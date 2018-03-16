Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,96 2,73 8,42 Vestel 10,36 9,94 4,23 Koç Holding 17,02 16,51 3,09 Karsan Otomotiv 2,13 2,07 2,90 Anadolu Efes 26,90 26,28 2,36 Ege Endüstri 387,60 379,50 2,13 Sasa Polyester 11,83 11,60 1,98 Kardemir (D) 4,16 4,09 1,71 Vakıflar Bankası 6,91 6,81 1,47 Yataş 36,58 36,06 1,44 Bizim Mağazaları 8,79 8,67 1,38 Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 3,93 1,27 Ford Otosan 63,75 63,00 1,19 Migros Ticaret 24,22 23,94 1,17 Bagfaş 9,67 9,56 1,15 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,06 18,85 1,11 Bim Mağazalar 76,30 75,55 0,99 Enerjisa Enerji 7,25 7,18 0,97 Enka İnşaat 5,38 5,33 0,94 Net Holding 2,38 2,36 0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)