Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,65 7,19 6,40 Aselsan 19,80 18,85 5,04 Anadolu Cam 2,95 2,83 4,24 Koza Madencilik 7,12 6,86 3,79 Gentaş 1,42 1,37 3,65 Aksa 9,65 9,38 2,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 İpek Doğal Enerji 5,09 4,95 2,83 Polisan Holding 2,24 2,18 2,75 Anadolu Grubu Holding 12,12 11,81 2,62 Fenerbahçe Futbol 7,68 7,49 2,54 Migros Ticaret 16,81 16,40 2,50 Eczacıbaşı İlaç 2,48 2,42 2,48 Turkcell 13,57 13,27 2,26 Bera Holding 1,84 1,80 2,22 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,95 2,11 Odaş Elektrik 1,46 1,43 2,10 İndeks Bilgisayar 7,72 7,57 1,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,01 1,98 Akbank 7,72 7,58 1,85

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)