Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,22 1,02 19,61 Albaraka Türk 1,81 1,70 6,47 Gentaş 1,95 1,87 4,28 Trakya Cam 3,68 3,53 4,25 İş Bankası (C) 5,58 5,37 3,91 Şok Marketler 10,58 10,20 3,73 Kardemir (D) 2,28 2,21 3,17 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 Coca Cola İçecek 34,30 33,30 3,00 Parsan 10,87 10,57 2,84 ASELSAN 23,98 23,34 2,74 Afyon Çimento 4,72 4,60 2,61 Türk Hava Yolları 14,16 13,80 2,61 Şişe Cam 6,50 6,34 2,52 Anadolu Cam 3,26 3,18 2,52 Ereğli Demir Çelik 8,66 8,46 2,36 Hürriyet Gzt. 0,98 0,96 2,08 Arçelik 20,04 19,65 1,98 Ege Endüstri 403,00 395,30 1,95 İpek Doğal Enerji 5,27 5,17 1,93

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)