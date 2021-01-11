Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

11.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:37
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,60-0,78-1,81
Acıpayam Selüloz18,256,046,60
Adel Kalemcilik27,14-3,42-20,72
Adese Alışveriş Ticaret2,79-2,11-0,36
Afyon Çimento5,39-1,285,48
Ak Enerji2,433,409,95
Akbank7,34-2,265,92
Akçansa18,55-1,5412,15
Akdeniz Yatırım Hold.5,19-1,700,39
Akfen GMYO4,950,811,85
Akın Tekstil32,78-0,243,21
Akiş GMYO3,57-1,381,13
Akmerkez GMYO62,75-2,33-2,55
Aksa13,960,14-4,32
Aksa Enerji8,180,129,95
Aksigorta9,88-1,596,24
Aksu Enerji14,39-0,481,91
Alarko Carrıer443,801,3221,62
Alarko GMYO24,48-3,32-6,42
Alarko Holding8,96-1,323,70
Albaraka Türk1,93-1,03-0,52
Alcatel Lucent Teletaş30,88-2,154,11
Alkim Kağıt13,91-1,072,67
Alkim Kimya15,49-2,096,55
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,430,0010,96
Altınyunus Çeşme51,509,113,08
Anadolu Efes27,023,0516,57
Anadolu Grubu Holding28,380,007,42
Anadolu Hayat Emek.10,031,5215,69
Anadolu Isuzu20,561,7814,22
Anadolu Sigorta7,60-0,390,66
Anel Elektrik3,140,64-0,95
Arçelik32,501,126,91
ARD Bilişim Teknolojileri52,95-2,2210,13
Arena Bilgisayar39,808,6215,70
Armada Bilgisayar51,503,004,93
Arsan Tekstil7,38-0,401,23
Artı Yatırım Holding7,4810,0028,97
Arzum Ev Aletleri22,32-0,18-9,34
Aselsan18,92-0,163,67
Ata GMYO6,16-1,9111,80
Atakule GMYO2,651,925,16
Atlantis Yatırım Holding7,65-10,0037,59
Atlas Yat. Ort.1,812,263,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,10-0,280,44
Avrasya GMYO3,83-1,03-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,352,454,69
Avrupa Yatırım Holding6,509,988,33
Ayen Enerji5,50-1,791,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,90-0,82-3,96
Aygaz14,87-0,731,50
Bagfaş24,583,0222,90
Bak Ambalaj21,804,817,92
Balatacılar Balatacılık8,697,285,46
Bantaş Ambalaj4,80-2,832,35
Banvit49,700,00-4,42
Baştaş Başkent Çimento19,705,3513,41
Batı Çimento5,379,8214,01
Batısöke Çimento2,542,014,10
Bayrak Taban Sanayi10,27-1,44-3,20
Bera Holding19,65-3,58-3,11
Berkosan Yalıtım8,16-3,55-8,52
Beşiktaş Futbol Yat.4,20-2,553,96
Beyaz Filo10,51-1,593,24
Bilici Yatırım6,82-3,262,71
Bim Mağazalar76,20-0,263,62
Birko Mensucat1,090,00-1,80
Birlik Mensucat3,198,50-7,80
Bizim Mağazaları15,92-0,503,65
Borusan Mannesmann30,66-5,4310,29
Borusan Yat. Paz.470,00-9,622,87
Bosch Fren Sistemleri1.271,40-1,822,62
Bossa18,70-2,914,76
Brisa21,86-1,539,63
Burçelik22,121,005,23
Burçelik Vana44,980,67-9,42
Bursa Çimento11,80-0,42-1,99
Carrefoursa66,500,08-7,38
Casa Emtia Petrol121,0010,0014,15
Ceo Event Medya6,64-1,483,27
Coca Cola İçecek74,452,9013,15
Cosmos Yat. Holding9,50-9,9517,87
Credıtwest Faktorıng5,77-1,20-1,70
Çelebi174,30-3,27-4,51
Çelik Halat21,606,930,84
Çemaş Döküm2,220,003,26
Çemtaş16,112,021,31
Çimbeton419,309,9941,42
Çimentaş52,359,9844,77
Çimsa19,322,338,54
Çuhadaroğlu Metal8,615,0011,38
Dagi Giyim8,160,871,12
Dagi Yatırım Holding13,812,457,05
Dardanel30,80-0,65-8,06
Datagate Bilgisayar16,16-0,430,31
Demısaş Döküm6,521,24-1,36
Denge Holding7,00-1,6927,74
Deniz GMYO4,04-0,2518,13
Derimod9,89-1,101,54
Derlüks Deri9,653,889,41
Desa Deri10,533,138,11
Despec Bilgisayar12,92-1,90-1,07
Deva Holding26,522,719,86
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,836,109,03
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-6,399,92
Ditaş Doğan33,30-0,061,90
DO-CO599,80-2,63-4,79
Doğan Burda23,50-9,274,72
Doğan Holding3,441,4712,05
Doğtaş Kelebek Mobilya2,900,005,45
Doğusan5,489,8225,11
Doğuş GMYO9,03-2,6910,53
Doğuş Otomotiv28,782,570,14
Döktaş Dökümcülük32,04-0,374,64
Duran Doğan Basım10,52-2,050,29
Dyo Boya11,89-2,304,67
Eczacıbaşı İlaç7,620,932,14
Eczacıbaşı Yatırım36,625,5932,01
Edip Gayrimenkul3,19-3,04-3,92
Ege Endüstri1.788,50-0,393,54
Ege Gübre199,909,9637,67
Ege Profil38,66-1,481,10
Ege Seramik12,857,0824,88
Egeplast33,12-10,00-0,54
Ekiz Kimya6,900,73-3,23
Emek Elektrik5,48-0,90-7,43
Eminiş Ambalaj38,5010,004,51
Emlak Konut GMYO2,51-1,1817,29
Enerjisa Enerji12,43-3,34-0,64
Enka İnşaat8,130,3710,31
Erbosan49,006,8919,51
Ereğli Demir Çelik14,80-1,40-0,87
Ersu Gıda4,97-1,000,61
Escort Teknoloji6,42-0,77-2,28
Esenboğa Elektrik21,409,9712,45
Etiler Gıda4,000,760,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,912,091,56
Euro Trend Yat. Ort.3,410,00-5,28
Euro Yat. Ort.4,300,23-4,66
Euro Yatırım Holding3,660,2728,87
Fade Gıda6,13-0,33-0,97
Fenerbahçe Futbol40,649,9637,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,50-1,812,04
F-M İzmit Piston141,60-1,1213,92
Fonet Bilgi Teknolojileri12,28-2,00-5,76
Ford Otosan148,5010,0017,86
Formet Çelik Kapı5,3910,0013,47
Frigo Pak Gıda22,980,269,53
Galatasaray Sportif4,010,25-0,99
Garanti Bankası10,50-2,421,25
Garanti Faktoring12,659,3313,66
Garanti Yat. Ort.3,93-9,8621,67
Gedik Y. Men. Değ.13,41-4,216,43
Gediz Ambalaj29,082,328,51
Gentaş6,16-0,963,70
Gersan Elektrik6,464,875,21
Global Men. Değ.6,30-5,694,83
Global Yat. Holding5,11-0,589,19
Good-Year8,80-0,345,26
Göltaş Çimento40,24-2,28-2,47
Gözde Girişim6,98-2,65-12,53
GSD Denizcilik5,19-1,332,98
GSD Holding2,56-2,291,99
Gübre Fabrik.68,60-3,45-20,28
Güler Yat. Holding10,760,56-1,01
Halk GMYO3,28-0,912,18
Hatay Tekstil14,51-0,484,01
Hedef Girişim8,911,606,83
Hektaş26,207,5537,39
HUB Girişim19,021,554,51
Hürriyet Gzt.2,271,348,10
ICBC Turkey Bank6,98-1,697,38
İdealist Danışmanlık13,445,83-0,15
İdealist GMYO8,07-0,2518,68
İhlas Ev Aletleri1,87-1,58-0,53
İhlas Gayrimenkul1,36-2,868,80
İhlas Gazetecilik3,98-1,49-1,97
İhlas Holding1,22-0,81-1,61
İhlas Yayın Holding1,14-0,870,00
İndeks Bilgisayar19,61-3,492,51
Info Yatırım6,22-2,05-3,57
İntema39,509,97-1,00
Inveo Yatırım Holding64,109,9544,96
İpek Doğal Enerji13,761,405,20
İskenderun Demir Çelik10,12-0,490,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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