Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,33
|-5,00
|8,13
|Acıpayam Selüloz
|2,89
|0,00
|-4,72
|Adana Çimento (A)
|6,37
|-0,78
|1,77
|Adana Çimento (B)
|4,54
|0,00
|3,92
|Adana Çimento (C)
|0,92
|-1,08
|14,13
|Adel Kalemcilik
|18,58
|-1,95
|21,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|5,00
|28,33
|Afyon Çimento
|8,68
|-0,57
|9,73
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|27,06
|Akbank
|10,20
|1,19
|33,87
|Akçansa
|11,32
|-1,22
|-9,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|5,55
|1,46
|133,25
|Akfen GMYO
|2,02
|1,51
|55,38
|Akın Tekstil
|11,93
|0,42
|27,73
|Akiş GMYO
|3,21
|0,00
|37,18
|Akmerkez GMYO
|20,98
|0,10
|5,90
|Aksa
|11,94
|-0,75
|43,53
|Aksa Enerji
|3,64
|-3,70
|22,15
|Aksel Yat. Hol.
|0,55
|-27,63
|Aksigorta
|3,04
|-0,98
|33,33
|Aksu Enerji
|10,70
|3,28
|23,70
|Akyürek Pazarlama
|0,37
|8,82
|12,12
|Alarko Carrıer
|61,50
|4,15
|71,36
|Alarko GMYO
|43,70
|1,86
|19,15
|Alarko Holding
|6,75
|0,75
|64,82
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|30,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,08
|0,00
|33,92
|Alkim Kağıt
|4,26
|-1,84
|81,68
|Alkim Kimya
|23,80
|-2,38
|36,07
|Altınyağ
|1,47
|-5,16
|67,05
|Altınyunus Çeşme
|6,60
|-1,20
|65,00
|Anadolu Cam
|2,24
|-0,88
|47,57
|Anadolu Efes
|21,44
|-0,28
|23,04
|Anadolu Hayat Emek.
|6,89
|1,47
|47,65
|Anadolu Isuzu
|8,60
|-3,15
|46,49
|Anadolu Sigorta
|2,90
|0,69
|54,08
|Anel Elektrik
|2,93
|-0,68
|109,29
|Anel Telekom
|0,71
|1,43
|42,00
|Arçelik
|23,04
|-0,60
|11,78
|Arena Bilgisayar
|4,24
|1,19
|1,86
|Armada Bilgisayar
|5,53
|-0,72
|-12,64
|Arsan Tekstil
|2,02
|2,02
|48,53
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|-3,61
|40,35
|Aselsan
|27,42
|-0,13
|116,18
|Asil Çelik
|5,18
|0,00
|37,77
|Aslan Çimento
|44,38
|-2,33
|10,34
|Ata GMYO
|4,16
|-0,24
|-9,76
|Atakule GMYO
|2,84
|-0,70
|9,23
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,59
|-0,63
|41,96
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|1,79
|-14,93
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|26,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|20,22
|-0,88
|6,16
|Avrasya GMYO
|1,71
|-0,58
|36,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|-1,10
|-31,15
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|0,00
|4,10
|Ayen Enerji
|5,12
|-0,39
|4,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-4,76
|22,34
|Aygaz
|16,18
|-0,49
|49,44
|Bagfaş
|11,03
|-1,78
|11,75
|Bak Ambalaj
|5,10
|-0,20
|82,85
|Balatacılar Balatacılık
|0,64
|0,00
|3,23
|Bantaş Ambalaj
|2,47
|0,00
|-12,00
|Banvit
|19,56
|-3,36
|203,73
|Baştaş Başkent Çimento
|2,48
|0,40
|18,13
|Batı Çimento
|7,67
|-1,29
|16,04
|Batısöke Çimento
|1,56
|-0,64
|29,08
|Bera Holding
|2,49
|-4,60
|58,60
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|0,47
|-23,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,79
|1,05
|19,75
|Beyaz Filo
|7,00
|-0,14
|6,97
|Bilici Yatırım
|1,79
|-0,56
|54,31
|Bim Mağazalar
|74,40
|-1,13
|54,00
|Bimeks
|0,43
|19,44
|-51,14
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|-11,83
|Birlik Mensucat
|1,43
|-0,69
|58,89
|Bısaş Tekstil
|1,00
|1,01
|132,56
|Bizim Mağazaları
|11,92
|-0,75
|10,37
|Bolu Çimento
|5,79
|0,00
|-3,04
|Bomonti Elektrik
|1,15
|-0,86
|-48,20
|Borusan Mannesmann
|11,49
|-0,95
|52,47
|Borusan Yat. Paz.
|40,40
|-0,69
|36,34
|Bosch Fren Sistemleri
|210,30
|-0,38
|58,06
|Bossa
|3,94
|-0,25
|58,87
|Boyner Perakende Yat.
|9,22
|-4,95
|-47,97
|Brisa
|7,50
|0,94
|21,36
|Burçelik
|3,94
|-1,50
|17,26
|Burçelik Vana
|1,82
|-0,55
|26,39
|Bursa Çimento
|5,45
|-1,62
|-8,96
|Carrefoursa
|7,04
|-1,40
|-2,49
|Coca Cola İçecek
|38,82
|-1,47
|17,92
|Componenta Dökümcülük
|7,44
|7,05
|83,25
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|3,33
|25,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|0,69
|8,30
|Çelebi
|33,72
|0,06
|54,65
|Çelik Halat
|3,94
|-3,67
|69,62
|Çemaş Döküm
|2,05
|-3,76
|57,69
|Çemtaş
|4,14
|-1,43
|72,50
|Çimbeton
|37,86
|-0,63
|4,47
|Çimentaş
|12,50
|-0,56
|39,66
|Çimsa
|15,23
|-0,39
|5,39
|Çuhadaroğlu Metal
|3,06
|-0,65
|18,19
|Dagi Giyim
|2,16
|0,93
|71,43
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|18,52
|Dardanel
|2,30
|0,44
|78,29
|Datagate Bilgisayar
|6,34
|-0,47
|58,40
|Demısaş Döküm
|2,02
|-0,98
|65,57
|Denge Holding
|2,81
|-0,71
|35,10
|Deniz GMYO
|2,84
|1,43
|51,06
|Denizbank
|4,61
|-2,12
|-3,35
|Denizli Cam
|12,27
|-2,62
|-7,74
|Derimod
|7,44
|-1,06
|-3,25
|Desa Deri
|1,10
|-0,90
|23,60
|Despec Bilgisayar
|3,69
|-0,54
|30,79
|Deva Holding
|4,60
|-0,43
|30,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,40
|-2,10
|-17,65
|Ditaş Doğan
|6,69
|-1,62
|67,25
|DO-CO
|178,80
|-0,17
|-23,33
|Doğan Burda
|4,52
|-1,09
|52,19
|Doğan Gazetecilik
|3,13
|-1,57
|23,23
|Doğan Holding
|1,02
|-2,86
|34,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,91
|-2,01
|131,36
|Doğusan
|1,36
|-0,73
|34,65
|Doğuş GMYO
|3,25
|-1,22
|5,48
|Doğuş Otomotiv
|8,98
|-0,55
|2,28
|Duran Doğan Basım
|3,36
|-2,61
|60,77
|Dyo Boya
|5,63
|-3,10
|65,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|-1,49
|67,97
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|1,53
|-1,29
|24,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|-1,48
|42,20
|Edip Gayrimenkul
|1,16
|0,00
|46,84
|Ege Endüstri
|258,40
|-1,00
|20,59
|Ege Gübre
|27,80
|-1,77
|36,81
|Ege Profil
|8,78
|0,25
|43,17
|Ege Seramik
|4,77
|0,21
|57,71
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,66
|1,54
|10,00
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,50
|-1,96
|-10,71
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|4,76
|37,50
|Egeplast
|4,30
|-5,70
|120,51
|Ekiz Kimya
|0,58
|0,00
|56,76
|Emek Elektrik
|1,47
|0,00
|34,37
|Eminiş Ambalaj
|4,58
|-0,87
|8,02
|Emlak Konut GMYO
|2,85
|-0,70
|-4,68
|Enka İnşaat
|5,27
|-0,19
|9,46
|Erbosan
|68,60
|-1,79
|89,28
|Ereğli Demir Celik
|7,98
|2,18
|66,66
|Ersu Gıda
|1,43
|-2,72
|74,39
|Escort Teknoloji
|1,33
|-0,75
|18,75
|Esem Spor Giyim
|0,53
|0,00
|103,85
|Etiler Gıda
|6,89
|-4,04
|6,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|0,00
|30,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|-4,67
|30,14
|Euro Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|23,58
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,82
|-0,61
|-8,15
|Finans Fin. Kir.
|4,39
|0,00
|4,77
|Finansbank
|6,03
|-0,17
|33,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,98
|0,68
|50,81
|F-M İzmit Piston
|14,09
|-0,42
|10,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,54
|-0,66
|Ford Otosan
|47,84
|-0,62
|61,62
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|-0,95
|57,58
|Galatasaray Sportif
|8,64
|5,49
|17,11
|Garanti Bankası
|10,55
|1,15
|42,88
|Garanti Faktoring
|4,76
|3,25
|127,75
|Garanti Yat. Ort.
|0,81
|2,53
|28,52
|Gedik Girişim
|1,18
|0,00
|1,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,36
|0,00
|6,31
|Gedik Yatırım Holding
|1,36
|-1,45
|0,74
|Gediz Ambalaj
|7,73
|-0,90
|18,92
|Gentaş
|1,46
|-1,35
|4,66
|Gersan Elektrik
|2,11
|0,48
|31,87
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|30,56
|Global Yat. Holding
|3,84
|-0,52
|138,51
|Good-Year
|5,09
|0,00
|46,16
|Göltaş Çimento
|81,65
|-1,21
|8,72
|Gözde Girişim
|3,61
|-1,37
|101,68
|GSD Denizcilik
|1,55
|-0,64
|40,91
|GSD Holding
|0,87
|1,16
|58,18
|Gübre Fabrik.
|5,26
|-2,23
|20,09
|Güler Yat. Holding
|1,06
|0,00
|17,78
|Güneş Sigorta
|1,55
|-0,64
|47,62
|Halk GMYO
|1,07
|-0,93
|22,49
|Halk Sigorta
|1,89
|-0,53
|-31,27
|Hatay Tekstil
|5,81
|15,97
|61,39
|Hedef Girişim
|3,88
|-0,26
|287,86
|Hektaş
|6,98
|2,50
|118,13
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|-2,99
|75,68
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|-3,48
|163,47
|İdealist GMYO
|2,56
|-1,16
|60,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,61
|-3,17
|110,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|-3,19
|163,77
|İhlas Gazetecilik
|1,04
|-1,89
|100,00
|İhlas Holding
|0,61
|-1,61
|103,33
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-1,56
|173,91
|İndeks Bilgisayar
|11,56
|-0,52
|46,93
|Info Yatırım
|1,31
|-0,76
|23,52
|İntema
|19,50
|-0,46
|-5,61
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|8,49
|173,81
|İskenderun Demir ve Çelik
|3,85
|-0,52
|113,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)