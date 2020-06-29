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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
29.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:50

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.986.831.407 1,13
Bim Mağazalar 41.259.240.000 8,82
ASELSAN 36.548.400.000 2,53
Turkcell 36.278.000.000 1,94
Garanti Bankası 35.826.000.000 0,65
Enka İnşaat 34.720.000.000 0,87
Akbank 31.772.000.000 0,59
Ereğli Demir Çelik 29.750.000.000 0,89
Türk Telekom 28.175.000.000 2,83
İş Bankası (C) 25.109.832.600 0,43
Ford Otosan 24.897.064.500 6,20
Tüpraş 22.500.165.120 2,12
İskenderun Demir Çelik 21.344.000.000 1,19
Vakıflar Bankası 21.012.248.996 0,63
Yapı ve Kredi Bankası 20.695.275.646 0,49
Sabancı Holding 18.690.100.008 0,57
Türk Hava Yolları 17.194.800.000 0,42
Halkbank 16.203.234.266 0,49
Arçelik 12.865.865.023 1,31
Anadolu Efes 12.671.052.628 1,08
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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