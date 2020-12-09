Borsa şirketlerinin piyasa değeri
09.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:39
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 828 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 828 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.598.806.399
|1,09
|Ereğli Demir Çelik
|47.425.000.000
|1,18
|Ford Otosan
|42.951.384.000
|9,00
|Bim Mağazalar
|42.230.760.000
|7,86
|ASELSAN
|40.196.400.000
|2,49
|Enka İnşaat
|40.096.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|38.052.000.000
|0,63
|Turkcell
|33.990.000.000
|1,68
|Akbank
|31.668.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|28.979.806.800
|0,45
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|2,59
|İskenderun Demir Çelik
|27.405.000.000
|1,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.411.978.211
|0,52
|Tüpraş
|23.940.075.520
|2,48
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|1,00
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,59
|Arçelik
|19.298.797.535
|1,52
|Vakıflar Bankası
|17.380.020.080
|0,39
|Sasa Polyester
|17.164.400.000
|6,81
|Türk Hava Yolları
|16.987.800.000
|0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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