Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Borsada en çok değer kazanan hisseler

04.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:50
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.111,90 9,99
Otokar 198,90 180,90 9,95
Doğuş Otomotiv 19,56 17,79 9,95
Deva Holding 23,92 21,76 9,93
Net Holding 3,22 2,93 9,90
Tümosan Motor ve Traktör 10,15 9,37 8,32
Türk Traktör 126,80 117,10 8,28
Halk GMYO 2,54 2,35 8,09
Coca Cola İçecek 49,66 46,38 7,07
Vestel 17,89 16,84 6,24
Pegasus 44,60 42,00 6,19
Çimsa 13,44 12,67 6,08
Aygaz 11,36 10,75 5,67
Şok Marketler 11,99 11,36 5,55
Ford Otosan 112,90 107,40 5,12
ARD Bilişim Teknolojileri 34,60 33,12 4,47
Gözde Girişim 6,35 6,10 4,10
Kardemir (D) 3,40 3,27 3,98
Özak GMYO 4,21 4,05 3,95
MLP Sağlık 18,28 17,60 3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Geert Wilders Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Demir Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 19:01:25. #1.14#
title