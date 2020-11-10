Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı

Halkbank davası kapsamında ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı.

ABD'de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye'ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Bu söylentiler sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Atilla, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM, DAHA DA DEVAM EDECEĞİM"

İstifa iddiaları sonrası Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü Hakan Atilla ile konuştuğunu sosyal medyadan açıklayan gazeteci Cüneyt Özdemir aralarında geçen konuşmayı da paylaştı. Özdemir, "Şimdi Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ile konuştum. Aramızda şu konuşma geçti. Hakan Atilla istifa mı ettin? 'Hayır bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsa'da pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim." dedi.

BORSA İSTANBUL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Borsa İstanbul'dan istifa iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, '"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.'' denildi.

Hakan Atilla, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakan Atilla, 24 Temmuz tarihinde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.