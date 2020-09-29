Borsada en çok değer kazanan hisseler
29.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,67 15,16 9,96
ASELSAN 18,61 17,46 6,59 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,67
|15,16
|9,96
|ASELSAN
|18,61
|17,46
|6,59
|Logo Yazılım
|101,00
|96,45
|4,72
|Netaş Telekomünikasyon
|18,02
|17,34
|3,92
|Tat Gıda
|11,32
|10,93
|3,57
|Gübre Fabrikaları
|29,20
|28,20
|3,55
|Brisa
|11,70
|11,30
|3,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|11,14
|3,32
|Çemtaş
|15,66
|15,16
|3,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,51
|8,25
|3,15
|Alarko GMYO
|16,85
|16,38
|2,87
|Klimasan Klima
|14,90
|14,49
|2,83
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,91
|8,67
|2,77
|Akçansa
|13,40
|13,11
|2,21
|Kartonsan
|692,00
|677,50
|2,14
|MLP Sağlık
|16,63
|16,30
|2,02
|Çimsa
|13,40
|13,15
|1,90
|Özak GMYO
|3,98
|3,91
|1,79
|Sabancı Holding
|8,02
|7,88
|1,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,66
|8,52
|1,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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