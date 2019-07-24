Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 0,99 1,02 -2,94
Vestel 9,70 9,93 -2,32
A.V.O.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-2,94
|Vestel
|9,70
|9,93
|-2,32
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|1,64
|-1,83
|Metro Holding
|1,09
|1,11
|-1,80
|Gübre Fabrik.
|3,01
|3,06
|-1,63
|Hektaş
|13,12
|13,32
|-1,50
|Kerevitaş Gıda
|2,06
|2,09
|-1,44
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,72
|-1,39
|Tukaş
|4,28
|4,34
|-1,38
|Türk Telekom
|5,49
|5,56
|-1,26
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|11,58
|-1,12
|Bera Holding
|1,80
|1,82
|-1,10
|Ege Endüstri
|546,00
|551,90
|-1,07
|Şekerbank
|0,97
|0,98
|-1,02
|Sasa Polyester
|6,21
|6,27
|-0,96
|Konya Çimento
|184,80
|186,50
|-0,91
|Alarko GMYO
|41,86
|42,24
|-0,90
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,13
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,20
|-0,83
|Şok Marketler
|9,98
|10,06
|-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA