Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,96 2,73 8,42
Vestel 10,36 9,94 4,23 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,96
|2,73
|8,42
|Vestel
|10,36
|9,94
|4,23
|Koç Holding
|17,02
|16,51
|3,09
|Karsan Otomotiv
|2,13
|2,07
|2,90
|Anadolu Efes
|26,90
|26,28
|2,36
|Ege Endüstri
|387,60
|379,50
|2,13
|Sasa Polyester
|11,83
|11,60
|1,98
|Kardemir (D)
|4,16
|4,09
|1,71
|Vakıflar Bankası
|6,91
|6,81
|1,47
|Yataş
|36,58
|36,06
|1,44
|Bizim Mağazaları
|8,79
|8,67
|1,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,98
|3,93
|1,27
|Ford Otosan
|63,75
|63,00
|1,19
|Migros Ticaret
|24,22
|23,94
|1,17
|Bagfaş
|9,67
|9,56
|1,15
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,06
|18,85
|1,11
|Bim Mağazalar
|76,30
|75,55
|0,99
|Enerjisa Enerji
|7,25
|7,18
|0,97
|Enka İnşaat
|5,38
|5,33
|0,94
|Net Holding
|2,38
|2,36
|0,85