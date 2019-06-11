Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,62 1,69 -4,14
Gentaş 1,55 1,61 -3,73 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|1,62
|1,69
|-4,14
|Gentaş
|1,55
|1,61
|-3,73
|Tekfen Holding
|25,30
|26,26
|-3,66
|ASELSAN
|18,44
|19,05
|-3,20
|Sasa Polyester
|6,56
|6,76
|-2,96
|İttifak Holding
|6,35
|6,53
|-2,76
|Yataş
|4,30
|4,42
|-2,71
|Turkcell
|12,33
|12,67
|-2,68
|Netaş Telekom.
|6,53
|6,71
|-2,68
|Tat Gıda
|4,40
|4,52
|-2,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,39
|-2,56
|Türk Hava Yolları
|12,92
|13,26
|-2,56
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,19
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,17
|1,20
|-2,50
|Net Holding
|1,56
|1,60
|-2,50
|İş Bankası (C)
|5,15
|5,28
|-2,46
|İskenderun Demir Çelik<
|6,50
|6,66
|-2,40
|Sabancı Holding
|8,01
|8,20
|-2,32
|Koza Altın
|49,10
|50,25
|-2,29
|Kardemir (D)
|2,29
|2,34
|-2,14
Kaynak: AA
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