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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik89.040.000.0001,71
Enka İnşaat81.648.000.0001,35
Ford Otosan79.481.115.0008,83
Koç Holding68.672.119.1941,24
İskenderun Demir Çelik59.508.000.0002,06
Garanti Bankası49.896.000.0000,70
SASA Polyester49.257.600.00012,21
ASELSAN45.782.400.0002,22
Şişe Cam40.679.482.6661,51
BİM Mağazalar40.044.840.0005,96
Turkcell39.666.000.0001,81
Akbank39.468.000.0000,56
Tüpraş37.487.754.2402,77
İş Bankası (C)34.604.769.3000,46
Türk Telekom34.020.000.0002,23
Tofaş Oto Fabrikası33.800.000.0006,76
Arçelik31.759.225.6352,14
Yapı ve Kredi Bankası29.395.738.4680,53
Türk Hava Yolları26.054.400.0000,45
Sabancı Holding25.627.473.3730,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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