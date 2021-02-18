Borsada en çok değer kazanan hisseler
18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş31,7028,829,99Doğuş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|31,70
|28,82
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|38,98
|35,44
|9,99
|Sasa Polyester
|49,80
|45,28
|9,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,84
|33,50
|9,97
|Ford Otosan
|183,20
|166,60
|9,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,16
|26,52
|9,95
|Albaraka Türk
|2,59
|2,36
|9,75
|Koza Altın
|152,10
|142,30
|6,89
|İpek Doğal Enerji
|17,26
|16,20
|6,54
|Netaş Telekomünikasyon
|35,30
|33,32
|5,94
|Koza Madencilik
|20,48
|19,39
|5,62
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,40
|20,34
|5,21
|Türk Traktör
|227,00
|216,60
|4,80
|Tat Gıda
|11,70
|11,36
|2,99
|Alarko Holding
|11,68
|11,38
|2,64
|Enerjisa Enerji
|12,40
|12,14
|2,14
|Brisa
|27,26
|26,70
|2,10
|Koç Holding
|22,42
|21,96
|2,09
|Bagfaş
|27,50
|26,96
|2,00
|Anadolu Grubu Holding
|30,96
|30,50
|1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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