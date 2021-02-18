Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:56
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş31,7028,829,99Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş31,7028,829,99
Doğuş Otomotiv38,9835,449,99
Sasa Polyester49,8045,289,98
Alcatel Lucent Teletaş36,8433,509,97
Ford Otosan183,20166,609,96
Kordsa Teknik Tekstil29,1626,529,95
Albaraka Türk2,592,369,75
Koza Altın152,10142,306,89
İpek Doğal Enerji17,2616,206,54
Netaş Telekomünikasyon35,3033,325,94
Koza Madencilik20,4819,395,62
İş Yatırım Menkul Değerler21,4020,345,21
Türk Traktör227,00216,604,80
Tat Gıda11,7011,362,99
Alarko Holding11,6811,382,64
Enerjisa Enerji12,4012,142,14
Brisa27,2626,702,10
Koç Holding22,4221,962,09
Bagfaş27,5026,962,00
Anadolu Grubu Holding30,9630,501,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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