Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,95
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,33
|-2,10
|-12,08
|Adana Çimento (A)
|6,31
|-1,10
|5,17
|Adana Çimento (B)
|4,39
|-1,13
|4,03
|Adana Çimento (C)
|1,03
|-1,90
|22,62
|Adel Kalemcilik
|16,07
|-0,56
|-2,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,82
|-2,67
|-8,54
|Afyon Çimento
|5,27
|-4,36
|-32,26
|Ak Enerji
|0,70
|-2,78
|-23,08
|Akbank
|8,53
|0,59
|-9,68
|Akçansa
|9,75
|-1,52
|-4,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,75
|-9,54
|-53,63
|Akfen GMYO
|1,66
|-4,05
|-31,12
|Akın Tekstil
|8,20
|-2,38
|-41,89
|Akiş GMYO
|2,99
|-1,64
|0,45
|Akmerkez GMYO
|18,18
|0,39
|-11,14
|Aksa
|11,73
|-0,93
|-2,12
|Aksa Enerji
|3,80
|-2,31
|-7,99
|Aksigorta
|3,84
|-3,76
|26,61
|Aksu Enerji
|6,58
|-6,13
|24,16
|Alarko Carrıer
|42,10
|-6,49
|-26,81
|Alarko GMYO
|42,70
|-0,23
|-16,03
|Alarko Holding
|4,70
|-2,69
|-35,26
|Albaraka Türk
|1,34
|-2,90
|-10,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|4,90
|-5,59
|-38,60
|Alkim Kağıt
|3,63
|-10,59
|-21,70
|Alkim Kimya
|18,62
|-0,96
|-21,47
|Altınyağ
|0,63
|-3,08
|-47,33
|Altınyunus Çeşme
|4,70
|-3,89
|-6,93
|Anadolu Cam
|2,68
|1,52
|1,90
|Anadolu Efes
|25,40
|3,84
|4,96
|Anadolu Grubu Holding
|20,18
|-1,08
|-14,85
|Anadolu Hayat Emek.
|7,91
|2,73
|1,19
|Anadolu Isuzu
|9,41
|-5,14
|3,41
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,46
|43,80
|Anel Elektrik
|2,42
|-1,22
|-35,81
|Anel Telekom
|0,44
|0,00
|-12,00
|Arçelik
|16,35
|-0,49
|-21,29
|Arena Bilgisayar
|3,84
|-5,19
|-9,22
|Armada Bilgisayar
|7,13
|3,03
|5,16
|Arsan Tekstil
|1,93
|-5,39
|10,29
|Artı Yatırım Holding
|1,61
|-1,83
|71,28
|Aselsan
|23,60
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,30
|-5,43
|-20,68
|Ata GMYO
|4,04
|3,06
|-15,66
|Atakule GMYO
|1,80
|-1,64
|-12,20
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,12
|-1,75
|-19,42
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|0,00
|-8,16
|Atlas Yat. Ort.
|0,87
|-2,25
|-11,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,98
|2,04
|-4,09
|Avrasya GMYO
|1,17
|-2,50
|-25,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-1,65
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.071,90
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,09
|-0,48
|14,21
|Ayen Enerji
|3,19
|-8,86
|-33,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,66
|0,00
|-2,35
|Aygaz
|11,64
|2,11
|-19,70
|Bagfaş
|6,86
|-2,42
|-34,67
|Bak Ambalaj
|5,62
|-2,43
|9,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,46
|0,00
|-17,86
|Bantaş Ambalaj
|2,05
|-5,96
|-49,88
|Banvit
|12,05
|-5,71
|-43,74
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|-2,72
|5,63
|Batı Çimento
|6,26
|-4,86
|-36,64
|Batısöke Çimento
|1,29
|0,00
|-27,53
|Bera Holding
|2,00
|-2,44
|-35,48
|Berkosan Yalıtım
|2,03
|-9,38
|-8,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|-4,26
|-44,99
|Beyaz Filo
|19,00
|-1,09
|-74,31
|Bilici Yatırım
|1,50
|-6,83
|-2,00
|Bim Mağazalar
|70,65
|1,07
|-9,54
|Bimeks
|0,15
|0,00
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,40
|2,56
|-2,44
|Birlik Mensucat
|1,15
|-1,71
|-18,44
|Bizim Mağazaları
|6,19
|-5,64
|-19,61
|Bolu Çimento
|6,49
|-0,76
|20,63
|Bomonti Elektrik
|0,74
|1,37
|-31,48
|Borusan Mannesmann
|9,14
|-3,28
|-17,24
|Borusan Yat. Paz.
|37,94
|-6,92
|-12,07
|Bosch Fren Sistemleri
|151,00
|-3,02
|-17,57
|Bossa
|5,44
|-5,23
|34,32
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|0,13
|-13,73
|Brisa
|6,11
|-0,65
|-15,96
|Burçelik
|2,88
|-4,64
|-25,19
|Burçelik Vana
|1,42
|-0,70
|-18,86
|Bursa Çimento
|5,06
|-1,94
|-3,62
|Carrefoursa
|4,71
|-1,87
|-15,59
|Coca Cola İçecek
|37,00
|2,10
|8,12
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|0,93
|-7,69
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|-1,87
|-5,81
|Çelebi
|35,70
|2,00
|4,78
|Çelik Halat
|7,26
|-4,47
|94,13
|Çemaş Döküm
|1,65
|-0,60
|-10,81
|Çemtaş
|5,11
|-5,55
|25,25
|Çimbeton
|31,82
|-0,56
|-13,81
|Çimentaş
|9,00
|-2,28
|-22,35
|Çimsa
|11,41
|-0,35
|-13,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,03
|-1,93
|-30,72
|Dagi Giyim
|1,27
|-3,05
|-44,05
|Dagi Yatırım Holding
|1,19
|-1,65
|-16,78
|Dardanel
|1,31
|0,00
|-32,82
|Datagate Bilgisayar
|4,86
|-8,82
|-53,58
|Demısaş Döküm
|2,15
|-4,02
|17,49
|Denge Holding
|2,65
|1,92
|40,06
|Deniz GMYO
|3,14
|-0,63
|16,30
|Denizbank
|5,91
|-2,48
|61,04
|Denizli Cam
|11,11
|-0,27
|-6,40
|Derimod
|8,09
|-0,86
|7,72
|Desa Deri
|1,07
|-2,73
|5,94
|Despec Bilgisayar
|2,39
|-4,78
|-33,43
|Deva Holding
|3,69
|-5,14
|-15,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|4,67
|-4,27
|Ditaş Doğan
|5,38
|-3,06
|-10,28
|DO-CO
|252,00
|-4,44
|19,89
|Doğan Burda
|2,84
|-4,70
|-14,46
|Doğan Gazetecilik
|5,50
|-6,78
|99,28
|Doğan Holding
|0,95
|-3,06
|9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,55
|-4,32
|-57,42
|Doğusan
|2,49
|0,00
|70,55
|Doğuş GMYO
|2,73
|-2,15
|-15,74
|Doğuş Otomotiv
|7,64
|0,13
|-7,28
|Döktaş Dökümcülük
|11,05
|-2,81
|0,45
|Duran Doğan Basım
|4,49
|2,51
|19,10
|Dyo Boya
|4,90
|0,00
|-35,61
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|-4,28
|-14,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,97
|-1,21
|-17,86
|Edip Gayrimenkul
|0,81
|-4,71
|-31,36
|Ege Endüstri
|305,20
|-4,48
|1,76
|Ege Gübre
|23,74
|-2,14
|-6,98
|Ege Profil
|9,28
|-0,85
|-7,01
|Ege Seramik
|3,00
|-2,91
|-34,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|-4,55
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|5,75
|-0,86
|22,86
|Ekiz Kimya
|0,47
|0,00
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,18
|-3,28
|-25,79
|Eminiş Ambalaj
|3,34
|10,60
|-28,02
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|-3,46
|-20,64
|Enerjisa Enerji
|6,46
|-1,52
|Enka İnşaat
|4,65
|-0,31
|-14,24
|Erbosan
|66,15
|-4,20
|-16,60
|Ereğli Demir Çelik
|11,31
|-1,82
|12,87
|Ersu Gıda
|0,93
|-3,12
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,61
|-3,17
|-51,59
|Etiler Gıda
|3,72
|3,33
|-20,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-8,11
|-39,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-35,42
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|-1,69
|-32,56
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|-3,39
|-6,56
|Fenerbahçe Futbol
|36,88
|6,90
|7,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,80
|-13,04
|-58,00
|F-M İzmit Piston
|13,41
|-3,80
|7,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,31
|-0,23
|-12,40
|Ford Otosan
|63,15
|3,36
|8,79
|Formet Çelik Kapı
|7,58
|4,12
|Frigo Pak Gıda
|1,50
|2,04
|57,89
|Galatasaray Sportif
|1,91
|-5,45
|-8,94
|Garanti Bankası
|9,00
|-1,10
|-12,42
|Garanti Faktoring
|2,18
|-4,39
|-33,13
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-17,33
|Gedik Girişim
|1,26
|0,00
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|0,00
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|-2,72
|3,62
|Gediz Ambalaj
|3,23
|-2,71
|-10,65
|Gentaş
|1,75
|-2,23
|4,17
|Gersan Elektrik
|3,75
|-5,06
|-20,38
|Global Men. Değ.
|0,57
|0,00
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,60
|-1,37
|-0,28
|Good-Year
|3,33
|-2,92
|-19,92
|Göltaş Çimento
|47,06
|-2,32
|-27,93
|Gözde Girişim
|2,92
|-6,71
|-48,41
|GSD Denizcilik
|1,17
|-2,50
|-13,33
|GSD Holding
|0,76
|-2,56
|5,56
|Gübre Fabrik.
|3,27
|-2,39
|-22,70
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-5,04
|13,79
|Güneş Sigorta
|1,39
|-2,80
|-15,76
|Halk GMYO
|0,81
|-2,41
|-15,19
|Halk Sigorta
|1,42
|0,00
|-12,35
|Hatay Tekstil
|3,85
|-1,53
|-22,54
|Hedef Girişim
|1,46
|-10,98
|-39,65
|Hektaş
|9,82
|-1,70
|40,29
|Hürriyet Gzt.
|1,25
|-19,87
|-6,72
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|-2,12
|11,18
|İdealist GMYO
|2,08
|-1,42
|1,96
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|-2,94
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-5,26
|-44,90
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|-8,97
|-39,83
|İhlas Holding
|0,35
|0,00
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|-2,70
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|8,25
|-0,48
|-28,26
|Info Yatırım
|0,90
|-4,26
|-23,73
|İntema
|18,00
|-1,04
|-26,05
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|4,07
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|8,67
|-2,91
|63,89
(Sürecek)