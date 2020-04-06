Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Sasa Polyester 9,26 8,42 9,98

Pegasus 36,62 33,30 9,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,26 8,42 9,98 Pegasus 36,62 33,30 9,97 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,43 16,76 9,96 Çelebi 62,60 56,95 9,92 Tümosan Motor ve Traktör 4,99 4,54 9,91 Reysaş GMYO 6,67 6,07 9,88 Akçansa 7,55 6,91 9,26 İpek Doğal Enerji 8,52 7,84 8,67 Klimasan Klima 14,42 13,31 8,34 Mavi Giyim 36,72 33,98 8,06 Koza Madencilik 9,86 9,13 8,00 Doğuş Otomotiv 7,18 6,67 7,65 Netaş Telekomünikasyon 10,94 10,19 7,36 Alarko GMYO 13,90 12,96 7,25 Çimsa 6,81 6,38 6,74 Good-Year 3,57 3,35 6,57 Odaş Elektrik 1,44 1,36 5,88 Adana Çimento (A) 7,57 7,16 5,73 TAV Havalimanları 17,03 16,12 5,65 Logo Yazılım 61,90 58,60 5,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA