arsan Tekstil 5,34 1,33 32,33 Arzum Ev Aletleri 19,54 2,04 -20,63 Aselsan 14,90 -0,93 -18,36 Ata GMYO 3,78 2,44 -31,40 Atakule GMYO 2,31 0,00 -8,33 Atlantis Yatırım Holding 4,35 0,69 -21,76 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,68 -15,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,06 0,85 8,39 Avrasya GMYO 2,76 1,85 5,37 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 8,50 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 7,14 -0,14 19,00 Aydem Enerji 7,46 -2,61 Ayen Enerji 5,78 0,70 6,84 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,68 2,96 109,94 Aygaz 14,06 -0,64 -0,89 Bagfaş 23,76 0,59 18,80 Bak Ambalaj 22,04 -4,01 9,11 Balatacılar Balatacılık 5,99 9,91 -27,31 Bantaş Ambalaj 5,93 -3,42 26,44 Banvit 57,50 -0,69 10,58 Baştaş Başkent Çimento 14,90 1,36 -14,22 Batı Çimento 12,43 -0,40 163,91 Batısöke Çimento 2,55 2,41 4,51 Bayrak Taban Sanayi 12,02 5,25 13,29 Bera Holding 25,44 -5,78 25,44 Berkosan Yalıtım 10,28 1,08 15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 5,62 -4,10 39,11 Beyaz Filo 9,24 -1,91 -9,23 Bilici Yatırım 17,81 -3,05 168,22 Bim Mağazalar 63,95 -0,47 -10,30 Biotrend Çevre ve Enerji 17,80 0,39 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,44 9,91 -29,48 Bizim Mağazaları 12,26 -1,61 -20,18 Borusan Mannesmann 28,58 2,00 2,81 Borusan Yat. Paz. 346,90 -1,78 -23,64 Bosch Fren Sistemleri 865,00 -0,96 -29,66 Bossa 25,08 -2,34 40,50 Brisa 22,80 1,69 17,75 Burçelik 20,40 -0,58 -2,95 Burçelik Vana 25,80 -1,68 -48,05 Bursa Çimento 3,92 3,70 -21,25 Carrefoursa 40,36 -1,85 -43,79 Casa Emtia Petrol 144,20 -0,55 36,04 Ceo Event Medya 10,84 -0,55 68,58 Coca Cola İçecek 79,40 2,12 25,02 Cosmos Yat. Holding 9,08 -8,28 12,66 Credıtwest Faktorıng 3,23 1,57 -44,97 Çan2 Termik 8,66 0,70 Çelebi 286,10 3,10 56,75 Çelik Halat 6,57 9,87 -27,78 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 14,02 -0,14 -10,76 Çimbeton 246,30 0,94 -16,93 Çimentaş 33,52 0,06 -7,30 Çimsa 23,50 4,07 32,02 Çuhadaroğlu Metal 7,90 3,27 3,85 Dagi Giyim 2,06 -0,48 -39,53 Dagi Yatırım Holding 11,90 0,34 -7,75 Dardanel 20,42 -2,39 -39,04 Datagate Bilgisayar 12,55 4,58 -22,10 Demısaş Döküm 6,72 -1,32 3,78 Denge Holding 4,55 -6,19 -16,97 Deniz GMYO 1,84 -1,60 -0,11 Derimod 9,95 -1,97 2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,77 -2,70 -34,58 Desa Deri 10,45 -3,95 7,29 Despec Bilgisayar 10,13 0,10 -22,43 Deva Holding 25,82 -1,97 7,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,95 -2,05 10,90 Diriteks Diriliş Tekstil 5,19 -0,19 39,14 Ditaş Doğan 17,78 9,48 36,71 DO-CO 769,60 0,23 22,16 Doğan Burda 13,08 -0,46 -41,71 Doğan Holding 2,94 0,00 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -2,07 1,33 Doğusan 5,12 2,20 16,89 Doğuş GMYO 9,00 -2,17 10,16 Doğuş Otomotiv 26,12 -0,76 -4,40 Döktaş Dökümcülük 34,98 6,97 14,24 Duran Doğan Basım 11,05 2,79 5,34 Dyo Boya 12,21 -1,53 8,56 Eczacıbaşı İlaç 6,14 -0,32 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 38,10 0,26 41,54 Edip Gayrimenkul 2,26 1,35 -31,93 Ege Endüstri 1.237,40 -1,09 -25,68 Ege Gübre 201,40 2,44 40,39 Ege Profil 28,66 -2,72 -25,05 Ege Seramik 14,66 2,81 42,47 Egeplast 25,30 7,20 -24,02 Ekiz Kimya 6,19 -5,35 -13,18 Emek Elektrik 1,89 3,28 -33,81 Eminiş Ambalaj 20,98 -0,10 -43,05 Emlak Konut GMYO 1,95 3,72 -7,79 Enerjisa Enerji 10,66 -0,84 -7,55 Enka İnşaat 8,63 1,77 22,55 Erbosan 82,60 0,73 103,67 Ereğli Demir Çelik 19,23 0,10 46,39 Ersu Gıda 3,89 2,10 -21,26 Escort Teknoloji 5,39 -2,18 -17,96 Esenboğa Elektrik 28,80 6,04 51,37 Etiler Gıda 6,30 -0,32 58,29 Euro Kapital Yat. Ort. 4,95 6,45 28,57 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 1,18 -5,00 Euro Yat. Ort. 4,75 9,95 5,32 Euro Yatırım Holding 3,14 2,61 10,56 Fade Gıda 18,90 3,22 205,33 Fenerbahçe Futbol 33,90 1,68 14,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 -0,77 -12,82 F-M İzmit Piston 110,00 -1,70 -10,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,29 5,46 9,67 Ford Otosan 173,90 1,10 42,38 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,72 -1,11 -10,77 Galata Wind Enerji 4,12 0,24 Galatasaray Sportif 3,25 -1,52 -19,75 Garanti Bankası 7,99 0,13 -21,29 Garanti Faktoring 9,86 -4,27 -11,41 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,82 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 8,35 -3,47 40,90 Gediz Ambalaj 40,16 -2,57 49,85 Gentaş 4,68 -3,41 -20,16 Gersan Elektrik 5,38 -2,18 -12,38 Global Men. Değ. 6,03 1,69 0,33 Global Yat. Holding 3,34 -2,62 -28,63 Good-Year 7,15 0,00 -10,27 Göltaş Çimento 44,06 -0,09 6,79 Gözde Girişim 5,93 -1,82 -25,69 GSD Denizcilik 4,96 -0,40 -1,59 GSD Holding 1,82 0,00 -27,49 Gübre Fabrik. 61,45 -2,92 -28,59 Güler Yat. Holding 2,21 -3,91 -36,18 Halk GMYO 3,15 0,64 -1,72 Hatay Tekstil 18,99 -0,05 39,27 Hedef Girişim 2,87 0,35 13,67 Hektaş 9,42 -1,67 76,33 HUB Girişim 12,50 -2,34 -31,32 Hürriyet Gzt. 1,48 0,00 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,01 -0,20 -22,92 İdealist Danışmanlık 72,00 -0,21 434,92 İdealist GMYO 6,04 -0,17 -11,18 İhlas Ev Aletleri 1,11 1,83 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,10 10,00 -12,00 İhlas Gazetecilik 1,15 0,00 -53,32 İhlas Holding 0,60 3,45 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,72 5,88 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,68 1,21 43,78 Info Yatırım 6,10 -2,56 -5,43 İntema 41,40 -3,72 3,76 Inveo Yatırım Holding 121,00 -1,94 173,63 İpek Doğal Enerji 13,08 0,31 0,00 İskenderun Demir Çelik 12,67 0,64 40,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi