Borsada en çok değer kazanan hisseler
15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,52 6,84 9,94
Net Holding 3,43 3,17 8,20 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,52
|6,84
|9,94
|Net Holding
|3,43
|3,17
|8,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,14
|38,20
|5,08
|Mavi Giyim
|43,00
|40,96
|4,98
|MLP Sağlık
|18,71
|17,86
|4,76
|Deva Holding
|20,76
|19,88
|4,43
|Migros Ticaret
|44,00
|42,14
|4,41
|Brisa
|14,68
|14,09
|4,19
|Aksigorta
|8,37
|8,04
|4,10
|Türk Traktör
|119,50
|115,60
|3,37
|Bizim Mağazaları
|16,78
|16,24
|3,33
|Şok Marketler
|12,79
|12,39
|3,23
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|6,90
|3,19
|Hektaş
|13,57
|13,17
|3,04
|Alkim Kimya
|14,60
|14,20
|2,82
|Gübre Fabrikaları
|34,20
|33,40
|2,40
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,90
|2,11
|Pınar Et ve Un
|25,30
|24,80
|2,02
|Yataş
|9,60
|9,42
|1,91
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,80
|29,28
|1,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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