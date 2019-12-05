Borsada en çok değer kaybeden hisseler

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 6,47 6,88 -5,96 Beşiktaş Futbol Yat. 3,01 3,10 -2,90 Galatasaray Sportif 2,20 2,25 -2,22 TAV Havalimanları 27,20 27,70 -1,81 Gersan Elektrik 3,05 3,10 -1,61 Pegasus 72,70 73,85 -1,56 İhlas Holding 0,76 0,77 -1,30 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,87 -1,15 Tekfen Holding 18,61 18,80 -1,01 Gübre Fabrik. 6,95 7,02 -1,00 Tümosan Motor ve Traktör 5,66 5,71 -0,88 Ereğli Demir Çelik 8,10 8,17 -0,86 Hektaş 7,35 7,41 -0,81 Emlak Konut GMYO 1,48 1,49 -0,67 Soda Sanayii 6,02 6,06 -0,66 Deva Holding 8,60 8,65 -0,58 MLP Sağlık 14,84 14,92 -0,54 Fenerbahçe Futbol 15,69 15,77 -0,51 Net Holding 2,21 2,22 -0,45 Kardemir (D) 2,42 2,43 -0,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)