Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 772 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|68.532.723.000
|9,73
|Ereğli Demir Çelik
|54.915.000.000
|1,38
|Koç Holding
|49.881.114.644
|1,08
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|5,89
|SASA Polyester
|37.632.200.000
|13,04
|ASELSAN
|35.385.600.000
|1,98
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|28.602.000.000
|0,46
|Akbank
|25.064.000.000
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|24.816.200.000
|22,97
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|1,99
|Şişe Cam
|22.912.841.140
|1,03
|Tüpraş
|22.625.374.720
|1,98
|Arçelik
|22.609.865.739
|1,64
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,39
|Koza Altın
|18.254.250.000
|2,41
|Coca Cola İçecek
|18.034.888.444
|2,35
|Sabancı Holding
|17.771.918.239
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.470.800.000
|0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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