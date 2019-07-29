Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|7,65
|7,19
|6,40
|Aselsan
|19,80
|18,85
|5,04
|Anadolu Cam
|2,95
|2,83
|4,24
|Koza Madencilik
|7,12
|6,86
|3,79
|Gentaş
|1,42
|1,37
|3,65
|Aksa
|9,65
|9,38
|2,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|4,95
|2,83
|Polisan Holding
|2,24
|2,18
|2,75
|Anadolu Grubu Holding
|12,12
|11,81
|2,62
|Fenerbahçe Futbol
|7,68
|7,49
|2,54
|Migros Ticaret
|16,81
|16,40
|2,50
|Eczacıbaşı İlaç
|2,48
|2,42
|2,48
|Turkcell
|13,57
|13,27
|2,26
|Bera Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,95
|2,11
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,43
|2,10
|İndeks Bilgisayar
|7,72
|7,57
|1,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,01
|1,98
|Akbank
|7,72
|7,58
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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