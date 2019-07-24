Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 0,99 1,02 -2,94
Vestel 9,70 9,93 -2,32
A.V.O.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 0,99 1,02 -2,94
Vestel 9,70 9,93 -2,32
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 1,64 -1,83
Metro Holding 1,09 1,11 -1,80
Gübre Fabrik. 3,01 3,06 -1,63
Hektaş 13,12 13,32 -1,50
Kerevitaş Gıda 2,06 2,09 -1,44
Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39
Tukaş 4,28 4,34 -1,38
Türk Telekom 5,49 5,56 -1,26
Anadolu Grubu Holding 11,45 11,58 -1,12
Bera Holding 1,80 1,82 -1,10
Ege Endüstri 546,00 551,90 -1,07
Şekerbank 0,97 0,98 -1,02
Sasa Polyester 6,21 6,27 -0,96
Konya Çimento 184,80 186,50 -0,91
Alarko GMYO 41,86 42,24 -0,90
Karsan Otomotiv 1,12 1,13 -0,88
Zorlu Enerji 1,19 1,20 -0,83
Şok Marketler 9,98 10,06 -0,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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