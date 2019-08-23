Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.265 1,21
BIST SINAİ 111.233 0,86
BIST GIDA, İÇECEK 121.847 1,12
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
23.08.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.265
|1,21
|BIST SINAİ
|111.233
|0,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.847
|1,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.266
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.124
|0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.039
|-0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.160
|1,46
|BIST METAL ANA
|168.769
|2,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.496
|1,59
|BIST MADENCİLİK
|86.536
|0,08
|BIST HİZMETLER
|75.603
|1,20
|BIST ELEKTRİK
|3.225
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|138.443
|0,08
|BIST TURİZM
|6.603
|1,49
|BIST TİCARET
|225.363
|1,79
|BIST İLETİŞİM
|31.097
|0,74
|BIST SPOR
|28.961
|0,78
|BIST İNŞAAT
|85.058
|0,52
|BIST MALİ
|110.979
|2,89
|BIST BANKA
|134.887
|3,09
|BIST SİGORTA
|270.153
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.269
|-0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.690
|3,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.247
|0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|77.168
|0,60
|BIST BİLİŞİM
|19.906
|-0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.278
|2,11
Kaynak: AA