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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 6,47 6,88 -5,96
Beşiktaş Futbol Yat.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 6,47 6,88 -5,96
Beşiktaş Yat. 3,01 3,10 -2,90
Galatasaray Sportif 2,20 2,25 -2,22
TAV Havalimanları 27,20 27,70 -1,81
Gersan Elektrik 3,05 3,10 -1,61
Pegasus 72,70 73,85 -1,56
İhlas Holding 0,76 0,77 -1,30
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,87 -1,15
Tekfen Holding 18,61 18,80 -1,01
Gübre Fabrik. 6,95 7,02 -1,00
Tümosan Motor ve Traktör 5,66 5,71 -0,88
Ereğli Demir Çelik 8,10 8,17 -0,86
Hektaş 7,35 7,41 -0,81
Emlak Konut GMYO 1,48 1,49 -0,67
Soda Sanayii 6,02 6,06 -0,66
Deva Holding 8,60 8,65 -0,58
MLP Sağlık 14,84 14,92 -0,54
Fenerbahçe Futbol 15,69 15,77 -0,51
Net Holding 2,21 2,22 -0,45
Kardemir (D) 2,42 2,43 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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