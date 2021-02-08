Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

08.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:53
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Akçansa21,3619,439,93Gözde Girişim7,867,159,93Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa21,3619,439,93
Gözde Girişim7,867,159,93
Emlak Konut GMYO2,692,459,80
Türk Traktör189,80178,506,33
Aksa Enerji11,9711,286,12
Koza Altın134,40127,405,49
Akiş GMYO3,673,485,46
Çimsa25,2424,005,17
İş Finansal Kiralama4,364,155,06
Vestel29,1627,765,04
Borusan Mannesmann34,4032,924,50
İhlas Gayrimenkul1,481,424,23
Odaş Elektrik4,304,134,12
Alarko Holding10,7610,353,96
Bizim Mağazaları16,9516,363,61
Özak GMYO5,505,333,19
Kartonsan88,5085,903,03
Yataş16,0515,602,88
Alarko GMYO26,6225,882,86
MLP Sağlık24,6023,942,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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