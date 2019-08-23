23.08.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.265 1,21 BIST SINAİ 111.233 0,86 BIST GIDA, İÇECEK 121.847 1,12 BIST TEKSTIL, DERİ 32.266 -0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.124 0,17 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.039 -0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 56.160 1,46 BIST METAL ANA 168.769 2,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.496 1,59 BIST MADENCİLİK 86.536 0,08 BIST HİZMETLER 75.603 1,20 BIST ELEKTRİK 3.225 0,49 BIST ULAŞTIRMA 138.443 0,08 BIST TURİZM 6.603 1,49 BIST TİCARET 225.363 1,79 BIST İLETİŞİM 31.097 0,74 BIST SPOR 28.961 0,78 BIST İNŞAAT 85.058 0,52 BIST MALİ 110.979 2,89 BIST BANKA 134.887 3,09 BIST SİGORTA 270.153 0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.269 -0,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.690 3,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.247 0,81 BIST TEKNOLOJİ 77.168 0,60 BIST BİLİŞİM 19.906 -0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.278 2,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)