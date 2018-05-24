Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,95 -17,83
Acıpayam Selüloz 2,33 -2,10 -12,08
Adana Çimento (A) 6,31 -1,10 5,17
Adana Çimento (B) 4,39 -1,13 4,03
Adana Çimento (C) 1,03 -1,90 22,62
Adel Kalemcilik 16,07 -0,56 -2,37
Adese Alışveriş Ticaret 1,82 -2,67 -8,54
Afyon Çimento 5,27 -4,36 -32,26
Ak Enerji 0,70 -2,78 -23,08
Akbank 8,53 0,59 -9,68
Akçansa 9,75 -1,52 -4,76
Akdenız Güvenlık Hız. 2,75 -9,54 -53,63
Akfen GMYO 1,66 -4,05 -31,12
Akın Tekstil 8,20 -2,38 -41,89
Akiş GMYO 2,99 -1,64 0,45
Akmerkez GMYO 18,18 0,39 -11,14
Aksa 11,73 -0,93 -2,12
Aksa Enerji 3,80 -2,31 -7,99
Aksigorta 3,84 -3,76 26,61
Aksu Enerji 6,58 -6,13 24,16
Alarko Carrıer 42,10 -6,49 -26,81
Alarko GMYO 42,70 -0,23 -16,03
Alarko Holding 4,70 -2,69 -35,26
Albaraka Türk 1,34 -2,90 -10,88
Alcatel Lucent Teletaş 4,90 -5,59 -38,60
Alkim Kağıt 3,63 -10,59 -21,70
Alkim Kimya 18,62 -0,96 -21,47
Altınyağ 0,63 -3,08 -47,33
Altınyunus Çeşme 4,70 -3,89 -6,93
Anadolu Cam 2,68 1,52 1,90
Anadolu Efes 25,40 3,84 4,96
Anadolu Grubu Holding 20,18 -1,08 -14,85
Anadolu Hayat Emek. 7,91 2,73 1,19
Anadolu Isuzu 9,41 -5,14 3,41
Anadolu Sigorta 4,33 0,46 43,80
Anel Elektrik 2,42 -1,22 -35,81
Anel Telekom 0,44 0,00 -12,00
Arçelik 16,35 -0,49 -21,29
Arena Bilgisayar 3,84 -5,19 -9,22
Armada Bilgisayar 7,13 3,03 5,16
Arsan Tekstil 1,93 -5,39 10,29
Artı Yatırım Holding 1,61 -1,83 71,28
Aselsan 23,60 -25,79
Aslan Çimento 30,30 -5,43 -20,68
Ata GMYO 4,04 3,06 -15,66
Atakule GMYO 1,80 -1,64 -12,20
Atlantik Petrol Ürünleri 1,12 -1,75 -19,42
Atlantis Yatırım Holding 0,45 0,00 -8,16
Atlas Yat. Ort. 0,87 -2,25 -11,22
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,98 2,04 -4,09
Avrasya GMYO 1,17 -2,50 -25,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.071,90 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,09 -0,48 14,21
Ayen Enerji 3,19 -8,86 -33,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 0,00 -2,35
Aygaz 11,64 2,11 -19,70
Bagfaş 6,86 -2,42 -34,67
Bak Ambalaj 5,62 -2,43 9,34
Balatacılar Balatacılık 0,46 0,00 -17,86
Bantaş Ambalaj 2,05 -5,96 -49,88
Banvit 12,05 -5,71 -43,74
Baştaş Başkent Çimento 2,50 -2,72 5,63
Batı Çimento 6,26 -4,86 -36,64
Batısöke Çimento 1,29 0,00 -27,53
Bera Holding 2,00 -2,44 -35,48
Berkosan Yalıtım 2,03 -9,38 -8,97
Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 -4,26 -44,99
Beyaz Filo 19,00 -1,09 -74,31
Bilici Yatırım 1,50 -6,83 -2,00
Bim Mağazalar 70,65 1,07 -9,54
Bimeks 0,15 0,00 -46,43
Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44
Birlik Mensucat 1,15 -1,71 -18,44
Bizim Mağazaları 6,19 -5,64 -19,61
Bolu Çimento 6,49 -0,76 20,63
Bomonti Elektrik 0,74 1,37 -31,48
Borusan Mannesmann 9,14 -3,28 -17,24
Borusan Yat. Paz. 37,94 -6,92 -12,07
Bosch Fren Sistemleri 151,00 -3,02 -17,57
Bossa 5,44 -5,23 34,32
Boyner Perakende Yat. 7,92 0,13 -13,73
Brisa 6,11 -0,65 -15,96
Burçelik 2,88 -4,64 -25,19
Burçelik Vana 1,42 -0,70 -18,86
Bursa Çimento 5,06 -1,94 -3,62
Carrefoursa 4,71 -1,87 -15,59
Coca Cola İçecek 37,00 2,10 8,12
Cosmos Yat. Holding 1,08 0,93 -7,69
Credıtwest Faktorıng 1,05 -1,87 -5,81
Çelebi 35,70 2,00 4,78
Çelik Halat 7,26 -4,47 94,13
Çemaş Döküm 1,65 -0,60 -10,81
Çemtaş 5,11 -5,55 25,25
Çimbeton 31,82 -0,56 -13,81
Çimentaş 9,00 -2,28 -22,35
Çimsa 11,41 -0,35 -13,53
Çuhadaroğlu Metal 2,03 -1,93 -30,72
Dagi Giyim 1,27 -3,05 -44,05
Dagi Yatırım Holding 1,19 -1,65 -16,78
Dardanel 1,31 0,00 -32,82
Datagate Bilgisayar 4,86 -8,82 -53,58
Demısaş Döküm 2,15 -4,02 17,49
Denge Holding 2,65 1,92 40,06
Deniz GMYO 3,14 -0,63 16,30
Denizbank 5,91 -2,48 61,04
Denizli Cam 11,11 -0,27 -6,40
Derimod 8,09 -0,86 7,72
Desa Deri 1,07 -2,73 5,94
Despec Bilgisayar 2,39 -4,78 -33,43
Deva Holding 3,69 -5,14 -15,75
Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 4,67 -4,27
Ditaş Doğan 5,38 -3,06 -10,28
DO-CO 252,00 -4,44 19,89
Doğan Burda 2,84 -4,70 -14,46
Doğan Gazetecilik 5,50 -6,78 99,28
Doğan Holding 0,95 -3,06 9,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 -4,32 -57,42
Doğusan 2,49 0,00 70,55
Doğuş GMYO 2,73 -2,15 -15,74
Doğuş Otomotiv 7,64 0,13 -7,28
Döktaş Dökümcülük 11,05 -2,81 0,45
Duran Doğan Basım 4,49 2,51 19,10
Dyo Boya 4,90 0,00 -35,61
Eczacıbaşı İlaç 3,58 -4,28 -14,36
Eczacıbaşı Yatırım 8,97 -1,21 -17,86
Edip Gayrimenkul 0,81 -4,71 -31,36
Ege Endüstri 305,20 -4,48 1,76
Ege Gübre 23,74 -2,14 -6,98
Ege Profil 9,28 -0,85 -7,01
Ege Seramik 3,00 -2,91 -34,78
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -4,55 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00
Egeplast 5,75 -0,86 22,86
Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
Emek Elektrik 1,18 -3,28 -25,79
Eminiş Ambalaj 3,34 10,60 -28,02
Emlak Konut GMYO 2,23 -3,46 -20,64
Enerjisa Enerji 6,46 -1,52
Enka İnşaat 4,65 -0,31 -14,24
Erbosan 66,15 -4,20 -16,60
Ereğli Demir Çelik 11,31 -1,82 12,87
Ersu Gıda 0,93 -3,12 -29,01
Escort Teknoloji 0,61 -3,17 -51,59
Etiler Gıda 3,72 3,33 -20,68
Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -8,11 -39,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42
Euro Yat. Ort. 0,58 -1,69 -32,56
Euro Yatırım Holding 0,57 -3,39 -6,56
Fenerbahçe Futbol 36,88 6,90 7,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,80 -13,04 -58,00
F-M İzmit Piston 13,41 -3,80 7,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,31 -0,23 -12,40
Ford Otosan 63,15 3,36 8,79
Formet Çelik Kapı 7,58 4,12
Frigo Pak Gıda 1,50 2,04 57,89
Galatasaray Sportif 1,91 -5,45 -8,94
Garanti Bankası 9,00 -1,10 -12,42
Garanti Faktoring 2,18 -4,39 -33,13
Garanti Yat. Ort. 0,62 -3,13 -17,33
Gedik Girişim 1,26 0,00 5,88
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,00 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,43 -2,72 3,62
Gediz Ambalaj 3,23 -2,71 -10,65
Gentaş 1,75 -2,23 4,17
Gersan Elektrik 3,75 -5,06 -20,38
Global Men. Değ. 0,57 0,00 26,67
Global Yat. Holding 3,60 -1,37 -0,28
Good-Year 3,33 -2,92 -19,92
Göltaş Çimento 47,06 -2,32 -27,93
Gözde Girişim 2,92 -6,71 -48,41
GSD Denizcilik 1,17 -2,50 -13,33
GSD Holding 0,76 -2,56 5,56
Gübre Fabrik. 3,27 -2,39 -22,70
Güler Yat. Holding 1,32 -5,04 13,79
Güneş Sigorta 1,39 -2,80 -15,76
Halk GMYO 0,81 -2,41 -15,19
Halk Sigorta 1,42 0,00 -12,35
Hatay Tekstil 3,85 -1,53 -22,54
Hedef Girişim 1,46 -10,98 -39,65
Hektaş 9,82 -1,70 40,29
Hürriyet Gzt. 1,25 -19,87 -6,72
ICBC Turkey Bank 5,07 -2,12 11,18
İdealist GMYO 2,08 -1,42 1,96
İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,08 -5,26 -44,90
İhlas Gazetecilik 0,71 -8,97 -39,83
İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,36 -2,70 -29,41
İndeks Bilgisayar 8,25 -0,48 -28,26
Info Yatırım 0,90 -4,26 -23,73
İntema 18,00 -1,04 -26,05
İpek Doğal Enerji 5,37 4,07 0,00
İskenderun Demir Çelik 8,67 -2,91 63,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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