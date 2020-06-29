Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.
29.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.986.831.407
|1,13
|Bim Mağazalar
|41.259.240.000
|8,82
|ASELSAN
|36.548.400.000
|2,53
|Turkcell
|36.278.000.000
|1,94
|Garanti Bankası
|35.826.000.000
|0,65
|Enka İnşaat
|34.720.000.000
|0,87
|Akbank
|31.772.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|29.750.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
|İş Bankası (C)
|25.109.832.600
|0,43
|Ford Otosan
|24.897.064.500
|6,20
|Tüpraş
|22.500.165.120
|2,12
|İskenderun Demir Çelik
|21.344.000.000
|1,19
|Vakıflar Bankası
|21.012.248.996
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.695.275.646
|0,49
|Sabancı Holding
|18.690.100.008
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.194.800.000
|0,42
|Halkbank
|16.203.234.266
|0,49
|Arçelik
|12.865.865.023
|1,31
|Anadolu Efes
|12.671.052.628
|1,08
Kaynak: AA