Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 993 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 993 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 34.488.213.480 0,95 Garanti Bankası 31.584.000.000 0,59 Bim Mağazalar 30.602.880.000 7,22 Enka İnşaat 29.950.000.000 0,77 Akbank 28.132.000.000 0,52 Turkcell 27.830.000.000 1,54 ASELSAN 26.653.200.000 1,97 Ereğli Demir Çelik 26.425.000.000 0,87 Türk Telekom 22.890.000.000 2,42 Tüpraş 21.536.051.200 1,66 İş Bankası (C) 20.654.862.300 0,35 Ford Otosan 18.440.320.500 3,95 İskenderun Demir Çelik 18.270.000.000 1,13 Yapı ve Kredi Bankası 15.373.633.337 0,37 Sabancı Holding 15.017.372.932 0,45 Türk Hava Yolları 12.378.600.000 0,30 Vakıflar Bankası 11.175.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.557.236.839 0,81 Arçelik 9.493.981.280 0,98 Şişe Cam 9.472.500.000 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA